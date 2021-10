Créditos digitales: no solo para ‘millennials’

Ya no son solo jóvenes que dominan la tecnología los principales usuarios de las ‘fintech’, compañías cuya presencia en el mundo físico o material es prácticamente nula y que con los desafíos que trajo la pandemia se han fortalecido.



Ahora, personas de mayor edad, impulsadas por cuestiones de conveniencia y de supervivencia también han entrado paulatinamente en ese mundo virtual.



Y es que, impulsados por los prolongados encierros y las clausuras de la actividad económica, se han desarrollado de manera acelerada este tipo de plataformas

con varias especialidades, y el perfil de los usuarios es cada vez más diverso.



De acuerdo con Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, hay varias actividades

que están tomando impulso. La más importante es el crédito digital, cuyos usuarios son personas naturales y particularmente trabajadores independientes que no acceden fácilmente a la banca tradicional por no contar con historial crediticio

o estar reportadas en las centrales de riesgo.



También está el crédito digital para empresas, igualmente dirigido a firmas sin historial crediticio o recién constituidas que no acceden a la banca tradicional o que incluso tienen reportes negativos.



Otro segmento ‘fintech’ en auge es el conformado por las firmas dedicadas a pagos virtuales, en donde hacen presencia personas sin cuentas bancarias que encuentran en las billeteras digitales una opción para tener dinero no físico, o también clientes sin cuentas bancarias en entidades tradicionales que deciden tener ahorros o dinero digital en cuentas simplificadas de las Sociedades Especializadas en DepósitosyPagos (Sedpe).



También micronegocios que encuentran en las ‘wallets’ un aliado para iniciar la digitalización del negocio.



En el terreno de las finanzas empresariales se encuentran como clientes compañías que quieren tercerizar los pagos a través de medios digitales, lo mismo que sus procesos de cartera, así como las que requieren recursos de capital de trabajo a través del factoring.



Un subsector importante es el de las finanzas personales, dirigido a personas que quieren educarse en temas financieros a través de medios digitales, además de acceder a herramientas de planeación y asesoría, y las que quieren invertir en mercados

de valores.



Sumado a esto, según Rincón, un mercado que está tomando vuelo es el de las ‘regtech’, cuyos usuarios son empresas que requieren el perfilamiento de potenciales clientes para identificar su riesgo financiero.



Por su parte, en el crowdfunding(financiamiento colaborativo), el perfil de los usuarios corresponde a personas naturales o jurídicas que quieren invertir en un proyecto económico o una causa social, pero también a empresas que buscan inversión y contribuyentes que quieren sumarse.



Las ‘insurtech’, a su turno, están diseñadas para personas o empresas que buscan cualquier tipo de seguros y usan plataformas en línea para hacer comparaciones o incluso compra, o también usan ‘brokers’ digitales para seguir un proceso asistido en la compra de seguros.



Finalmente están los ‘neobancos’,dirigidos a empresas que manejan portafolios integrales con cuentas financieras, créditos, factoring, seguros o servicios de pagos digitales.



También los hay dirigidos a personas con varios productos financieros.



De acuerdo con Camilo Zea, CEO de Pronus –banca de inversión especializada en estructuración de proyectos de gestión estratégicos del sector de las ‘fintech’–, Colombia, después de Brasil y México, es el país en donde más se está desarrollando el sector, con

grandes inversiones y nuevos jugadores.



Y es que en el 2020 la nación recibió unos US$350 millones en inversión.



Al cierre del año pasado, aquí operaban322‘fintech’, con un crecimiento del 36% en los últimos cuatro años. El 67%deesas firmas son microempresas y el 19% pequeñas, mientras que el restante 14% está compuesto por medianas y grandes firmas.



Zea no desconoce que los millennials son un grupo importante de usuarios de estas, pero dice que grupos de edades de más de 40 años encuentran en la tecnología la comodidad para realizar pagos e incluso para invertir.



Ya firma que en billeteras digitales como Nequi, Daviplata, CoinkyMovii, entre otras, la gente comenzó a transar y con ello se dispararon esos productos.



“La gente les ha perdido el miedo a ese medio por la obligación de estar en la casa”,

concluye.