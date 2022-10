Así es el plan de expansión en Latinoamérica de la plataforma Laika

Creada en el 2018, la plataforma Laika sigue consolidando su operación en los mercados de Colombia, México y Chile. Una de sus principales razones de este éxito ha sido innovar y escuchar las necesidades de los petlovers para crear nuevas soluciones y productos, como por ejemplo su nueva marca de concentrados y snacks.



Si bien esta startup se ha abierto paso en el sector del retail techen país, sus cofundadores tienen claro que quiere seguir llegando más rincones de Latinoamérica.Y a la pregunta de si se ven como los próximos unicornios de Colombia, ManuelaSánchez, cofundadora Laika, señala que “llegar a serlo no es el sueño principal”.



¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una ‘startup’ para volverse hoy un unicornio?



Lo que debe tener una startup para apuntarle a ser unicornio empieza por no soñar con ser un unicornio. Es como la gente que sueña con ser rica: por lo general,falla en su sueño o se frustra cuando no lo puede lograr.



Creo que los empresarios compartimos eso y es la pasión por crear empresa, por innovar, por mejorar los procesos, por generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas que llevan a lograr ese éxito.



¿Cómo se mide ese éxito?



De distintas maneras. En este caso, ser unicornio se podría decir que es un hito que se cumple en el proceso de crear empresa y cuando se llega a ciertas dimensiones, pero no es el fin por el que se trabaja todos los días.



El mundo está cambiando, la inversión de capital de riesgo también y la visión se ha convertido en buscar el camino a la rentabilidad,que para las startups significa seguir creciendo a doble digito y hacer empresas escalables,pero cuidando los unit economics. Ser un unicornio se mide por valoración y depende de la industria, de los validadores de negocio, del momento y de muchas cosas que pueden no medir realmente el éxito de una empresa. Por eso el mundo está mirando más hacia startups con bases tradicionales.



¿Cuáles son sus principales fortalezas que los pueden proyectar a ser el próximo unicornio en Colombia?



Para Laika, llegar a ser un unicornio no es el sueño principal y nunca lo ha sido. Creemos que es una validación de un proceso en donde se han hecho las cosas bien, pero nosotros soñamos con ser la solución más efectiva para los dueños de mascotas con la que ahorren tiempo y dinero. Adicionalmente, soñamos con generar empleo y aportar a la economía colombiana.



¿Cómo ha venido creciendo la plataforma en los últimos meses?



Laika viene abriendo operación directa en nuevas ciudades en Colombia, México y Chile, para poder atender a más mascotas y facilitarle la vida a los petlovers. Así nos hemos venido posicionando como una marca más cercana y amiga que entiende sus problemas y que además aporta un granito de arena a la sociedad por medio de donaciones locales de sus Laika members (clientes con membresía).



Hoy estamos lanzando ‘Besties’, una marca de concentrado y snacks para perros y gatos, con sabores de carne y pollo y con ingredientes naturales sin colorantes, ni sabores artificiales y a un precio asequible, para darle más opciones al consumidor.



¿Cuáles son los retos que tienen las ‘startups’ hoy para seguir innovando y creciendo?



Son precisamente seguir innovando, escuchando a los consumidores, entendiendo qué les genera valor, qué están buscando y qué necesitan para acompañar el proceso de cuidado de su mascota.



¿Qué se viene para la plataforma en los próximos meses y cómo esperan cerrar el año? ¿Cuáles son los planes para el 2023?



En los próximos meses esperamos consolidar la operación en las ciudades existentes, abrir nuevas sedes en ciudades tanto en Colombia, México y Chile, y además seguir atendiendo al mercado colombiano, ofreciendo amplias opciones tanto en productos como servicios veterinarios y seguros. Sin duda, queremos diversificar las opciones para todos los estratos socioeconómicos.



Para el 2023 evaluaremos cuál sería el siguiente paso para abrir operaciones en un cuarto país en Latinoamérica.



