Los efectos que el precio del diésel estaría teniendo en la transición energética

El Gobierno ha mantenido su estrategia y promesa de desmontar el subsidio a los combustibles líquidos y la gasolina ha sido el primero con el que han iniciado las senda de ajustes. Por ahora ha evitado incrementar el precio del diésel, para evitar los efectos en una inflación que se mantiene a doble dígito.





Sin embargo, las correcciones llevan más de 15 meses y aún falta por aumentar cerca de $2.048 en el valor del galón de gasolina, lo que equivaldría a cerca de tres meses más manteniendo esos ajustes al ritmo de $600 por mes. Y una vez se equipare el precio con el de paridad internacional, se iniciarán los aumentos en el del diésel, con el objetivo de llevarlo también a su valor de equilibrio mundial.



Así lo señala Julio César Vera, presidente de Xua Energy, quien señala que para este caso la situación es más dramática, puesto que para este año se espera que genere una deuda acumulada en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) de $17,8 billones, de los cuales $13,8 billones corresponderán a mantener la estabilidad en los precios del diésel, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Es decir, 77% del total de este subsidio a combustibles fósiles.



Esto se da puesto que este carburante se ha mantenido en un precio estable de $9.065 desde julio del 2022, aumentando de forma progresiva la deuda del Gobierno Nacional con Ecopetrol, que asume la diferencia mientras se hacen los pagos. Desde entonces, el único ajuste que se ha hecho estuvo relacionado con la inflación, más no se revisó el ingreso al productor.



"Tenemos que examinar en qué momento subiremos el diésel, porque nos cuesta $17 billones en el Fepc", señala Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Y advierte: “sabemos que será doloroso, pero hay que hacerlo porque hay que cerrar esa brecha y dejar de entregar ese subsidio”.



El ajuste de este combustible levanta altas sensibilidades, particularmente entre los transportadores, que han señalado los efectos que tendría para su operación puesto que este es el principal combustible que usan y podría afectar fuertemente la matriz de costos.

El palo en la rueda

El costo de vida es una de las principales preocupaciones con respecto a estos ajustes. De hecho, las estimaciones del Ministerio de Hacienda apuntan a que esta deuda acumulada este año en el Fepc, de $17,8 billones, de los cuales $13,8 billones corresponderán a mantener estables los precios del diésel, sería la deuda acumulada este año en el Fepc, según cálculos del Ministerio de Hacienda apunta a que por cada $1.000 que se incremente el precio del galón de los dos combustibles, se podría tener un efecto de 0,65 puntos en el incremento del costo de vida.



“Un aumento del 10% en el precio del ingreso al productor de la gasolina tiene un efecto en inflación de 0,6% aproximadamente, lo que quiere decir que, este mes, un ajuste del 4,3% en el precio tendría un efecto cercano a 0,26%”, explica Vera, con respecto al precio que rigió en septiembre.



Este dato es un poco más relevante en el caso del diésel, dado que está relacionado con el transporte de alimentos y otros bienes y servicios.



De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), un alza de 1% en los combustibles podría tener efectos directos e indirectos en la inflación de 0,08%. Cabe recordar que el diésel tiene un diferencial de $8.482, incluyendo el IVA, lo que quiere decir que es cercano al 93,5% (teniendo en cuenta que su precio se ubica en $9.065 por galón al cierre de esta edición). Esto debido a la decisión que ha tomado el Gobierno de no hacer ajustes.



“El incremento en el precio del acpm tendrá un impacto significativo en los fletes y, en consecuencia, en los precios de los productos que se transportan, así como en la movilización de pasajeros. Dado que el 97% de la carga en Colombia se mueve por carretera, y más de 68 millones de pasajeros al año en terminales, es evidente que cualquier aumento en los costos de combustibles se traducirá en un encarecimiento generalizado de bienes y servicios”, señala Nadia Hernández, directora de Colfecar.



Por su parte, Alex Rubio, líder de la Asociación de Volqueteros de Cundinamarca, explica que sí se pueden dar alzas, pero no hasta equiparar el nivel internacional dado que el impacto sería demasiado alto para los transportadores y los usuarios finales. Destaca que, en la infraestructura, el alza en costos se reflejaría en los presupuestos de algunas obras, haciéndolas incluso inviables.

Las alternativas

El equilibrio entre la necesidad fiscal de ajustar el diferencial para cerrar este déficit en el fondo y evitar otra disparada en el costo de vida ha llevado a que se generen diversas propuestas.



Una de ellas está relacionada con bajar la reducción de la mezcla de biodiésel, un biocombustible que se mezcla en 10% en el acpm para reducir efectos ambientales como las emisiones de material particulado.



No obstante, ello generó alertas preocupantes. La Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles) afirma que esto sería un retroceso en las metas ambientales del país, además de que afectaría cerca de 190.000 empleados y palmicultores que dependen de esta industria.



“Ecopetrol tendría que importar 17 millones de galones adicionales de diésel, equivalentes a pagar cerca de US$700 millones cada año, lo que traería una presión al alza en la tasa de cambio y con ello un aumento en la inflación”, añade Fedebiocombustibles.



Una de las propuestas que más ha sonado es el cambio en la fórmula con la que se establecen los precios de estos combustibles.



Rubio destaca que el 50% del valor final corresponde a impuestos, por lo que este es un frente sobre el que se podría manejar para reducir el impacto.



Así mismo, apunta que Colombia es un país productor y refinador mayoritariamente, por lo que añade que la liquidación a precios internacionales y la tasa de cambio tienen un efecto que distorsiona el valor del diésel.



Agrega que una de las alternativas que se podría revisar es que el precio no se defina por el valor del dólar y la referencia internacional.



Por el momento, el Gobierno solo ha dado luces sobre el incremento que se hará una vez se concluyan los ajustes en la gasolina y no se han anunciado medidas para evitar alzas en la inflación.



¿Por qué es cara la gasolina en el país?

Porque en 1998, en el gobierno de Andrés Pastrana, se adoptó el criterio de que los colombianos pagarían el precio del petróleo según su cotización en el mercado internacional, en lugar de basarlo en el costo de producción en el país.



La teoría detrás de este enfoque es la del costo de oportunidad para los productores. Es decir, se le paga al productor el precio internacional del petróleo porque él podría venderlo en el exterior en lugar de en el país.

El 'hueco' que se espera en el fondo

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que, este año, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) oscile entre $18,5 billones y $20 billones, teniendo en cuenta que el 73% sería por el diésel.



Este monto, si bien es inferior al del año pasado, que fue de $36,7 billones, es muy similar a otras destinaciones de subsidios.



Andrés Velasco, director técnico del Carf, explica que la expectativa de deuda se da por la nueva posibilidad de precios de petróleo que presentó el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de Mediano Plazo, que espera que sea de US$78,6 por cada barril de Brent. Asimismo, apuntó que será la tasa de cambio la que afecte en mayor o menor medida el déficit que se genere.



Igualmente, por cuenta de la decisión de no hacer incrementos al precio del diésel, el principal causante de la deuda acumulada de este año será este combustible. De acuerdo con el director técnico del Carf, el monto será de unos $13,5 billones.



