Por qué el acceso a la pensión se considera un privilegio en Colombia

Llegar a pensionarse en Colombia parece un lujo en el país: sólo 25% de los trabajadores consigue jubilarse, es decir, uno de cada cuatro adultos mayores. Aumentar la cobertura sigue siendo uno de los mayores retos del sistema, y hoy Colombia enfrenta la posibilidad de un cambio radical en su modelo -el cual ha existido por 30 años- por medio de la reforma pensional que radicó el gobierno de Gustavo Petro.



“Yo tengo ya 70 años, pero no creo que me vaya a pensionar, porque ya no hay cómo. A mí me dieron $15’500.000 en Colpensiones en abril del año pasado, pero esa plata se fue gastando porque me quedé sin trabajo y no tenía ayuda de nadie. Yo pago servicios, lo del carro, y la comida, y la plata se acabó. No volví a trabajar: no hay empleo, no hay nada, me tocó sacar el carrito a producir”, comenta Julio Wiler, quien todos los días se conecta a diferentes plataformas de movilidad –hoy sin regulación, y para algunos ilegales–, en busca de pasajeros, por las calles de Bogotá.



(Fiducoomeva realizará al menos dos emisiones de bonos)



A lo largo de su vida, Julio trabajó por más de 40 años en trámites de tránsito, en la zona de Álamos, al occidente de la capital colombiana. Sin embargo, asegura, “antes la gente no sabía no le ponía atención a eso de que se debía cotizar a pensión. A uno como que nadie le hablaba de eso…”, recuerda. Durante sus últimos 10 años de trabajo se vinculó también a otra empresa, pero sostiene que no logró cumplir con los requisitos para una mesada pensional. “Hice el papeleo, me dieron un cheque y ya”, lamenta.

La reforma de Petro

La historia de Julio es la de muchos colombianos. Y es también el argumento que soporta la propuesta de reforma pensional del Gobierno: un sistema de cuatro pilares, en el que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Colpensiones hacen parte de un solo modelo con el que se busca aumentar la cobertura y protección para la vejez de los adultos mayores.



(Qué hacer para cotizar pensión en el país si vive en el exterior).



El primer punto del proyecto es la garantía de una renta mensual de $223.000, con la que se cobijaría a 2,5 millones de personas de más de 65 años que hoy no tienen protección a la vejez. Este componente es el ‘pilar solidario’ de la reforma, y fue recibido con buenos ojos por expertos, académicos y también por los fondos privados, pues equipara ese ingreso con la línea que define si una persona es pobre o no en Colombia.



En su momento, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló de un costo anual entre $4 billones y $5 billones, los cuales saldrían del Presupuesto Nacional, y gracias a los recursos por mayores cotizaciones.



El articulado propone, seguido a este, un segundo pilar, el semicontributivo, para dar una renta a las personas mayores de 65 años que no se hayan podido pensionar por no cumplir todos los requisitos de cotización. Un esquema similar al del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que hoy maneja Colpensiones, y que facilita un ingreso vitalicio –inferior a un salario mínimo mensual, y acorde a los ahorros acumulados– a quienes no alcanzaron a cumplir sus condiciones para obtener una pensión, pero sí ahorraron.

Pensión iStock

Otro de los grandes cambios que vería el sistema pensional, y que se ha convertido en la manzana de la discordia de la reforma, está en las contribuciones al sistema. El proyecto propone para su tercer pilar, el contributivo, la existencia de dos componentes que vayan de la mano de modo que Colpensiones reciba todos los aportes por debajo de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), mientras que las AFP serán responsables de las cotizaciones desde tres salarios en adelante.



En el último componente estarían todos los aportes voluntarios, que serían manejados por los diferentes fondos privados.



Según cálculos de Asofondos, el gremio que representa a las cuatro AFP que hay en el país (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), con este cambio cerca de 90% de los afiliados que hay en los fondos privados pasarían a Colpensiones, pues, dados los rangos salariales y la estructura del mercado laboral, el grueso de la población cotiza sobre 1 y 2 salarios mínimos.



(Lo que dice la ley sobre liquidar más de 1.300 semanas de pensión).



Con el sistema actual colombiano, en el modelo público hay alrededor de 1,53 millones de pensionados por Colpensiones, y cerca de 6,8 millones de afiliados, mientras que más de 18,3 millones de ciudadanos están cotizando en los fondos privados, y en estos, se han pensionado alrededor de 265.000 personas.



De acuerdo con cálculos de Asofondos, en el país hay alrededor de 7,3 millones de adultos mayores de 60 años, de los cuales poco más de 3,9 millones no cuentan ni con una pensión ni con un subsidio para su vejez.



