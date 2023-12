¿Cómo le fue al comercio digital en Colombia durante el 2023 y que vendrá en el futuro?

La penetración del internet y el rápido crecimiento del comercio electrónico han llevado a que más compañías alrededor del mundo centren sus estrategias y presupuestos en el desarrollo de plataformas digitales para impulsar sus ventas.



A pesar de un panorama de desaceleración, impactado además por la inflación y otros fenómenos macroeconómicos, las expectativas del sector apuntan a que el comercio electrónico continuará floreciendo tanto a nivel internacional como local.



Según cifras presentadas por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en el primer trimestre de 2023 se registraron ventas por un total de $15,1 billones, representando un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cantidad alcanzada fue de $12,2 billones.



Durante los primeros tres meses del año, las transacciones en línea experimentaron un incremento del 12,9% en comparación con el primer trimestre de 2022.



El ticket promedio registrado en ventas en línea entre enero y marzo fue de $173.531, mostrando una disminución del 0,9% en relación con el promedio del cuarto trimestre de 2022, pero un aumento del 9,9% en comparación con el primer trimestre de 2022.



Actores relevantes en los grandes e-commerce y marketplaces, como BlackSip, Napse y Vtex, indican que el comercio digital continúa ganando fuerza en diversas industrias, impulsado principalmente por la inteligencia artificial, el marketing digital y la omnicanalidad.



Además, reconocen que se viene una ola de innovación con el fin de que los negocios en el mundo virtual sean rentables y logren escalar sus ventas.



Detrás de la estrategia, Natalia Peláez Gómez, CEO de BlackSip, empresa colombiana enfocada en prestar asesorías en el campo del e-commerce, señala que, si bien desde finales del año pasado la curva de crecimiento entre las ventas digitales y las físicas empieza a converger un poco, lo cierto es que las apuestas de las empresas locales por impulsar sus comercios electrónicos se vienen reforzando.



Según el más reciente reporte de esta compañía, que reúne cifras del sector, se destaca que, en el 2022, el 19% de las ventas totales del canal retail en Colombia fueron a través del e-commerce, lo que se traduce en ingresos por US$11.000 millones.



Si se compara este dato con otros países de Latinoamérica, Colombia aparece en la tercera posición por sus ventas; en primer lugar y segundo lugar se ubicaron Brasil y México, respectivamente.



"Colombia es un mercado bastante prometedor y las empresas están buscando cada vez más seguir creciendo en el mundo digital. Si comparamos ese 19% de las ventas totales del canal retail del año pasado con el resto del mundo, que fue un 21%, vemos que no estamos tan lejos", comenta Peláez.



Con 10 años en el mercado y con presencia en naciones como Perú, México, Chile y Colombia, BlackSip se ha convertido en un aliado estratégico para empresas de diferentes sectores. Peláez afirma que hoy el reto que tienen las compañías en el canal digital es lograr rentabilidad.



"Hay que entender los pilares del e-commerce y que vemos nosotros como consultores que el gran desafío al estar en el comercio digital es que las marcas logren ser rentables. Porque si bien hay temas tecnológicos, no se puede olvidar que hay puntos como la inflación y los costos en logística que también son relevantes. Una empresa que entra al universo virtual debe evaluar todos los frentes para ser rentables", afirma Peláez.



Por su parte, María Paula Silva, country manager de Vtex, plataforma de comercio digital para empresas, sostiene que, pese a que las tasas de crecimiento del sector no vengan al mismo ritmo de la pandemia, los clientes siguen creciendo y demandan cada vez más soluciones y herramientas que permitan disfrutar de una mejor experiencia virtual a los consumidores.



"Una de las necesidades más grandes que tienen las compañías hoy viene atada a la omnicanalidad y es básicamente darle al cliente final una experiencia unificada e independiente en el sitio en donde esté comprando. Entonces aquí vemos la entrada de algunas estrategias claves como comprar online y recoger en la tienda física, además de aprovechar los inventarios que se tengan, tanto en las tiendas como en el e-commerce, para prestar un mejor servicio", explica Silva.



Nuevas decisiones de inversión.

Otro de las advertencias que emite esta ejecutiva es que las empresas que están en el mundo digital han empezado a invertir muchísimos más recursos y tecnologías en el frente logístico.



"Este tema se ha tenido que ajustar a un consumidor mucho más exigente, un cliente que está esperando que su entrega sea inmediata. Para lograr eso se debe contar con una base tecnológica que me permita ser eficiente", agrega.



En cuanto a las nuevas tendencias que pueden fortalecer a las empresas en el campo digital, Silva sostiene que experiencias como el live streaming para vender, u otras más personalizadas como contar con una asesoría en video al momento de realizar una compra, son algunas de las apuestas que ya marcas locales están implementando en sus negocios en línea.



"Todavía hay un gran camino por recorrer, pero los más importantes que ya vemos empresas que están abiertas a implementar este tipo de estrategias con el fin de ofrecer una mejor experiencia a los consumidores. La apuesta, sin duda, es traer este tipo de tendencias y nuevas tecnologías al mercado local”, afirma Silva.



Servicio integrado

Desde hace 30 años, la empresa Napse viene desarrollando soluciones informáticas enfocadas en el sector de retail.



Su experiencia especializada en este canal también se enfoca en el desarrollo de plataformas de e-commerce para empresas, una línea de negocio que crece exponencialmente.



Antonio Rivero, director general para Latinoamérica de Napse, comenta que si bien el canal de los supermercados centraba tradicionalmente su atención de cara al cliente, con la pandemia ese enfoque se amplió al mundo digital.



Agrega que tanto los grandes comercios como los más pequeños hoy más que buscan invertir en el canal online.



“Hoy día vemos que muchos supermercados y farmacias se han abierto a vender por internet, incluyendo entre sus apuestas comerciales las entregas, presencia en redes sociales y hasta canales de comunicación. No cabe duda que la expansión del comercio electrónico ha ido aumentando en Colombia, es una tendencia que crece a gran escala”, precisa Rivero.



Ahora bien, Rivero enmarca que el canal digital empieza a ir más allá de una simple plataforma que ofrece una selección de productos o servicios y que integra una pasarela de pagos. Hoy la apuesta, afirma, se enfoca en que los clientes disfruten de un servicio totalmente integrado, personalizado y adaptado a sus necesidades y gustos.



“Hablamos de experiencias en la que se cuide cada detalle. Aquí aparece el comercio unificado, una estrategia que permitirá ofrecer descuentos, promociones y crear estrategias de marketing digital de manera ‘hiperpersonalizada’, organizando y analizando los datos, para transformarlos en percepciones significativas. La frontera entre el retail digital y el físico desapareció en la mente de los clientes, quienes esperan recibir sus productos con la misma eficiencia, velocidad y calidad, sin importar el punto de contacto utilizado”, explica Rivero.



Por último, el ejecutivo destaca que la inteligencia artificial será clave para seguir mejorando la experiencia de los clientes en el comercio electrónico. “Este será un motor que impulse a los retailers”, concluye.



