El plan de la Organización Corona para superar la desaceleración

"Cuando usted está en un barco y tiene los vientos a favor, pone las velas y se va hacia adelante. Pero cuando los tiene en contra, ahí es cuando el marinero realmente tiene que desempeñarse a fondo". Así­, Roberto Junguito Pombo, el presidente de la Organización Corona, con ventas anuales por $9,5 billones, reflexiona sobre como enfrenta la coyuntura, como ve las perspectivas de crecimiento y como percibe las condiciones actuales para hacer negocios.

En diálogo exclusivo con Revista Portafolio, el directivo detalla cómo, al frente de uno de los más fuertes grupos empresariales del país, trabaja para “redoblar esfuerzos” cuando la economía empieza a desacelerarse.



¿Cómo le ha ido al Grupo Corona?



Realmente, hemos tenido dos años muy buenos, 2021 y 2022. La pandemia trajo una oportunidad para las personas de transformar sus espacios y eso es lo que hacemos en Corona. Esto trajo un crecimiento muy importante, del 12% el año pasado. Las utilidades se mantuvieron también muy buenas, como en el 2021, que fue récord.



¿Y en qué están?



Nos estamos adaptando a un nuevo entorno global porque tenemos operaciones en Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos. Los países trataron de impulsar las economías después de la pandemia y todo esto trajo un exceso de consumo, un crecimiento totalmente inesperado. Lo que estamos viendo es una caída paulatina. Nos estamos acomodando y acá nos toca redoblar los esfuerzos cuando la economía empieza a desacelerarse.



Esta es una compañía familiar con más de 140 años, con un compromiso gigantesco por el desarrollo del país y como empresarios siempre hemos buscado cómo le aportamos.



¿Y cómo lo hacen?



Así como aportamos a los accionistas, también lo hacemos a los colaboradores –tenemos 28.000 en la Organización y en las distintas inversiones–, y a las comunidades cercanas en las zonas donde operamos.



Y después cuantificamos el impacto ambiental negativo. Miramos los dos componentes y ese neto es el valor agregado a la sociedad. Entonces las decisiones que tomamos, inclusive de inversión, siempre están enfocadas no solamente en maximizar la rentabilidad financiera sino en mejorar el valor agregado a la sociedad y ese es un diferencial de Corona.



¿Cómo se deben redoblar los esfuerzos en la desaceleración?



El primer frente es el de los negocios. Es muy importante asegurar su sostenibilidad y que les vaya bien, aun en los ciclos negativos. Y ahí está el principal desafío. Cuando usted está en un barco y tiene los vientos a favor, usted pone las velas y se va

hacia adelante.



Pero cuando los tiene en contra, ahí es cuando el marinero realmente tiene que desempeñarse a fondo. Y ahí lo que estamos haciendo es ver cómo logramos sobrellevar una situación económica desfavorable que vamos a tener este año y, seguramente, los dos años que vienen, a nivel internacional y en Colombia.

Corona

¿Cómo hacerlo?



Asegurándonos de que las inversiones que hagamos sean en asuntos que los clientes van a valorar, que logremos ampliar nuestro alcance de negocios y de servicio. Innovando en nuestras geografías para que, aun en un ciclo negativo, no pensemos en cómo quedar con el tamaño de la torta, sino en cómo la agrandamos con las ventajas que tenemos como organización para aprovechar un momento difícil.



¿Si el sector constructor no tiene buenas proyecciones, cuál será el área para aprovechar?



Estamos en el sector construcción, en el de la remodelación, en la producción de cemento y también en el retail. Por ejemplo, en el caso de Homecenter estamos invirtiendo en Cali. También estamos encontrando opciones en ciudades intermedias donde no teníamos presencia tan fuerte: trabajamos en un formato más pequeño en Sincelejo. En Centro Corona buscamos crecer y en pinturas innovamos con un formato llamado Pinturera. También hemos hecho inversiones en tecnología por $100.000 millones para fortalecer la estrategia omnicanal y trabajamos en logística: en un moderno centro para Falabella.



¿Qué otros proyectos tienen?



Decidimos hacer una inversión muy relevante en nuestra planta de pisos en Sopó, en Cundinamarca, y estamos creciendo la capacidad en metros cuadrados en casi un 12%. Los clientes están pidiendo formatos más grandes, por lo que trajimos, con una inversión superior a los $100.000 millones, una nueva planta que entrará en operación en el tercer trimestre de este año y vamos a tener productos que antes solamente uno encontraba en las ferias internacionales. Vamos a ser pioneros en la venta de porcelanatos producidos en el país. Tendremos la oportunidad de sustituir parte de las importaciones, fundamental por el nivel de tasa de cambio que tenemos.



¿Qué otros esfuerzos tienen en marcha?



La innovación está en el ADN de Corona, que nació hace más de 140 años produciendo unos platicos en Caldas, Antioquia. En Medellín está el Centro de Innovación como una de las plataformas de crecimiento, y para ser inversionistas de las iniciativas armamos un centro de inversión de capital de riesgo que identifica fondos y oportunidades de negocios asociadas con el mundo de la construcción y el mejoramiento del hogar para invertir en compañías que tienen la capacidad de desarrollarse exponencialmente a nivel internacional.

¿Qué destacaría en innovación?



Se han encontrado cosas fascinantes en el uso de minerales no metálicos que se utilizaban inicialmente para la cerámica. Identificamos unas soluciones capaces de hacer que los fertilizantes tengan un mejor impacto para el suelo, fijen el nitrógeno y no se pierda con el agua. Compramos una empresa del sector, Agromil, y se exporta a Centro y Suramérica.



