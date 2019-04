Lo que recomiendan los colombianos, según Raddar

Para los colombianos, el consumo y las decisiones de compra usualmente están sesgadas por las opiniones o recomendaciones que nos hacen sobre ciertos productos o ciertas marcas.

En muchos casos, estas sugerencias son dadas sin existir una pregunta de por medio, y, sin embargo, nuestra respuesta puede ser muy importante y diciente, pero no deber ser analizada a la ligera.



Cuando una persona sugiere un producto, se debe principalmente a la funcionalidad de este. La recomendación de una marca nos habla además de la confianza y percepción que se tiene sobre ella. Se puede llegar a pensar que entre el mismo segmento o el uso de un mismo producto de varias marcas, una en particular cumplió mejor las expectativas de su comprador.



Por lo cual, saber qué es lo que están recomendando los hogares, nos permite analizar qué están valorando más las personas al momento de realizar sus compras.



Es importante observar qué sucede en las marcas no solo por los grupos de consumo, sino también por las distintas generaciones de compradores.



Para empezar, en el estudio Las Marcas más Recomendadas 2017-2018, realizado por la firma Raddar, los consumidores recomendaron 623 marcas, divididas en los diferentes grupos de gasto, en función de la clasificación de consumo del Dane y sus mediciones de inflación.



La metodología empleada para esta investigación es sencilla. Durante 12 meses, por medio de encuestas telefónicas, se les hizo una sola pregunta a personas mayores de 12 años que viven en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín: “¿qué marca recomienda usted?”. Aunque este tipo de estudios se realiza normalmente durante un mes, Raddar decidió ejecutarlo entre julio del 2017 y julio del 2018 para evitar las percepciones temporales de las marcas por publicidad o campañas.



En el análisis, los encuestados mencionaron un total de 623 marcas, de las cuales el ‘top 10’ está conformado, en su orden, por: Alpina, Colgate, Diana, Sam- sung, Adidas, Fab, Roa, Colanta, Familia y Alquería.



Adicionalmente, la investigación se dividió por categorías de consumo: alimentos, hogar, vestuario, útiles escolares, entretenimiento, transporte y comunicaciones y gastos varios. El estudio ponderó el porcentaje de recomendaciones medido sobre las marcas de cada tipo de gasto, pero, en algunos casos, se decidió ‘reponderarlo’ sobre las 30 primeras para reducir el listado a las estadísticamente representativas. En esta edición especial solamente se muestran las que conforman el ‘top 10’ de las marcas más recomendadas por categorías.



En conclusión el resultado del estudio ‘Las Marcas más Recomendadas 2017-2018’ se convierte en un referente funcional para la planeación que las empresas emprenden en esta época del año. Siempre es clave saber qué marcas están recomendando los que saben.



Vea el especial completo en el PDF adjunto.