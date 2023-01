¿Es posible reemplazar las divisas del petróleo por el turismo?

Después de disfrutar las mieles de la recuperación plena en el 2022, con una economía que terminaría creciendo alrededor del 8% según los más recientes pronósticos, el país se alista para entrar en un período de franca desaceleración bajo variables críticas, como una inflación cuyo control tomará más tiempo del previsto y un consumo que, aunque seguirá creciendo, lo hará a un ritmo menor que en los años precedentes.



Bajo este contexto, Revista Portafolio dialogó con cuatro reconocidos empresarios del país –uno del sector del comercio, un agro industrial, una del sector turismo y uno del sector tecnología– para tomarles el pulso a las estrategias que han preparado para afrontar una realidad cada vez más cercana.



Los directivos son conscientes de que será un año de limitaciones no solo para el consumidor sino para las mismas empresas, y entre las tácticas que han diseñado se destaca la adaptación aun entorno muy diferente debido a los precios, que siguen siendo una variable crítica, así como tasas de interés altas y un precio del dólar siempre expuesto a saltos imprevistos en un mercado que resultó muy volátil en el 2022.

También resaltan que esa capacidad de adaptación implicará, desde la tecnología, buscar más altos indicadores de eficiencia, racionalizando los recursos, es decir, hacer más con menos.

El turismo

Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, analiza el desempeño en el primer semestre. Archivo particular

El sector de turismo se ha recuperado pese a las dificultades de salubridad y economía de los últimos años.



En entrevista, Laura Muñoz, presidente de On Vacation contó cuáles son las estrategias para trabajar en 2023, esto en una situación macroeconómica retadora, ampliando su oferta de habitaciones y generando mayores alianzas para crecer 29% el siguiente año.



¿Qué están buscando las personas para 2023?



El colombiano siempre ha tenido en su TOP 10 los destinos de playa, entonces esperamos que los viajes sigan predominando para San Andrés, Cartagena, Santa Marta, entre otros.



Hemos visto que muchos hoteles han desarrollado proyectos pequeños y eso es una tendencia para las personas que están buscando tres noches en promedio y estarse en playa.



Esa es una tendencia; sin embargo, yo creo que ha venido incrementando el tema del ecoturismo, que desde hace algunos años atrás se ha consolidado como una tendencia.



Nosotros por ejemplo en el hotel del Amazonas, desde 2012 le hemos hecho toda la promoción posible para que las personas vayan hacia esos destinos y para este nuevo año, este tipo de propuestas seguirán entre las preferencias.

¿Cómo han recuperado las finanzas de la empresa?



Nosotros en septiembre de 2020, cuando se empezaron a levantar algunas de las restricciones y empezaron a operar los aviones, vimos unas cifras pequeñas.



Hacia mayo de 2021 empezamos a ver ocupaciones incluso mayor es que en 2019 que fue un año formidable para el turismo, y eso lo hemos mantenido hasta el 2022.



La gente tenía muchas ganas de viajar entonces se juntaron los que estaban pendientes, más los que querían viajar.



Este nuevo año la expectativa es de fortalecimiento, mejorando el servicio,infraestructura y alianzas.

¿Cuáles son las perspectivas en 2023?



Para el siguiente año tenemos proyectado crecer 29% en pasajeros movilizados, serían 450.000 personas a nuestros destinos de San Andrés, Guajira, Amazonas, Girardot y con todas las alianzas que tenemos, esperamos crecer arriba de dos dígitos frente a 2022, respecto a 2021, eso correspondería casi a un crecimiento del 60%, pues en ese año apenas se estaba dando una recuperación paulatina de la pandemia.



¿Cuáles son los planes de expansión?



Nuestros proyectos de crecimiento se basan prácticamente en algunas habitaciones. Vamos a hacer nuevas dentro de los destinos que ya operamos: San Andrés y Guajira y hacer alianzas con otros hoteles.



Por otro lado, nosotros siempre hemos sido fuertes vendiendo Panamá y Cancún, y estamos pensando en incluir nuevos destinos como Punta Cana.



Lo estamos revisando por el dólar. que ha contraído en cierta medida el turismo emisor, la gente se lo está pensando dos veces para pagar un viaje costoso al exterior y eso ha promovido el destino local.



