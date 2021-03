‘Sea AvanWom o Womontel, bienvenida la competencia’

¿Cuáles son sus perspectivas para el mercado ahora que entra un nuevo jugador?



No hay un nuevo jugador. Lo que hay es un cambio de letrero: Avantel se va a llamar Wom. Invito a los lectores a que analicen los puntos de ventas de Avantel hoy y se darán cuenta, el día en que se lance Wom, que lo que va a cambiar es el aviso. No nos engañemos y no permitamos que esa empresa, que no ha pagado sus obligaciones –a Tigo le debe $46.000 millones– lo haga diciendo que es un nuevo operador.



Avantel tiene mil y algo de antenas y dos millones de clientes y arrancó como operador móvil en el 2013 sin invertir en redes e incumplir los pagos –dicho no por mí, sino por el MinTic–. Y ahora se quiere lavar la cara asegurando que es nuevo. Dicho esto, y llámese como quiera –Wom o AvanWom o Womontel–, bienvenida la competencia: estamos listos para responder en la calle y con inversión.



El eslogan de Wom es que viene a bajar los precios actuales…



Todo lo que dice en sus anuncios y en redes sociales lo veremos en la calle, que es el escenario competitivo por excelencia. Yo no compito en las redes sociales. Lo que nosotros le vendemos a nuestros clientes es una red, y la mejor de Colombia es la de Tigo, dicho por Open Signal.



El tema de la dominancia y la falta de competencia ha sido uno de los más debatidos en los últimos meses. ¿Cuál es su opinión?



Ese tema empezó en el 2009, cuando Claro fue declarado dominante en voz. El anuncio reciente es un paso adelante, pero lo que hay que ver son las medidas que se tomarán, pues el impacto en los clientes es lo importante.



Otro de los nuevos frentes de competencia es el 5G. ¿Cuáles son sus planes para esa tecnología?



Esta tecnología es muy potente y va a cambiar el mundo. Y de hecho, el primer operador en Colombia en probarla fue Tigo, en noviembre del 2017. Técnicamente estamos listos para el 5G, pero eso no significa que sea el momento ideal para el país. En Colombia, la penetración de 4G está en cerca del 50%, mientras que en Brasil esta cifra alcanza el 76% y en Chile es 91%. Hay diez millones de colombianos que aún usan las tecnologías 2G y 3G: eso es como si todavía tuvieran televisores en blanco y negro. Entonces, ¿dónde tiene que poner su foco el Gobierno: en el 5G, para que unos pocos puedan disfrutar de ella en teléfonos de cinco o seis millones de pesos, o en cerrar la brecha digital y lograr que esos diez millones se pasen a 4G?



¿Les interesa acudir a las próximas subastas del espectro?



Para que exista una próxima subasta, el precio del espectro debe ser muy inferior,porque si no el negocio no es sostenible. En el mundo ha cambiado la dinámica: en Estados Unidos, por ejemplo, este se vende una vez y dura de por vida. Acá, en cambio, todos los operadores que en el 2013 compramos espectro tenemos que renovarlo en el 2023. El Gobierno debe tener una visión más amplia y de largo plazo.



¿Hay previstas nuevas inversiones para competir?



En el último trimestre hemos crecido sustancialmente porque hemos invertido. Instalamos un número de antenas ocho veces mayor que el de cualquier operador. El 90% de la inversión va a las redes de fibra y la tecnología 4G. Y ese es el foco que seguiremos en el 2021.



¿Qué novedades y lanzamientos habrá en los próximos meses?



Nosotros estamos muy cerca de nuestros clientes tratando de entender qué necesitan, y hemos descubierto que ello no siempre es un producto nuevo. Hemos acompañado al usuario en un proceso de digitalización que hemos tenido en el 2020. Hoy, más del 50% de nuestras facturas son digitales y más del 50% de los servicios de atención también. Eso es entender lo que necesita para hacerle el servicio más fácil. Y que funcione. Por eso fuimos distinguidos en el 2020 por Open Signal como el mejor operador y hace poco nuestro canal de e-commerce fue declarado como el más exitoso de Colombia, Ecuador y Perú. También recibimos una nominación especial como operador en el día sin IVA, porque nuestra plataforma nunca se cayó.



Teniendo en cuenta el panorama, ¿qué cambios cree que se requieren en la regulación del sector?



El Gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo en avanzar con la nueva ley de modernización de las TIC, pero la regulación sigue siendo lenta y compleja. En agosto, por ejemplo, denunciamos a Avantel por uso ilegal del espectro y estamos en marzo y aún no sabemos nada.



En segundo lugar están los costos: la estructura de precios no resiste análisis. En Chile se licitó hace poco el espectro a valores entre seis y diez veces más barato que aquí. El Gobierno debe revisar esto, en aras de poder cerrar la brecha digital.