‘Que venga el desafío, pero sin distorsiones regulatorias’

¿Cuáles son sus perspectivas para el mercado con un nuevo jugador?



Todo lo que se haga para mejorar la competencia del mercado es positivo. Pero el hecho de que haya más operadores no quiere decir que haya mayor competencia. Más bien, el país se tiene que preocupar de un tema estructural que tiene y es la falla en lo que representa la dominancia de un solo operador como lo es Claro, declarada por la CRC, y sobre lo cual se debe trabajar para lograr un nivel de competitividad adecuado.



Y es que así, por más que los demás operadores lo queramos, el mercado no logra transmitir a los usuarios los beneficios de la competencia. No obstante, ante un nuevo jugador, Movistar siempre ha estado abierto al reto y tiene la experiencia de lo que ha sucedido en el pasado con otros jugadores como el mismo Avantel, hoy llamado Wom, cuyo impacto cuando entró al mercado fue marginal y más bien dejó una deuda con quienes le brindamos acceso a las redes. Movistar es el que más ha alojado a otros, como es el caso de Virgin, y el mensaje es: bienvenidos, acá estamos para competir,

pero sin distorsiones regulatorias.



¿Ve posible un descenso en los precios?



Existen dos aspectos a tener en cuenta. Uno, la baja de precios: en el sector ha habido un descenso en los dos últimos años y nosotros hemos dinamizado el mercado con ofertas como la de ‘Ilimidatos’ y, además, el costo de los móviles es uno de los más reducidos. El reto que tenemos ahora los operadores está en que los usuarios siempre tengan el mejor servicio, la mejor calidad, acceso a contenido y una propuesta de valor completa. Sin duda hay espacio para menores precios, pero eso no debe ir en contra de la calidad del servicio.



El tema de la dominancia y la falta de competencia es otro de los temas de la agenda…

Creo que la decisión de la CRC fue acertada. Los hechos son tozudos: existe una posición de dominio y una distorsión. Los operadores hemos estado haciendo nuestra tarea con interesantes propuestas de valor para competir, pero cuando el mercado no tiene una reacción adecuada en cuanto a movimiento de cuotas y lo único que pasa es que el dominante sigue aumentando sus ingresos y mejorando su margen, es que hay una falla estructural. Por eso, el llamado a la CRC es a que se sigan tomando acciones que se traduzcan en mayor competencia y, por ende, en mayor beneficio a los usuarios. Todavía existen varias líneas sobre las que esa institución puede tomar medidas, incluso que puedan aplicarse en el caso de ese nuevo jugador que llega, para que no se repita lo de Avantel.



¿Cuáles son sus planes para el 5G?



Como lo hemos dicho siempre, bienvenido el 5G. Estamos muy interesados, pero antes hay que trabajar en dos líneas. Una es que se tiene que corregir la dominancia, porque así no se puede ampliar el espectro. Y, segunda, acelerar los pilotos. Nosotros, en la pandemia, ya realizamos dos de ellos para comprender el ecosistema y entender cómo va a ser su desarrollo: uno con la Secretaría del Distrito y en el cual más de 400.000 personas pasaron frente a una cámara que medía la temperatura, y otro con el Hospital Militar, con el que conectamos esa tecnología un carro trolley que recorre las UCI para que los médicos puedan obtener datos de sus pacientes sin exposición a pacientes con covid-19.



¿Tiene previstas nuevas inversiones?



En el 2020 y también este año hemos venido haciendo inversiones, y una que hemos potenciado recientemente es la de fibra óptica, sistema que solo manejan dos operadores: ETB y Movistar. Nosotros lo tenemos en 32 ciudades y este año lo ampliaremos a seis más. Tenemos 1.300.000 hogares conectados y sumaremos otro millón. Esta inversión va a cambiar la vocación de conectividad en esas 38 ciudades. También haremos este año, en el segmento móvil, una inversión de más de US$100 millones para mejorar la experiencia de nuestros clientes, con mayores velocidades.



¿Qué están haciendo para mejorar el servicio al cliente?



Estamos trabajando fuertemente en digitalización. Existen dos elementos a mencionar: que la CRC ha venido actualizando el régimen de protección a los usuarios, y por eso hemos hecho inversiones importantes en este campo. El segundo es que hemos ajustado todas nuestras plataformas para ofrecer más de 30 soluciones digitales para la autogestión de las principales transacciones de nuestros clientes. Buscamos que encuentren una respuesta concreta e instantánea a sus peticiones y consultas. En el 2020, por ejemplo, mantuvimos más de 11 millones de atenciones por Whatsapp. Dispusimos también un botón de soluciones ágiles, en la página web y en la ‘App’, que remite al usuario a resolver las consultas más frecuentes de los clientes.



¿Qué cambios se requieren en la regulación del sector?



El país debe avanzar hacia una política de productividad digital donde se puedan conectar cada vez más personas y reducir la brecha. Hay que tomar las medidas necesarias para equilibrar el mercado y enfocarse en derribar barreras regulatorias que impidan el acceso de la comunidad a los servicios.