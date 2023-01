Recomendaciones a empresarios para tener un 2023 con cifras positivas

Después de disfrutar las mieles de la recuperación plena en el 2022, con una economía que terminaría creciendo alrededor del 8% según los más recientes pronósticos, el país se alista para entrar en un período de franca desaceleración bajo variables críticas, como una inflación cuyo control tomará más tiempo del previsto y un consumo que, aunque seguirá creciendo, lo hará a un ritmo menor que en los años precedentes.



Bajo este contexto, Revista Portafolio dialogó con cuatro reconocidos empresarios del país –uno del sector del comercio, un agro industrial, una del sector turismo y uno del sector tecnología– para tomarles el pulso a las estrategias que han preparado para afrontar una realidad cada vez más cercana.



Los directivos son conscientes de que será un año de limitaciones no solo para el consumidor sino para las mismas empresas, y entre las tácticas que han diseñado se destaca la adaptación aun entorno muy diferente debido a los precios, que siguen siendo una variable crítica, así como tasas de interés altas y un precio del dólar siempre expuesto a saltos imprevistos en un mercado que resultó muy volátil en el 2022.



También resaltan que esa capacidad de adaptación implicará, desde la tecnología, buscar más altos indicadores de eficiencia, racionalizando los recursos, es decir, hacer más con menos.



Llega entonces un año 2023 en el que las acciones a realizar también deben enfrentar los retos que implica para un sector como la agricultura adaptarse al cambio climático y la generación de condiciones para que la consecución de divisas e ingresos en otro sector clave, como es el turismo, sea cada vez mayor.



Empresas

Con el ánimo de hacer inversiones que se acercan al medio billón de pesos en el plan de expansión y con la invitación a los empresarios a tener una mirada empática sobre la situación del país, el presidente de Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, plantea a Revista Portafolio su visión sobre un año 2023 que, a su juicio, estará marcado por la inflación, la devaluación y las altas tasas de interés.

¿Cómo pinta el 2023?



Será muy retador a causa de la inflación y al incremento en las tasas de interés. La primera por su impacto en los consumidores y los costos empresariales (de ocupación,laborales, servicios públicos e insumos, entre otros).



Por su parte, la devaluación acumulada año a año generará una presión en los costos ‘dolarizados’, como los de tecnología y servicios internacionales.



El final del 2022 ha mostrado una demanda dinámica de los hogares y esperamos que la reducción en el desempleo, más el incremento en los salarios, mantengan la tendencia.

¿Cómo responder a esos fenómenos?



En Grupo Éxito seguiremos trabajando al máximo para contener el incremento en precios, tal y como lo hemos hecho a lo largo del 2022.



Comprando bien y anticipadamente a nuestros proveedores, y trasladando a nuestros clientes parte de las ventajas.



Seguiremos promoviendo nuestro portafolio de productos con precios insuperables en categorías como alimentación, aseo y cuidado personal.



En el tercer trimestre del 2022, los precios de alimentos de Grupo Éxito crecieron 5,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación de alimentos.

Presidente de Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo. Cortesía

¿Y cuál será la estrategia desde el negocio?



En medio de este panorama retador estamos comprometidos con una estrategia centrada en el cliente, con cuatro pilares.



El primero es la omnicanalidad, apalancando el crecimiento de la participación de canales como el de comercio electrónico.



Seguiremos fortaleciendolos formatos innovadores: Éxito Wow, Fresh Market, Super Inter Vecino y Surtimax, que en el tercer trimestre aportaron el 39% sobre las ventas totales de la operación.



Por otro lado, la monetización del tráfico seguirá como motor de crecimiento, principalmente del negocio inmobiliario, los negocios de crédito, Seguros Éxito, Viajes Éxito y Puntos Colombia.



Y continuaremos trabajando en los tres círculos de la sostenibilidad: la empresa, la sociedad y el planeta.



¿Cuáles son los factores favorables para el año entrante?



Hemos podido detectar grandes oportunidades en términos de innovación: la transformación digital se está dando y esto genera un entorno ideal para el surgimiento de empresas.



Unir esfuerzos con diferentes startups del país nos podría permitir no solo abrir las puertas a nuevas alianzas, sino también llegar a soluciones y propuestas que llegarían a generar valor a nuestros públicos de interés.



Otro factor, que consideramos relevante, es la penetración digital en las ventas, que se deben seguir fortaleciendo procesos y capacidades logísticas y de última milla.



Sentimos que Colombia es cada vez más consciente de la importancia de ser un país más sostenible y dar apoyo a los proveedores colombianos; seguiremos apostando en el 2023 por el comercio sostenible y el impulso al agro colombiano.

¿Cuáles son los factores que le inquietan?



Definitivamente, en este momento, es la inflación. Esta situación macroeconómica que se presenta no solo a nivel país si no a nivel mundial, tendrá seguramente grandes impactos en el bolsillo de los colombianos y colombianas.



Ya hoy se ven cambios importantes en el comportamiento de los consumidores: actualmente, se gasta menos en aquello que no es esencial, ha disminuido la frecuencia de hacer mercado y en algunas ocasiones se ha migrado hacia productos de primer precio.

¿Grupo Éxito hará nuevas inversiones?



Continuaremos fortaleciendo el plan de expansión. Proyectamos la apertura de cerca de 30 almacenes, a lo que se suman transformaciones de algunos en Éxito Wow y Carulla Fresh Market, con una inversión cercana a $500.000 millones.



Este plan tendrá acontecimientos muy relevantes en el negocio inmobiliario. En Viva Envigado avanzamos con la construcción de Ikea, un almacén que contará con 12.000 metros cuadrados, proyectado para abrir en el segundo semestre del 2024.



Actualmente podemos ver una evolución de obra demás del 36%. La inversión en Ikea para el 2023 es de $30.000 millones, para un total de $121.000 millones en tres años.

¿Qué recomienda a los empresarios para que tengan un buen 2023?



Tenemos la tarea de encontrar en los retos que se nos presentan diariamente, oportunidades para ser creativos; oportunidades que nos permitan involucrar en nuestros mundos empresariales a nuevos actores como las comunidades.



De igual manera, debemos seguir trabajando con optimismo para generar nuevas oportunidades y tener una mirada empática con la situación actual del país.



Así mismo, la capacidad adaptativa, sumada a la agilidad en la toma de decisiones, será clave para preservar la competitividad de nuestra oferta y el crecimiento rentable del negocio.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PERIODISTA PORTAFOLIO