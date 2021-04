Ecopetrol e ISA: ¿Un matrimonio de conveniencia?

El reciente anuncio de Grupo Ecopetrol para adquirir el 51,4% de las acciones de la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) está cerca crear un matrimonio de conveniencia, pues esta operación es un paso clave para la empresa, que busca alinearse con las tendencias mundiales de electrificación y acelerar el camino para lograr ser ‘carbono neutral’ en el futuro, además de lo que en materia de ingresos significan las buenas perspectivas del aumento de la demanda de energía para los próximos años.



La operación, además, le permitirá al conglomerado petrolero fortalecer su política de transición energética, tarea que viene realizando desde años atrás con el incremento en las fuentes de energía renovables a 400 megavatios (Mw) al 2023, un ambicioso programa de descarbonización, el mayor desarrollo del gas como combustible amigable con el medio ambiente y la investigación del hidrógeno verde como nueva fuente de energía.



“Con la compra de ISA, Ecopetrol se convertiría en el principal conglomerado de energías de América Latina y el Caribe, y uno de los más grandes del mundo, más aún cuando el tema de descarbonización toma mucha más fuerza”, señala el presidente de la República, Iván Duque Márquez.



Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, subraya que “la inversión en ISA representa un paso transformacional en el posicionamiento del Grupo para liderar dicha transición energética y avanzar en la descarbonización. La compañía se fortalecerá con activos de infraestructura energética de clase mundial que generarán un flujo material de ingresos en negocios de bajas emisiones".



Eso sí, cabe mencionar que si bien el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aceptó la propuesta de la estatal petrolera para avanzar mediante una exclusividad al firmar un acuerdo interadministrativo para la venta del citado porcentaje de ISA, el mismo proceso todavía deja sobre la mesa varias preguntas, entre las que están: ¿De dónde obtendrá Ecopetrol los recursos para cubrir los poco más de $14 billones que cuesta esta organización? ¿Cómo será el modelo de financiamiento para no quedar asfixiado económicamente?



Fuentes de la petrolera le explicaron a esta revista que la transacción se financiará con un esquema que incluye una nueva capitalización de la compañía a través de una emisión de acciones, así como recursos propios y otros esquemas de financiación disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos. “Esta nueva emisión impulsaría el mercado de capitales local al poder convertirse en la más grande en la historia de Colombia. La estructuración financiera de la operación mantendría un nivel de endeudamiento de Ecopetrol alineado con su grado de inversión. La compra se realizaría a través de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, resalta el vocero.



Además, no se necesita realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, debido a que la Nación continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de esta empresa y mantendría el control último sobre las mismas. “Para la estructuración y desarrollo de la operación, Ecopetrol contrató la asesoría de las bancas de inversión Bancolombia y HSBC”, indica la fuente consultada.



INQUIETUD INVERSIONISTA



No obstante, como en todo matrimonio de conveniencia, genera un sabor de boca amargo. En este caso, la compra de ISA por parte de Ecopetrol deja en el ambiente, según los analistas del sector minero, la sensación de que simplemente es la fórmula para solucionar los problemas de caja del Gobierno Nacional, y que la petrolera le lanzó el salvavidas para rescatarlo.



Con la operación, Ecopetrol le desembolsaría a las arcas del Estado cerca de US$4.000 millones, y a cambio recibiría el control sobre otra compañía que además es propiedad de la Nación, y que es nada menos que la gigante de transmisión eléctrica ISA. Desde el momento en que se filtró la noticia de la transacción, a principios de enero, los inversionistas y analistas comenzaron a plantear otros interrogantes: ¿Cómo se ajusta el acuerdo al modelo de negocio de Ecopetrol? ¿En cuánto se valorará el negocio?



A lo anterior se suma que la acción de la petrolera nacional comenzó a perder terreno frente al amplio repunte en empresas similares en todo el mundo. “La adquisición es una parte clave del plan de la compañía para proteger su negocio principal, que es toda la cadena para la producción de petróleo, a lo que buscamos agregar una nueva fuente de ingresos. Estoy haciendo esto porque estoy convencido de que es un buen negocio. Mi deber fiduciario es preservar el valor de Ecopetrol”, subrayó Bayón en una conferencia ante accionistas.



Desde que se conoció la intención de Ecopetrol por adquirir el 51,4% que tiene la Nación sobre ISA, el presidente de empresa ha reiterado que su compañía se está preparando para “un futuro en el que habrá menos demanda por combustibles fósiles, mientras se abre paso a las energías renovables por esto hay una oportunidad en el negocio de transmisión de electricidad con ISA”.



Para Bayón, el consumo final de electricidad en Latinoamérica pasará de 18% en el 2018 hasta un 30% en el 2040. Por esta razón, “las redes de transmisión jugarán un papel protagónico porque serán las encargadas de llevar los electrodos desde los puntos de generación de las energías renovables y convencionales a los centros de consumo en todo el continente”, agrega.



El líder empresarial reconoce, además, que puede parecer una opción poco convencional, ya que ISA es la compañía de transmisión de energía más grande de esta parte del continente, con miles de kilómetros de líneas de alta tensión en países de la región. También posee concesiones viales en Colombia y Chile y tiene un pequeña firma de fibra óptica. “Ecopetrol no está en esos negocios pero, si el acuerdo se concreta, la incorporación de ISA la pondrá años por delante en su esfuerzo por diversificar su base de ingresos. El hecho de que ninguna otra compañía de petróleo y gas lo haya hecho no

significa que sea una mala idea", ha reiterado en varios escenarios



¿Qué sigue hacia delante?



La administración de Ecopetrol planea vender acciones y acudir a los mercados de deuda en el segundo semestre del año para financiar su propuesta de compra del 51,4% de la participación de la Nación en ISA. Así, la petrolera utilizará fondos de la combinación de venta de acciones y de bonos para esta adquisición. De concretarse la transacción, los números de Ecopetrol crecerían de forma considerable. Podría generar aproximadamente 15% del Ebitda una vez sea agregada ISA.



Eso sí, en el proceso para cerrar la compra todavía hay mucha tela que queda por cortar. Con la carta de aceptación oficial por parte del Ministerio de Hacienda de la petrolera como único oferente, la empresa deberá ajustar su propuesta no más allá de mitad de año, y teniendo en cuenta los interrogantes que surgen por el avance de la transacción.



“Se avanzará en el proceso de debida diligencia con esta entidad, para la negociación de un contrato interadministrativo de compra de acciones para adquirir el 51,4% de la participación de la Nación en ISA y la estructuración del proceso de emisión de títulos de Ecopetrol (8,9%) con el cual se financiaría parte de la compra”, explica un vocero de la compañía. La fuente consultada advierte, finalmente, que el remanente de los recursos para financiar la compra vendría de presupuesto propio y de diferentes fuentes que la compañía tiene disponibles.



A falta de los últimos flecos y ante la previsión de que nada se vaya a torcer, este matrimonio de conveniencia está cada vez más cerca de concretarse.