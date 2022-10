'La meta es crear una compañía que genere impacto en el país': Frubana

El siguiente paso que busca dar Frubana en la región es convertirse en aliado financiero para los restaurantes, además de ampliar su portafolio de soluciones tecnológicas e incursionar en un software que permita a los establecimientos ser más eficientes en sus procesos.



Fabián Gómez Gutiérrez, cofundador y CEO de esta plataforma, se refiere al crecimiento que ha tenido en estos últimos meses, a la proyección del negocio y a las principales fortalezas que la pueden catapultar a ser el próximo unicornio de Colombia.



¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una ‘startup’ para convertirse en unicornio?



Hay que diferenciar dos puntos importantes. El primero es la valoración: se conoce como unicornio a startups que llegan a una de US$1.000 millones. Por otro lado, una empresa unicornio es la que logra una maduración importante, tanto en su operación como en su equipo de trabajo, y que además se encuentra operando en una región teniendo un impacto positivo dentro de la sociedad.



Entonces, para mí, un unicornio es una compañía joven que pasó a tener una valoración importante, pero que al final es un equipo maduro y ya no es una startup de garaje. Ahora bien,frente a cuál sería esa receta, lo fundamental es apostar por una idea que resuelva una necesidad y así trabajar por ello, y luego llevar esa solución a más lugares, para así fortalecer el negocio. Claro,todo bajo ese componente tecnológico que es el mayor diferencial.



¿Cuáles son sus principales fortalezas que los pueden proyectar a ser el próximo unicornio en Colombia?



La meta no es ser un unicornio, sino crear una compañía gigante que tenga un impacto en el país y, por supuesto, en una región. Si bien uno de los hitos para llegar a ser unicornio es una valoración de US$1.000 millones, cuando se está en una industria como la de alimentos y restaurantes, que mueve US$100.000 millones, sabes que hay mucho por trabajar y transformar.



Así que, al final, la meta es capturar un pedazo grande de un mercado que tiene un impacto en los dos millones de restaurantes que hay en América Latina.



¿Cómo va Frubana en ese camino?



Lo más bonito de nuestro proceso, que ya lleva cuatro años, es que hemos ido paso a paso, año a año, construyendo una gran plataforma para la industria de restaurantes. Una muestra diciente de ello es que, durante la pandemia, que era cuando más estaba afectado este sector, pasamos de 5.000 comercios a tener 87.000 establecimientos.



En este camino hemos tenido la fortuna de encontrar inversionistas que creen en nuestra iniciativa de ser un habilitador para los restaurantes.



¿Cuál es la clave de Frubana en su camino a ser unicornio?



Pensar en el futuro y en el trabajo a largo plazo para llegar a esos inversores, además de tener un equipo muy fuerte y emplear la tecnología para ser más eficientes en todo el proceso de la cadena.



No creo que hubiera un cambio gigante si se nos anuncia una valoración diferente, porque semana a semana nos preparamos para ser mejores que la semana anterior. No me trasnocha la idea de ser el próximo unicornio colombiano.



¿Cómo ha crecido la plataforma en los últimos meses?



Actualmente, Frubana se encuentra en nueve ciudades de tres países (México, Colombia y Brasil), y nuestro enfoque ha sido crear nuevas líneas para los restaurantes. Por ejemplo, no solo nos hemos enfocado en el segmento de frutas y verduras, sino que también buscamos financiar a los restaurantes y por eso creamos Frubana Capital.



Además, venimos trabajando para crear software para esos negocios. Pero todavía nos falta un camino largo por recorrer. Sin embargo,tenemos claro que queremos servirles a los restaurantes y que a partir de ello se deriven más soluciones. Hoy estamos muy enfocados en el core del negocio y no estamos pensando en hacer cambios drásticos.



¿Qué se viene para la plataforma en los próximos meses y cómo esperan cerrar el año? ¿Cuáles son los planes para 2023?



En los próximos 12 meses nos vamos a concentrar en tres cosas: primero, ganar más participación en los mercados en donde estamos (nueve ciudades en tres países) y ofrecer muchas más categorías dentro de los restaurantes que atendemos.



Lo segundo es tener un foco en la rentabilidad, y es que dos de las cuatro ciudades principales están en positivo en margen operativo y queremos llevar las otras a ese punto. Tercero, estamos creando un portafolio de servicios de software y financieros para que los 87.000 restaurantes que atendemos puedan ser más eficientes, y ver cómo podemos facilitarles capital de trabajo. Eso es lo que se viene.



