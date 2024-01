Los efectos de la guerra en Gaza: el cultivo de café en Colombia podría estar en riesgo

El despliegue de la guerra de Israel con el grupo Hamás no sólo ha tenido afectaciones

en pérdidas de vida, sino también en el balance económico mundial.



Si bien el efecto del conflicto ha estado focalizado en ese territorio, en Colombia podría llegar a perjudicar la economía agrícola e, incluso, crear disrupciones diplomáticas de interés sectorial.



Mientras que el presidente Gustavo Petro mantiene su postura sobre los actos terroristas de Hamás, los desbalances estarían yendo más allá de una solución diplomática.



Según expertos consultados por Revista Portafolio, uno de los retos más importantes que traslada esa guerra para el agro es la evolución del precio del petróleo, materia prima de muchos de los productos del sector.



Para Andrés Valencia, exministro de Agricultura, es muy importante estar atentos a la variación del valor de este commodity, ya que este es el termómetro que mide la temperatura del conflicto.



“Al subir su precio se afectan los de los fertilizantes, especialmente laurea. Por ello, habría un impacto en el agro, pues se corre el riesgo de que sé aumenten los costos de los insumos y, por lo tanto, los de producir alimentos”, afirma.

Agricultura Juan Carlos Domínguez / Archivo EL TIEMPO

Por su parte, Miguel Andrés Amado, director de Innovación y Marketing de Latinoamérica en la compañía Yara, asegura que tanto las guerras de Israel contra Hamás, como la de Rusia contra Ucrania, pueden afectar la producción de fertilizantes para el mundo y para Colombia.



“Sin embargo–explica–, la suma de proyectos de Yara, como la producción de estos insumos en Cartagena, que es fundamental para Colombia, más su visiónde largo plazo, garantizan que este tipo de situaciones que están ocurriendo no causen una gran distorsión y no afecten el suministro de fertilizantes a los mercados”.

Valencia reitera que otro de los puntos de valor es el relacionamiento bilateral de Colombia con Israel y, en ese sentido, afirma que este Gobierno ha decidido “no ser neutral” en el conflicto, lo que podría acarrear consecuencias en la relación comercial entre ambos países.



“Colombia exportó US$1.085 millones a Israel en el 2022, de los cuales US$1.030 millones fueron carbón. Pero también hay exportaciones agropecuarias como café, flores y algo más de azúcar y confitería. Además, la nación le compró el año pasado unos US$6 millones en fertilizantes a Israel. Es poco para las grandes importaciones que realiza Colombia de este producto, así que por este rubro no habría mayores impactos”, detalla Valencia.

Café, en alerta

Café EFE

En esa misma línea, uno de los productos que podría estar más afectado por el conflicto es el café. Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), señala que el mensaje que ha enviado, como sector, es que, más allá de los temas políticos, las relaciones comerciales no se vean afectadas porque se está en un momento donde la demanda del grano está mermada.



Colombia exportó hacia Israel 76.985 sacos de 60 kilogramos en el 2022, con un valor de US$ 20,9 millones, mientras que en el transcurso del 2023 se han comercializado hacia ese país 69.702 sacos, por US$18,7 millones.



A su turno, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), afirma que cualquier tipo de evento internacional, ya sea la invasión de Rusia a Ucrania o el actual de la guerra entre Israel y Hamás, genera incertidumbres comerciales para cualquier tipo de industria, ya sea a nivel local como global.



El timonel de los cafeteros argumenta que, desde el sector, se está viendo cuál va a ser la afectación a través de los distribuidores. Sobre algunas de las soluciones a la disrupción que podría provocar la guerra, Bahamón sostiene que “este año estamos creciendo nuestras participaciones en exportaciones. Encontramos que en Estados Unidos sigue aumentando la nuestra de mercado y en Europa hay una gran oportunidad de recuperar la demanda alemana, en donde habíamos perdido espacio con la variedad robusta y hoy encontramos otra vez un apego por la arábiga colombiana. También nos enfocaremos en el desarrollo de Asia a partir de China”.

Por su parte, Martín Ibarra, socio de Araújo Ibarra Consultores Internacionales, advierte que Colombia mantiene con Israel un acuerdo de libre comercio en plena vigencia desde el 11 de agosto del 2020, uno de los 16 que hoy tiene caminando el país.



Por esta razón, Ibarra explica que la relación bilateral con Israel “se rige por el acuerdo de libre comercio que tenemos en vigencia y que, hasta el momento, ha sido más fructífero para Colombia que para Israel tanto en valor como en crecimiento”.

Dicho esto, en caso de querer denunciar el acuerdo, la nación deberá presentar dicha propuesta ante el Congreso de la República, pero recordando que hace parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo que cualquier intento de “suspender o restringir la exportación o importación de un bien, se debería hacer para todos los países y no contra uno solo en especial, por motivos esenciales y de carácter temporal para evitar una escasez nacional, de acuerdo conel artículoXl del GATT de 1994 (a su vez incorporado en el TLC entre Colombia e Israel)”, concluye el experto.



DIANA K. RODRÍGUEZ T

Periodista Portfolio