El colombiano tiene unas ventajas frente a todo el cono sur porque viaja mucho dentro de Colombia, no es como los argentinos que viajan fuera.



Aquí hay mucho para escoger y tiene una lista: Guajira, Cabo de la Vela, Caño Cristales, Amazonas, Chocó, etc.



Eso hace que nosotros tengamos unas metas de expansión para darles las vacaciones a donde sueñan.



Por eso nuestro reto de expansión es desarrollar estos destinos turísticos inhóspitos en Colombia y crear alianzas para los destinos más demandados, los números serán diferentes.

¿Cómo ampliarán la oferta?



Lo que pasó con la pandemia fue que redujimos la densidad de personas por habitación, porque el aforo en los restaurantes era diferente.



Lo que estamos haciendo es volver a la densidad inicial, abriendo más espacios para que las personas puedan compartir dentro de los hoteles.



Además de ampliar los espacios existentes terminaremos algunas obras como por ejemplo en el hotel de San Andrés y estamos esperando en algunos otros proyectos.

¿On Vacation llegará a otros países?



Hay varias propiedades en otros países de primera categoría; lo que hacemos es generar programas con ellos.



Tenemos incluso alianzas donde tenemos disponibilidad de 100 habitaciones por noche en cada uno de esos hoteles para nuestros viajeros, como es el caso de Cancún y Panamá.



Lo que hacemos es armar paquete de tiquete, traslado, todos los paseos y lo ponemos a disposición.



¿Cómo han visto el turismo receptivo?



Nuestra oferta es mayormente destinada hacia el colombiano, sin embargo, nosotros tenemos presencia en todas las páginas de ventas de paquetes turísticos y ellos ponen nuestro producto en dólares.



La meta del Gobierno es duplicar esa cifra de turistas extranjeros que visiten el país, lo que hemos hecho es disponer de más inventario para ellos.

¿Es posible reemplazar las divisas del petróleo por el turismo?



El Gobierno siempre ha tenido al turismo como un motor de la economía. Por eso hay que tener en cuenta los retos que eso conlleva a través del fortalecimiento de las regiones, con infraestructura aeroportuaria, de malla vial, de servicios públicos, que haya seguridad, que haya educación y la cultura de servicio.



Por eso buscamos que en los lugares donde se desarrolle la actividad hotelera sean seguros, sanos y prósperos.



No podemos llevar turismo, donde no son ideales para eso y por eso hay que trabajar en ello. Será un trabajo poder reemplazar las divisas del turismo, será un largo camino, hay que tener un plan de trabajo serio, años de cultura, dedisposición, etc. Es un tema bien grande.

¿Se afectará la actividad con el retorno del IVA del 19% para servicios hoteleros?



Nosotros llevamos 20 años haciendo productos turísticos a la medida del bolsillo del colombiano.



Tenemos tarifas totalmente asequibles y damos acceso a las vacaciones a toda la población. Ofrecemos viajes a cuotas, sin intereses, no poniendo a la persona en una capacidad que no pueda asumir.



Tenemos personas que han planeado sus viajes para 2023, 2024 o incluso 2025, personas que empezaron a ahorrar, a pagar y ya tienen sus viajes programados: Nuestra idea es mostrarles a las personas que cualquier momento, así se esté en crisis, es un buen momento. Igual sería ilógico desconocer toda la situación de la tasa de cambio o la inflación, que hacen que todos tengamos que: mantener nuestros precios a nuestros viajeros, y siempre vamos a tener nuestras tarifas asequibles y haciendo aumentos pequeños para mitigar todos esos costos.



Porque de cara al mercado va a haber un aumento en el precio de los productos, y de cara a la operación habrá unos costos grandes, hay que nivelarlo de alguna forma.

¿Afectará al turismo estas subidas?



Sí podrá haber una reducción, sobre todo los viajeros que salgan del país, se verá contraído, porque se tendrá que invertir más.



En el turismo local para los operadores dispone de esas vacaciones y están en el mercado con tarifas que los colombianos puedan pagar. Claro que generará un impacto, pero será un reto.





PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

PERIODISTA PORTAFOLIO