Otro caso es el de la cerámica. Se encontró que hay un uso de ese material para la distribución de energía, más exactamente para construir torres, y tuvimos la oportunidad de un desarrollo industrial. Hoy somos uno de los jugadores líderes en las Américas, desde Canadá hasta Argentina, y les competimos cara a cara a los chinos. La compañía se llama Gamma.



¿Cuáles son las otras estrategias?



La otra forma de crecer consiste en mirar cómo ampliarse en los mercados en donde trabajamos. En el negocio industrial tenemos en la línea de porcelana sanitaria.



Representamos las marcas American Standar y Corona. Tenemos alrededor del 50% de la participación de mercado en Centroamérica, alrededor del 15% en México y cerca del 7% en Estados Unidos.



Exportamos a más de 46 países nuestros productos, pero obviamente en algunos tenemos pequeñas participaciones de mercado en una línea de negocio, por lo que hay que identificar cómo se puede crecer con nueva oferta, nuevos canales.



Lo que hemos venido haciendo es fortalecer esa presencia, a veces exportando más desde Colombia, y parte del desafío de la caída que estamos teniendo en demanda interna nos lleva a buscar cómo crecer a nivel internacional para aprovechar la capacidad instalada que tenemos.



¿Cómo hacer que los números ‘cuadren’ en medio de alta inflación y menor consumo?



En general, y no por la coyuntura, cuando uno se convierte en un jugador en esta industria y quiere ser un jugador internacional, necesariamente tiene que tener los costos más competitivos. Si uno no tiene una eficiencia en costos, la competencia se la gana.



¿Cómo engloba las inversiones para el 2023?



Entre todas las compañías estamos por encima de $500.000 millones en el 2023 y es un monto similar a las de otros años, con excepción a la planta de cemento, que requirió $1,2 billones.



¿Cuál es la previsión de crecimiento para el año?



En Colombia estamos a niveles muy parecidos en ventas a los que hicimos el año pasado, en términos nominales. Obviamente, algunos de estos productos han tenido mayores precios. Entonces, en términos reales, prevemos que el mercado va a caer entre un 5% y un 10% en unidades. Podemos decir que estamos cayendo y que es terrible, pero uno siempre tiene que tener claro cuál es la base.



La mayoría de las compañías se comparan frente al año pasado, pero hay que entender que los últimos dos años fueron muy buenos. Entonces, una caída de 5% a 10% de un año que fue récord como el primer semestre del año pasado, se debe entender como un ajuste.



Claramente, estamos entrando a la parte baja del ciclo y tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad.



¿Cómo manejan el tema de la tasa de interés?



Tiene varios elementos. Uno es el efecto en los resultados de la compañía. Si uno mira los primeros cuatro meses del año, el gasto financiero de nuestras empresas es más del doble de interés que el que tuvimos en ese lapso del año pasado, al mismo nivel de deuda.



En las empresas se va a ver la disminución del consumo y la reducción de los márgenes, porque la gente va por los productos más económicos, así como el aumento de los gastos por variables como los costos laborales y la energía y los gastos financieros al doble del año pasado. Si uno se pone a pensar, el reto empresarial es gigantesco.

Hemos manejado la deuda con unos niveles muy prudentes: sabíamos que esto iba a pasar y, básicamente, los hemos reducido. Pero pienso que el impacto más relevante de este aumento de tasas es la disminución del consumo.



¿Cómo ve el clima de los negocios en Colombia?



Hay un entorno internacional difí­cil y un entorno doméstico bien retador. Siempre guardamos la esperanza de que, desde el sector privado, podamos seguir contribuyendo al bienestar de las comunidades. Ahí hay una alineación completa con los objetivos que tiene cualquier gobierno. Si al país le va bien, a nosotros nos va a bien. Queremos ser unos actores activos en el desarrollo nacional. Creo que hay un interés común.



¿Qué le preocupa?



El empleo. Son pocos los paí­ses que tienen un desempleo de doble digito y tenemos una alta informalidad. Me preocupa la caí­da en las ventas de vivienda nueva, que representa 1,4 millones de empleos directos e indirectos. Si uno mira el tema en general en el paí­s, da la sensación de que los empresarios están esperando a ver qué pasa con las reformas para poder hacer sus inversiones. Mucha de la inversión de hoy, y en Corona no es distinto, se definió hace uno o dos años. Las decisiones sobre los nuevos proyectos son las que van a generar los empleos de mañana y si eso se para en el tiempo se va de desacelerar el empleo. Ahí es donde hay que sumar esfuerzos.



¿No le preocupa el ambiente político y la visión crítica del Gobierno sobre los empresarios?



La opinión pública hoy en día tiene un claro entendimiento de la importancia del sector productivo: el 92% de la actividad son de las pequeñas y medianas empresas. Sí me parece desafortunado, obviamente, que exista una percepción distinta por parte del presidente o del Gobierno. Pero creo que allí llegará la expectativa de que sólo trabajando en conjunto vamos a resolver los problemas del país.



Somos optimistas en que muchos de estos temas están enmarcados en el tema político, pero en el campo práctico y real, que es en el que nosotros nos metemos, lo que tenemos que hacer es levantarnos todos los días, trabajar y sacar este país adelante.



Vamos a ser mucho más exitosos si lo hacemos de forma coordinada, y en conjunto, que de forma antagónica. Entonces, yo no me dejo desanimar por declaraciones o por lo que diga una persona: aquí todos tenemos un objetivo común y cuando hay objetivos comunes vamos a encontrar soluciones que nos funcionen.



ÓMAR AHUMADA

Editor general de de Portafolio



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio