Democratizar el acceso a la vivienda, el objetivo de La Haus

Uno de los principales objetivos que sigue fielmente la plataforma La Haus es lograr que el acceso a la vivienda en la región sea para todos. Con ese fin ha traspasado fronteras y se ha consolidado como una de las proptech colombianas con mayor proyección.



Muestra de ello es que los grandes fondos de inversión y emprendedores líderes como Jeff Bezos, lo mismo que Simón Borrero, de Rappi, y David Vélez, de NuBank, han creído en ella. El presidente de La Haus, Rodrigo Sánchez-Ríos, habla sobre cómo la plataforma ha venido creciendo en los últimos meses y sobre los retos que llegan.



¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una ‘startup’ para convertirse en unicornio?



Convertirnos en unicornio no es nuestra prioridad, no nos obsesiona. De hecho, no lo consideramos una meta como tal. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a vivienda digna en la región. Ahora bien, consideramos siete ingredientes que deben ser primordiales.



El primero debe ser tener claro al cliente: debemos identificar sus necesidades y saber leer el momento. El segundo elemento es ofrecer un servicio de clase mundial. Como tercer componente está el producto digital y corroborar que solucione un reto a los clientes. Con esto nos referimos a crear una de las herramientas más importantes en todo nuestro proceso de crecimiento: los datos,que sumados a la tecnología y una visión centrada en desarrolladores y compradores, nos permiten activar un círculo virtuoso que cambia el juego desde la concepción de un desarrollo inmobiliario hasta su comercialización.



En línea con el producto digital, el cuarto punto es disponer de un talento humano ambicioso. El quinto ingrediente es estar acompañados de buenos cofundadores y una junta inspiradora, ya que esto se traduce en mejores prácticas de gobierno corporativo y en una gestión y cuidado del dinero como tema clave en la mentalidad empresarial de LaHaus.



El sexto componente, como ya lo mencioné, es tener claro que ser unicornios no debe ser un objetivo.Es un hito que se cumple, pero lo importante es crear una empresa rentable y que aporte valor a todos sus integrantes. Finalmente, como séptimo tema clave, se requiere tener un propósito como empresa, que en nuestro caso es erradicar la brecha de vivienda en la región.



¿Qué fortalezas los pueden proyectar a ser el próximo unicornio en Colombia?



En La Haus siempre nos hemos centrado en ser una compañía saludable que dé respuesta a las necesidades del mundo inmobiliario de hoy.Continuamos recorriendo ese camino detener una operación rentable y sostenible, por medio de una política de diferenciación clara, que nos permite generar un modelo de negocio que acompaña tanto a compradores como a desarrolladores y constructores de vivienda.



La innovación tecnológica ha sido clave a lo largo de nuestro proceso de crecimiento. Esta visión nos ha permitido generar un impacto real en los habitantes de América Latina, lo que ha sido bien visto por el mercado.Por ejemplo, crecimos cerca de 10 veces durante el año pasado. Con orgullo, podemos decir que si bien en el mundo 'tech' todavía hay una gran brecha de inequidad de género, nuestra área de producto es liderada por una talentosa e inspiradora líder y que, además, tenemos 55% de mujeres ocupando cargos de liderazgo.



¿Cómo ha venido creciendo la plataforma en los últimos meses?



Nos hemos concentrado en innovar en temas como la habilitación de transacciones en inmuebles con bitcoin. De hecho, en enero hicimos la primera en Colombia y la segunda en Latinoamérica en nuestra plataforma. Asimismo, avanzamos en soluciones 100% digitales para quienes quieren invertir en propiedad raíz, rompiendo barreras geográficas y monetarias. Por ejemplo, en los últimos meses lanzamos LaHaus Fraction, un producto con el que las personas pueden comprar una fracción de un inmueble de lujo, equipado y amoblado, y obtener beneficios de rentabilidad, valorización y disfrute.



También lanzamos una nueva herramienta de comparador de vivienda, con el objetivo de generar una mejor experiencia para el comprador y ofrecerle más datos para que realice una decisión consensuada y basada en data. En ese sentido, vamos de acuerdo con el plan de crecimiento trazado para este año.Comparando el primer semestre del 2022 con el primero del 2021,tenemos un crecimiento en transacciones multiplicado por cuatro, superior a las 8.000 unidades de vivienda tan solo en Colombia.



¿Cuáles son los retos de las ‘startups’ hoy en día para seguir innovando?



Hay factores que están generando incertidumbre mundial como el incremento de precios de insumos, la inflación, los rezagos de la pandemia, la crisis logística global y distintos aspectos geopolíticos no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo. El reto es generar ganancias: antes, el ‘cash burn' era una necesidad, pero hoy se debe trabajar en sostenibilidad y dar números positivos en el mediano plazo.



El crecimiento no está solo fundamentado en las grandes rondas de inversión para expandirse en los diferentes mercados, sino en la sostenibilidad y en las cifras realistas, que permitan una buena rentabilidad y un retorno adecuado.



¿Qué se viene para la plataforma en los próximos meses y cómo esperan cerrar el año? ¿Cuáles son los planes para 2023?



Esperamos cerrar el año con un crecimiento mínimo tres vecesmayor frente a los resultados del 2021, así como consolidar nuestra participación y liderazgo en los mercados y ciudades en donde hacemos presencia, además de seguir lanzando productos como LaHaus Fraction, que acelera las ventas y rompe barreras de acceso al mercado inmobiliario.



Asimismo, nuestro foco es tener una compañía rentable y escalable. Sin duda, nuestro principal propósito para el 2023 es consolidarnos como la plataforma líder en el mercado de vivienda nueva y convertirnos en el principal aliado de los compradores para acceder a la mayor variedad de inventario con desarrollos exclusivos, con términos de compra asequibles.



No descartamos a futuro la apertura de nuevos mercados en la región, pero por lo pronto seguiremos innovando en temas como la habilitación de transacciones con bitcoin.