Además, hay por lo menos 1,6 millones de personas en este rango de edad que reciben el subsidio de Colombia Mayor, el programa del Estado que se creó hace ya 20 años, en el 2003, con el que se busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza. El giro mensual es de $80.000.



(El beneficio que mantendrá Colpensiones, aún con la reforma pensional).



Y finalmente, sólo 1,9 millones de adultos mayores tienen una mesada pensional por su vejez.



Justamente, la complejidad del sistema ha generado que muchas personas no encuentren la mejor asesorí­a que requieren a la hora de escoger cuál es la mejor opción para pensionarse.

En busca de pasar el umbral

A sus 64 años, María Adelaida Valero sigue trabajando para poder cotizar a su seguridad social de manera independiente y poderse pensionar. En sus cuentas, le faltan alrededor de 20 semanas de cotización, pero no tiene un trabajo formal, y por ello su proceso se ha hecho largo y tedioso.



(Así puede aplicar a subsidio de desempleados con caja de compensación).



“Coticé en Colpensiones, y en algún momento me pasaron a un fondo privado, y ahí me mandaron a hacer un derecho de petición, porque tengo perdidas unas semanas de cotización, pero en la historia laboral aparecen. Pero acá me dicen que no salen y se tiran la pelota entre uno y el otro”, lamenta.



Tras casi cuatro años entre trámites y quejas, su AFP le dio una solución: seguir cotizando o contratar un abogado. “Reuní todos mis papeles para reclamar, y me dijeron que era muy raro mi caso. Desde los 12 años he estado trabajando, sólo paré un par de años cuando tuve a mis niños, pero ya tampoco me dan trabajo, por la edad”.



Por esta razón, Adelaida trabaja por días en una cafetería, y cumple jornadas que en algunos casos llegan a sumar las 12 horas, pues comienza a las 6:00 a. m. Y esto lo complementa con labores de servicio doméstico los fines de semana en diferentes casas de familia. Con lo que reúne no sólo paga su salud y su pensión, sino también su arriendo.



“Yo necesito pensionarme porque preciso de mis remedios y con qué subsistir de acá a que me muera, y lo que me darían si recibo un bono no me va a alcanzar. Por eso sigo trabajando, de alguna u otra manera, no me puedo quedar quieta”, dice.

Pensión en Colombia iStock

Adelaida asegura que ha escuchado poco de la reforma pensional del nuevo Gobierno, pues asegura que ve pocas noticias y que no le queda tiempo.



Julio, por otro lado, se muestra optimista. “Hay que darle una oportunidad a la gente, y creo que la oportunidad nos la puede dar este presidente, que es el que he escuchado más que ha estado con la gente humilde”, dice con ánimo.



Las cuentas no cuadran

Pese a que al aumento de la cobertura es el punto común que persiguen tanto el Gobierno como los actores del sistema, no todo es color de rosa con la propuesta de reforma pensional.



(Los 'peros' de Asofondos al proyecto de reforma pensional de Petro).



Una de las mayores alertas que se ha presentado desde diversos espacios académicos y centros de pensamiento tiene que ver, precisamente, con la sostenibilidad fiscal del sistema. Y entre los primeros en alzar la voz tras la radicación del proyecto de reforma pensional estuvo Anif, tanque de pensamiento dirigido por Mauricio Santamarí­a.



La entidad presentó su estimación del impacto que tendrí­a la reforma en las finanzas públicas, y señala, desde el punto de vista fiscal, "el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110% del PIB, y que se duplicaría y llegarí­a a representar hasta 249% del estimado para el 2023". Proyectando ese 'hueco' a 50 años, en el 2070 este pasivo tendrí­a un valor presente neto (VPN) equivalente a $3.700 billones, según ese centro.



"La reforma no es viable", ha dicho Santamaría. "En este momento no hay dónde sacar esa plata y es un totazo para las generaciones futuras, que les va a tocar pagar muchos impuestos. La viabilidad de todo lo que se está proponiendo está muy en duda”, explica también el economista.



Santamaría dice que se debería pensar en fomentar el ahorro individual, y que el tope de cotización a Colpensiones de tres salarios mínimos es muy alto, y debería bajarse a sólo un salario.



(‘Lo que pedimos es un pacto social’: Petro habla sobre las reformas).



Y, además, agrega que se deberían ir ajustando los parámetros como la edad, las semanas, las cotizaciones o la tasa de reemplazo, concepto que hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y los ingresos con que se realizaron los aportes a lo largo del ciclo laboral de las personas.



