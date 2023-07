El camino de varios inmigrantes venezolanos para emprender en Colombia

Al cruzar la frontera, Vivian Coa nunca sospechó que su futuro estaría lleno de colores y de sabores. Desde que se graduó como ingeniera de petróleos, esta joven venezolana pensó que su destino estaba en los ardientes yacimientos de crudo que todavía palpitan en su país, pero al cisne se le torció el cuello hace casi cinco años, cuando tuvo que abandonar su tierra, junto con su esposo, el también venezolano Amin Alid Abou Hassan, a causa del deterioro de la economía nacional.



Y venir a Colombia significaba explorar una oportunidad para hallar el anhelado pozo de la dicha al que apostarle tras la emigración forzada, y que encontró en el rol negro del emprendimiento como forma de progreso en medio de la migración.



Hoy, la pareja vive en Medellín, en donde fundaron La Carreta de Alyvi, una microempresa que no solo distribuye frutas en la ciudad, sino que se encarga de armar carretas para venderlas o alquilarlas, incluyendo el sonido para que sus clientes puedan promocionar, con ritmo frugal, ese producto fresco del trópico local.



“Ya aceptamos que vivimos acá –asegura ella–. Aprendimos a querer las cosas y a nuestro emprendimiento, que es como otro hijo”. Lo dice porque en el 2019 nació Amira, su primogénita.



Colombia es el país que ha recibido un mayor flujo de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, con una cifra aproximada de 2,48 millones, de acuerdo con Migración Colombia. Y Vivian Coa es una de los que aprovechan el ecosistema emprendedor para redefinir su porvenir.



Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la nación gastó unos US$600 por migrante en el 2019, monto que se destinó a ayuda humanitaria, salud, educación, vivienda y apoyo a la búsqueda de empleo.

Y significó, ese año, el 0,5 % del PIB de Colombia. No obstante, en el largo plazo, esta inversión podría reportar un incremento del PIB de hasta 4,5 puntos porcentuales para el 2030.



“Las estimaciones indican que, con las ayudas y las políticas de integración adecuadas, la migración venezolana puede incrementar el PIB real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales para el 2030 con respecto al escenario de referencia sin migración”, señala un estudio reciente del FMI.



Diversas entidades han decidido, acaso por ese motivo, estimular el emprendimiento como forma de ayuda a los migrantes del vecino país. En febrero pasado, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y el proyecto Oportunidades Sin Fronteras, de Usaid Colombia, pusieron en marcha la iniciativa Oportunidades para Emprender, cuyo objetivo es identificar y caracterizar emprendimientos liderados por población proveniente de Venezuela, así como colombianos retornados y comunidades receptoras, para conocer su condición actual y sus necesidades puntuales en temas de emprendimiento.



A su turno, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Hilton y Uninorte acaban de lanzar un programa de formación gratuita en habilidades empresariales e inclusión financiera para 250 migrantes y colombianos retornados.



“Como historiador económico, sé de la importancia de la migración para el crecimiento económico, pues es uno de los factores más positivos para el desarrollo de los países”, afirmó el pasado 18 de abril el rector, Adolfo Meisel Roca, durante el lanzamiento del programa.



A La Carreta de Alyvi –el emprendimiento de la ingeniera Vivian Coa– la ayudó a vincularse al proyecto de Fortalecimiento Empresarial de la fundación De Mis Manos y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que acompañó a 171 migrantes en Apartadó, Carepa, Turbo, Medellín y Quibdó.

Además de personas refugiadas y migrantes, se encuentran dentro del programa víctimas de desplazamiento, así como integrantes de las comunidades indígenas de Quibdó, Villanueva, La Paz y Wounaan Pubhuur.



De esta última comunidad, por ejemplo, es María Erika Puchicama, quien creó el emprendimiento Somdaücolores, el cual reúne mujeres artesanas indígenas wounaan y emberá que han migrado en busca de un mejor porvenir, pero también de aportar con su cultura.



“Queremos trabajar para subsistir, queremos que conozcan nuestra esencia e historia, transmitir esos saberes a nuestros niños y jóvenes y también a nuestros mayores que conocen el antes, pero no lo de ahora: estamos aprendiendo a innovar”, señala.



Más impulso

Ese mismo programa fue el que hizo progresar a la migrante venezolana Karina Toro, quien llegó a Colombia hace dos años y se estableció en Quibdó, en donde, con su emprendimiento, Karina Confecciones, elabora todo tipo de prendas.



Su mejor cliente es Antok k, una academia de baile que cada tres meses le encarga los vestuarios de más sesenta bailarinas. En su mayoría son leotardos coquetos, divertidos, llenos de brillo y, sobre todo, únicos.



“Las chicas quedan muy contentas con el resultado. Es todo un proceso porque incluso debo conocer muy bien el baile para combinar adecuadamente las telas y tomar las medidas de cada una”, explica.



La misma iniciativa la exhibe Karlys Guacarán, una venezolana que llegó a Barranquilla de paso, pero en donde se dio cuenta, junto con su esposo Alejandro, de las fallas que había en el servicio cuando alquilaron una lavadora para su ropa.



Al llegar a Medellín hicieron realidad esa misma idea de negocio con dinero prestado y así nació Servipanas, un emprendimiento que ofrece esta misma función, pero mejorada, y que ahorra espacio en la vivienda de los clientes y en la factura de la energía.



Ello hace que Servipanas sea asequible, cercano, con buenos tiempos de entrega y con la capacidad para ponerse en los zapatos de los clientes. El secreto del éxito es la pasión.



“Si uno no come, bebe y respira por el emprendimiento, eso no surge”, dice esta joven que no pudo ser profeta en su tierra.



GERMÁN HERNÁNDEZ

Colaborador de Portafolio