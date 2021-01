‘Los domicilios seguirán creciendo, independientemente de la vacuna’

¿Cómo han visto este 2020 en desde iFood?



Este es el quinto año de operación de iFood en Colombia y, aunque ha sido extraño, hemos crecido mucho, con nuevos restaurantes, más repartidores y más aliados estratégicos. Paradójicamente, al mismo tiempo en que nuestra operación crecía, tuvimos que enviar a sus casas a cerca de 250 personas y revisar el modelo de gestión. Fue un año intenso pero de muchas enseñanzas y, en lo que va del 2020, registramos un crecimiento de más del 60% en ventas.



Ahora cuando lleguen las vacunas, ¿qué espera para la industria de domicilios?



Somos optimistas. El mercado de los domicilios va a seguir creciendo independientemente de la pandemia y de la aparición de la vacuna, porque sabemos que el nuestro es un buen producto: es un canal de ventas adicional a los teléfonos y, al mismo tiempo, les ofrecemos a los clientes la comodidad de hacerle llegar sus comidas preferidas a sus casas.



¿Cómo atraer al cliente que quiera volver al restaurante?



Nuestro propósito es revolucionar el universo de la alimentación para una vida más fácil. No creemos que nuestra competencia sean los locales físicos o el consumo local, sino que nuestro contrincante, en realidad, son la estufa doméstica y el horno que las personas tienen en casa para preparar sus propias cenas.



Si alguien desea comer en un restaurante, perfecto, no hay problema… Pero, ¿por qué hay que quedarse todos los días cocinando, con todo el trabajo que eso implica? Nuestro competidor no es el restaurante, que es más bien un aliado, sino las cocinas.



Pero ahora hay una tendencia a cocinar en casa…



A mí me gusta cocinar en casa, con la compañía de mi mujer y de mis hijos. Pero esto debe ser un placer. No puedo comprender por qué alguien tiene hoy la obligación de preparar una comida diaria, cuando a través de iFood puede tenerla sobre la mesa en 10 minutos. Gracias a ello, se puede aprovechar el tiempo de una mejor manera.



¿Tienen pensado lanzar nuevos servicios o negocios?



La comida es sagrada y somos la aplicación experta en ella. Por eso, no podemos tratarla como se hace con cualquier producto en serie, sino que estamos enfocados en desarrollar un sistema para que todos en la cadena comprendan su importancia.



El objetivo es siempre lograr que el cliente reciba exactamente la comida que desea en el menor tiempo posible y, en ese sentido, vamos a perfeccionar este desarrollo.



¿Cómo ven ustedes el debate en torno a la tributación de las aplicaciones?



En iFood creemos que debemos organizarnos como industria para colaborar con las autoridades e impulsar el desarrollo de este nuevo sector de manera transparente, impactando positivamente a todos los actores del ecosistema.



¿Y en cuanto a la vinculación de los domiciliarios?



Esta industria es muy nueva y goza de una logística propia. Nosotros somos los intermediarios que hacemos la conexión entre una familia que quiere una comida y un restaurante que la prepara. Lo que tenemos son repartidores que son aliados de iFood y que forman parte de una industria creciente, pero nueva.