A estas cuentas se sumó el propio Asofondos. Una vez se conoció el texto que llegó al Congreso, el presidente del gremio, Santiago Montenegro, hizo un llamado público en el que aseguró que la propuesta no es sostenible fiscalmente.



“Esta es una reforma insostenible a mediano plazo. Habrá que pagar más impuestos, y reducir beneficios como aumentar la edad de jubilación, incrementar aportes o reducir el monto de sus pensiones", advierte Montenegro, a la vez que asegura que el proyecto no toma en cuenta la demografía poblacional.



Argumentos del Ejecutivo

Pero el Gobierno salió a defender su proyecto. A finales de marzo, el Ministerio de Hacienda salió al paso a las críticas y presentó sus cálculos, en los que revela que, contrario a las cuentas de Anif, y a las críticas de la asociación que agrupa a los fondos privados, el proyecto “puede reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo” del sistema pensional.

Pensión en Colombia iStock

Y, según sus cuentas, el valor presente neto de los déficits al año 2070 se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.



La explicación del Gobierno está en que, por un lado, Colpensiones recibiría nuevos flujos de recursos con el cambio del esquema, y que, además, dado el tope de cotización de tres salarios mínimos, se eliminarían de entrada los subsidios del sistema público a las altas pensiones, uno de los factores que hoy pesan en las cuentas.



(El 28,4% de adultos mayores está en situación de pobreza).



Pero la fórmula con la que la reforma pensional espera blindar sus cuentas es con la creación de un Fondo de Ahorro que daría vía libre para que Colpensiones pueda invertir en el mercado de valores en títulos de deuda pública, o TES, como lo hacen hoy los fondos de pensiones privados.



El texto de la reforma propone además crear una cuenta especial administrada por Colpensiones, a través de un patrimonio autónomo, entidades financieras o una fiducia. Igualmente, establece que los recursos del fondo estarían constituidos por los ingresos por cotización que se reciban del componente de prima media administrado por Colpensiones.



Aunque esta propuesta fue recibida con buenos ojos, no termina de convencer a los expertos.



Otras visiones ácidas

El otro gran centro de estudios económicos que hay en el país, Fedesarrollo, también presentó sus respectivos cálculos, y aseguró que, contrario a Hacienda, y también a Anif, el impacto fiscal de la reforma pensional se traduciría en un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez.



(Alertan sobre sostenibilidad de la pensional del Gobierno).



En sus sumas está que se daría un alza de 12,5 puntos del PIB producto del pilar solidario, 8,4 puntos del PIB por el pilar semicontributivo, y 9,3 puntos del PIB en el pilar contributivo.



“El Ministerio de Hacienda no incluye en el costo de la reforma el valor del pilar solidario, que es el más costoso de todos (12,5 puntos del PIB de acuerdo con nuestros cálculos). Este valor debe incluirse porque lo relevante para la sostenibilidad es el costo fiscal del nuevo sistema de protección en la vejez, no sólo el de uno de sus componentes”, indicó la institución al presentar los resultados de su modelo.



El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señala también que la reforma pensional “va a aumentar la deuda pública del Estado, y no hay ningún escenario razonable en que esto se pueda reducir”. Según el experto, si bien el Ministerio tiene razón en decir que el costo del pilar solidario no hace parte del pasivo pensional, a final de cuentas hace parte de un presupuesto adicional del sistema de protección la vejez.



Pero, además, otras instancias institucionales, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también se han sumado a las alertas en relación a los costos que traería para la Nación este giro en el sistema.



(Estas son las condiciones de vida de los adultos mayores en el país).



De acuerdo con el organismo autónomo, el proyecto podría implementar cambios en aras de una mayor sostenibilidad fiscal, entre los cuáles sugiere reducir el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a 1 smmlv; que se ahorre el 100% de las cotizaciones que pasarían del régimen de ahorro individual a Colpensiones; también propone que no sea posible utilizar los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios; y que se garantice que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales.

La batalla de los fondos

“Los fondos privados ya no financian a la Nación. Estamos perdiendo oportunidades de crecimiento nacional. Este es el sistema pensional”, fue uno de los mensajes que dejó el presidente Petro ante los fondos privados en el último Congreso anual de Asofondos, a finales de abril.



(Cómo le fue a Colombia sube en el informe de brecha de género del WEF).



El primer mandatario cuestionó la necesidad de cambio de un modelo que no cumplió las expectativas que se tenían con su creación en 1993, y habló de la importancia de que los recursos de las pensiones no se destinen a portafolios internacionales, como hoy pueden invertir los fondos entre sus operaciones para lograr una mayor rentabilidad.



