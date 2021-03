‘La pelea por el usuario va a ser intensa’

¿Cómo se imagina la ‘pelea’ por el usuario colombiano?



Va a ser intensa. Estamos en la recta final, con la mayoría de preparaciones listas. Además, ya contamos con 1.500 empleados en el país, y ocurrió algo sorprendente, y es que después de noviembre, cuando lanzamos la marca, tuvimos 4.300 aplicaciones, una cifra enorme. También publicamos nuestro manifiesto en la TV nacional, y con esto iniciamos la cuenta regresiva para el lanzamiento de nuestros servicios. En este analizamos las principales dolencias de los colombianos para cambiar de operador, y creemos que la llegada de Wom no solamente va estimular el mercado, sino también va a traer muchas innovaciones y más competencia, además de mejores precios, y eso sin duda es muy emocionante.



¿La campaña de precios bajos será fácil de cumplir?



No puedo dar muchas pistas al respecto, pero Colombia es el mercado número 14 de los más costosos en Latinoamérica. Cuando hicimos el lanzamiento en Chile, ese país era sin duda el más caro de la región y ahora es de los más baratos. Muchos gobiernos, incluidos los europeos, han hablado de crear una sociedad digital, pues es natural que teniendo tu celular necesites usarlo y para eso requieres calidad de acceso, pero más de 20 millones de colombianos no lo tienen a 4G: eso es un atractivo del país.



Para crear una sociedad digital, eso tiene que cambiar. Para competir necesitamos tener buenos precios y buena calidad, y eso es lo que buscamos.



¿Qué van a ofrecer en sus planes?



En estos días no solo se puede ofrecer lo que está en el mercado: es decir, no simplemente dar la navegación por redes sociales gratis, sino que también se pueden sumar aplicaciones de entretenimiento o de salud, por poner ejemplos. Todo esto está actualmente disponible para los estratos altos, porque son los que pueden pagar por esos servicios y eso está bien, pero, ¿qué pasa con los estratos 1 y 2? Es por eso que estoy acá y que habrá competencia. Esa es la sociedad digital y eso es de lo que estamos hablando con las zonas que nos comprometimos a conectar tras la subasta de espectro del 2019.



¿Cuál es el target entonces en Colombia?



Todo el país. Pero si uno lo mira con una segmentación, son las personas que no tienen servicio. En Colombia, viven en estratos 1, 2 y 3 y no tienen una buena red, ni buenos precios, por lo que estamos lanzando nuestra propuesta para que tengan conexión y la puedan usar. Nosotros creemos en la igualdad, en un servicio para todos.



¿Cómo va la interconexión?



Estamos en la etapa de la estabilización antes de activar. Tenemos que ver cómo son los protocolos con nuestras redes y las de Claro, Movistar, Tigo y ETB, y estamos cerca de la fase final. Miraremos también los descuentos, planes, créditos y los servicios, y así estaremos listos para salir con nuestra oferta comercial, lo cual será muy pronto. Ya tenemos nuestra página disponible para recibir los datos de las personas interesadas y hay 89.700 inscritos. Además, el manifiesto ha tenido 7,7 millones de vistas en YouTube.



El tema de la dominancia y la falta de competencia ha sido uno de los más debatidos de los últimos meses...



Ahí voy a tomar un poco el crédito, porque al llegar al país el tema se movió más. El paso que tomó la CRC al determinar a Claro como dominante es valioso, y ahora los otros competidores están a la espera de qué ocurre para tomar sus determinaciones.



Desde mi punto de vista, como operador entrante, creo que la CRC regulará lo que cree que es mejor para Colombia y de esa forma se tendrá garantía de abrir el mercado.



Otro de los temas que se esperan para este año es la competencia 5G. ¿Cuáles son sus planes?



Como compañía creemos en la tecnología y en llevarla al siguiente nivel, y ese es 5G. Pero no creo que ese sea el siguiente paso para Colombia: teniendo 20 millones de colombianos sin acceso a 4G, no creo que el país esté listo para ese salto.



Por ahora, nuestro mayor despliegue e inversión está en conectar a los desconectados.



¿Tienen previstas nuevas inversiones?



El último año ha tenido la mayor parte de la inversión: US$110 millones en tecnología y personal, y este año vamos a gastar US$130 en la expansión de la red. Inicialmente sería de 1.400 puntos, pero queremos que llegue a 2.500 o 3.000 de estos.



¿Cuál es su estrategia en servicio al cliente?



Hemos visto que el precio, en Colombia, es importante, pero no es lo único factor en el que se fija el cliente: también lo es el servicio. Pero lo vemos como una gran oportunidad y eso es algo que debemos hacer bien. En Polonia somos el número uno en satisfacción, en Chile logramos lo mismo en los últimos tres años, y estoy seguro que ofreceremos un mejor servicio que Claro y que nuestra llegada hará que esto mejore para todos.