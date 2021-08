Educar para generar empleo 

En un país en el que casi una cuarta parte de su población joven está desempleada, saber que existen cerca de 200.000 plazas por llenar en el mercado de puestos de trabajo que requieren habilidades en tecnología, información y comunicaciones, más que una señal de crisis es el aviso de una oportunidad única.



La esperanzadora cifra fue hecha en días pasados por Ignacio Gaitán, presidente de Innpulsa –institución del Gobierno colombiano que ayuda y promueve el crecimiento empresarial extraordinario con el objetivo de apoyar a los emprendedores e innovadores para escalar en los negocios–, durante el foro digital ‘Talentos TIC: preparando el futuro de América Latina’, organizado por Unesco, Huawei y Portafolio y que contó con más de 23.000 vistas de todo el continente.



En Colombia, en los tres primeros meses del 2021, la tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) se ubicó en efecto en 23,9% frente al 20,5% registrado en el periodo enero–marzo del 2020, según la más reciente Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).



Durante el trimestre enero-marzo 2021, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 55,3%, mientras que en el mismo periodo del año anterior dicha tasa fue 54,9%.



“Estamos todavía retrasados en temas de apropiación digital reconoció el presidente de Innpulsa en aquel evento– y el reto que el país tiene en frente es desarrollar el talento joven. Esa es nuestra apuesta y en ese objetivo tengo que mencionar el apoyo de empresas como Huawei, con quien tenemos la apuesta de entregar 50.000 certificaciones en habilidades blandas y avanzadas en talento TIC: un programa con el que, en su primera etapa, logramos ser el primer país en Latinoamérica con más cierre de certificados versus el número de quienes empezaron a participar. Y mejor aún: casi el 50% de estos participantes son menores de 25 años”.



De acuerdo con el funcionario, el desarrollo de ese talento joven abre un camino hacia un futuro que genera equidad y oportunidades laborales, por lo que su objetivo del proceso debe ser la inclusión y la democratización de la información. Dos fortalezas que solo la tecnología hace asequibles, gracias al poder del internet y las redes sociales.



Para que las poblaciones de jóvenes más alejadas y vulnerables se beneficien de dichos esfuerzos es preciso –de acuerdo con expertos como Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe (Orealc) – trabajar en tres frentes: fortalecer la conectividad, apoyar a los docentes y atender las inequidades de género.



En el primer caso, las cifras no son alentadoras. Hoy, solo el 46% de la población de niños de 5 a12 años de Latinoamérica viven en hogares que no cuentan con internet, por lo que un número significativo de estudiantes no podrán alcanzar un nivel educativo adecuado.



De allí que se vuelven estratégicas las alianzas entre instituciones internacionales, el Gobierno y la empresa privada para facilitar el acceso a la educación y a la tecnología, como por ejemplo la que acaban de formalizar Orealc, como parte de la Unesco, y Huawei Technologies Co. Ltd., con el fin de promover el desarrollo de talento digital en todo el continente.



Ambas organizaciones, según el documento firmado a comienzos de junio pasado, trabajarán en conjunto para ayudar a proveer entrenamiento en habilidades digitales en poblaciones vulnerables, a la vez que organizarán eventos como webinars y talleres para impulsar el conocimiento sobre la importancia del desarrollo del talento digital inclusivo.



Y es que, de acuerdo con César Funes, vicepresidente de Relaciones Internacionales de Huawei Latinoamérica, una buena parte de las soluciones que precisa el continente en este sentido consiste en estimular a los jóvenes a ir hacia el conocimiento.



“Hoy, gracias a la tecnología, el conocimiento está disponible y Huawei pone a disposición y tiene las plataformas para hacer conocer que el conocimiento existe, valga la redundancia”, señala.



Según el directivo, Huawei ha estado promoviendo activamente el desarrollo de talento y la educación digital en los últimos años, a través de proyectos como SeedsfortheFuture, que llegó a Colombia en el 2014 y que desde entonces ha otorgado ya 1.000 becas a estudiantes de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. Estas becas cubren entrenamiento en TIC en la sede de Huawei, con intercambios culturales.



La firma también se ha asociado con unas 200 universidades en el programa Huawei Academy y ha ayudado a entrenar a más de 50.000 estudiantes y maestros en los últimos años, entre los cuales hay varios que han ganado en algunas de las categorías del certamen ICT Competition en los últimos años.



“Tales esfuerzos están alineados con su principio de construir conectividad y promover el desarrollo inclusivo”, concluyó el vicepresidente de Relaciones Internacionales de Huawei Latinoamérica.