Desde que Petro anunció sus planes de reforma en campaña, fueron los fondos privados de pensiones los primeros en alzar la voz en contra, por el impacto que tendría la propuesta, tal y como está, sobre la gestión de las cuatro AFP que hay en el país.



“Los sistemas de reparto son insostenibles por definición, por la transición demográfica, pues cada vez hay menos cotizantes y más adultos mayores. Antes, cuando había muchos cotizantes era fácil pagar las pensiones, pero en el futuro habrá incluso más personas mayores”, dijo Montenegro a Portafolio.



Entre los argumentos que esboza el presidente de Asofondos está que, si bien fortalecer un sistema de prima media “puede que dé plata a corto plazo”, luego deja una brecha mayor. El directivo insiste en que la tendencia internacional se está volcando hacia los modelos de ahorro individual.



(Así puede consultar las semanas cotizadas de pensión).



“Los jóvenes son los grandes perjudicados, porque cuando sean ellos los adultos mayores no habrá suficientes cotizantes para pagar sus pensiones”, asegura Montenegro.



Marcela Giraldo, presidente de Colfondos y también del Consejo Directivo de Asofondos, asegura que el proyecto que radicó el Gobierno tiene puntos importantes en los que se puede avanzar y se pueden capitalizar, pero también cuestiona si la reforma que se está proponiendo es realmente la que requiere el país.



“Reconocemos que el sistema, inclusive el componente de ahorro individual, tiene capacidad de reformarse. Proponemos eliminar esa competencia, pero que Colpensiones sea un competidor más de un sistema basado en la capitalización. ¿Por qué quitarle la posibilidad de elegir a un grupo de colombianos de una barrera de menores ingresos o quitarles la posibilidad de construir un ahorro individual?”, discute Giraldo.



Mirando un futuro incierto

Pero la ejecutiva también reconoce que “en Colombia, pensionarse es un privilegio”, y que esto está altamente ligado a los problemas de informalidad en el mercado colombiano, donde 58,2% de los ocupados, alrededor de 12,9 millones de trabajadores, no cuentan con un trabajo formal, lo que limita también que puedan cotizar al sistema de seguridad social.



(La pensional: por qué el pilar contributivo genera tantas críticas).



Una situación que se hace más compleja para quienes inician su vida laboral. Mientras que la tasa de desempleo en el país se ubicó en 10% para marzo, la situación para la población entre los 15 y los 28 años, los jóvenes, es aún más compleja.



En el primer trimestre del año, este grupo registró una tasa de desempleo de 19%, una brecha de 9 puntos porcentuales frente al promedio nacional. Además, según las estadís ticas del Dane, en el país hay 2,9 millones de personas en este rango de edad que ni estudian ni trabajan.



Álvaro David Fajardo recibió su diploma como profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales hace menos de un mes. El joven de 22 años inició trabajando en un call center, pero se siente afortunado de poder cotizar por tener un trabajo formal.

Pensión iStock

“Yo empecé a trabajar en julio del año pasado, con lo que he cotizado un poco más de seis meses, porque hace poco renuncié y estoy por iniciar en nuevo trabajo. Como no me había graduado, comencé a trabajar en algo que no se relacionaba a mi carrera, pero también creo que el ingreso al mercado laboral para personas de mi generación es, en muchos casos, en cosas distintas a lo que estudiamos”, comenta.



Para Álvaro, un sistema de ahorro individual no es una mala opción, y por ello escogió un fondo privado para sus aportes. Entre sus preocupaciones, admite, está que el sistema pensional público pueda afrontar alguna crisis más adelante por falta de recursos, pues siente que “en un futuro, muy seguramente habrá muchas personas que querrán pensionarse así”, y la gente se está envejeciendo.



('La pensional es la más viable de las reformas sociales': Ocampo).



“Sé que tengo que cotizar y trabajar por lo menos unos 37 años de mi vida. Yo sí creo que llegaré a pensionarme si tengo una vida laboral estable, pero veo mi pensión muy lejos aún, y la veo muy poca, algo así como cotizar muchos años para una mínima mesada”, menciona.



Con todo esto, la reforma pensional ya está transitando por el Congreso y ,en buena parte, dependerá del Legislativo definir qué se queda y qué le cambia al proyecto del ‘Gobierno del cambio’.



Mientras tanto, los colombianos de a pie siguen buscando maneras de asegurar algún tipo de protección para su vejez, por más que hoy sea un privilegio de pocos en Colombia.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio