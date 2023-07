El 'open banking' y cómo está revolucionando el sector financiero

Una vez aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que lo hace obligatorio, y luego de las normas que ya se han expedido como el decreto 1297 del 2022, el open banking comenzó a tomar forma en Colombia, en un programa de implementación que tendrá tres fases hasta el 2026 y en el que, de alguna manera, se cambian los paradigmas pues ahora, de una manera responsable, sí se van a compartir los datos financieros.



Varias entidades del Gobierno, con el liderazgo de la Superintendencia Financiera, proveerán de una infraestructura pública y abierta en materia financiera basada en el open data (datos abiertos) con diez grandes actividades.



Según el exsuperintendente financiero Jorge Castaño, en este mes está programada la presenta¬ción de la estrategia de open data para innovación e inclusión financiera con cuatro puntas de lanza.



La primera es la definición de estándares técnicos que incluyen información no financiera open data para la inclusión con elementos como la portabilidad, pagos inmediatos, vinculación y el acompañamiento financiero.





Gobernanza con un Comité Conjunto de Open Data para la Superfinanciera, que ejercerá la Secretaría Técnica, así como comités técnicos público-privados.



La tercera es la creación del registro de terceros receptores de datos abiertos para la inclusión, administrado por el organismo de control y vigilancia del sector.



La cuarta es el sistema de seguimiento a la implementación por parte de esa entidad para el manejo de estadísticas e indicadores. Según la Superfinanciera, el programa cuenta con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.



Qué es ‘open banking’

De acuerdo con David Ballesteros, country manager Colombia de Belvo, plataforma especializada en open finance, también presente en Brasil, y México, el open banking consiste en que, una vez se cuente con la autorización del titular, pueden intercambiarse datos en el ecosistema financiero con el fin de generar beneficios para los usuarios y el sistema como un todo.



Es decir, es un modelo que permite a los usuarios finales, con su consentimiento previo, compartir de forma segura sus datos bancarios, los cuales están alojados en las entidades financieras con terceras empresas. Esto con el fin de obtener un mejor servicio para los clientes.



En el caso del open finance, este es el siguiente paso al open banking, pues ya no es un intercambio de datos bancarios sino de los provenientes de otras fuentes financieras, como lo son las billeteras digitales (¡como Daviplata, Nequi o dale!) o datos fiscales (Dian).



Es decir, como usuario se puede ahora obtener un servicio gracias al comportamiento financiero que tiene la persona a través de esas billeteras digitales, por ejemplo.



Según Belvo, este nuevo formato de integración ha sido de gran interés para Colombia por las posibilidades que esto permite en el sector de las finanzas: nuevos productos y servicios, nuevos jugadores en el mercado y, sobre todo, nuevos medios que mejoran el acceso financiero que tiene la población actual.



Por su parte, Luis Miguel Zapata, vicepresidente de Ecosistemas Digitales de Bancolombia, indica que el sistema financiero colombiano está preparándose para dar un gran salto con el open banking, ya que “empodera a las personas, para que los datos financieros se compartan respon sablemente con fintech y entidades financieras para que desarrollen productos a la medida de los clientes, quienes deberán dar expresa autorización para compartir sus datos en un ambiente de mutua responsabilidad.



El ejecutivo dice que uno de los modelos más tradicionales es la consolidación de cuentas y gestores financieros y se complementa con el de la gestión y control de las finanzas.



Otro caso de uso es la iniciación de pagos, en donde se da una instrucción para que se pueda pagar desde una cuenta a un comercio.



Precisamente, Bancolombia ya lanzó un producto de open banking llamado Tus Bancos, que consiste en que ahora los clientes de la aplicación podrán tener la información consolidada de sus movimientos financieros sin importar en qué entidad bancaria los realice.



Les permitirá a las personas vincular a su App Bancolombia los datos de las cuentas (de ahorros o corrientes) y tarjetas de crédito de otras entidades, para tener una visión completa de su situación financiera y un mayor control de su dinero.



“Con esta solución buscamos fomentar la educación financiera. Tus Bancos es la manera de complementar la información de la persona con la interacción que tiene con sus entidades, de manera que bajo ese panorama completo pueda recibir alertas y recomendaciones que repercutan positivamente en su bienestar”, expresa Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia.



Según Eric Rincón, profesor asociado de la Universidad del Rosario, en Colombia ya había normas desde hace varios años para impulsar el open banking y las entidades que están mejor preparadas ya han comenzado a hacerlo.



“Lo que aprobó el Congreso en el Plan de Desarrollo sobre este sistema no es facultativo ni voluntario, sino obligatorio y todas las entidades deben sujetarse a la reglamentación del Gobierno con unos estándares para los actores, que sea progresivo con casos de uso”, indica.



También comenta que hay otros laboratorios en entidades como Grupo Bolívar y Grupo Aval, que están trabajando en esos nuevos desarrollos.



Además, asegura que esa nueva realidad permitirá mitigar riesgos de manera efectiva y crear productos para los clientes a partir del conocimiento y el perfil como consumidor.



Advierte que, aunque las entidades pequeñas y medianas no tienen suficientes competencias tecnológicas, hay unos actores para habilitar modelos que equilibren las condiciones del mercado.



Y más importante que ser de los primeros en adoptar este desarrollo en Latinoamérica, Rincón dice que hay que seguir caminando y perfeccionando en la protección de los consumidores

“Eso tendría que ser transpa¬rente y el usuario, al ser dueño de sus datos y dar autorización sobre ellos, no debe asumir costos”, concluye Rincón.



Una herramienta para la inclusión

Una de las brechas a resolver en el país es la bancarización de los colombianos, es decir, la inclusión financiera. Según la plataforma espacializada Belvo, para traer en contexto un caso puntual se puede pensar en un vendedor de frutas o en un conductor de taxi.



Es decir, alguien que ha manejado el efectivo durante gran parte de su vida, pero que ahora usa billeteras digitales para adaptarse a la transición digital que experimentan los pagos de sus servicios.



Esta persona, que por el momento solo cuenta con este tipo de ingresos, difícilmente puede solicitar un préstamo en el sistema tradicional financiero dado su historial limitado en estas entidades.



Pero la situación cambia si, por medio de una plataforma, esa persona puede ingresar sus datos financieros para mostrar sus ingresos constantes, registrados en una billetera digital.



Este es uno de los escenarios que permite el open finance.



El alcance que tiene dicho modelo de intercambio de datos es que le permite al prestamista, además de poder contar con los datos financieros de sus clientes en tiempo real, tener una verificación de ingresos clara y confiable del prestatario para tomar mejores decisiones de riesgo y ofrecer una mejor propuesta de crédito.



Así mismo, el solicitante del préstamo logra obtener un monto acorde a su capacidad de pago e, igualmente, se le concede ese acceso a un servicio financiero que antes no estaba a su disposición.



Belvo afirma que es importante mencionar que este proceso se rige bajo la protección de datos del consumidor y se hace posterior a la autorización del mismo para hacer únicamente la lectura de su información financiera.



Holman Rodríguez Martínez

Periodista Portafolio