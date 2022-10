Este sería el principal reto de las startups en Colombia

Uno de los principales objetivos que se ha trazado Freddy Vega, CEO de Platzi, es que la plataforma se convierta en un catalizador para transformar la educación en América Latina, ayudando así tanto a jóvenes como a profesionales en continua formación.



Este emprendedor revela los ingredientes que, según él, se necesitan para llegar a ser unicornio y habla del principal reto que tienen las startups en el país.



¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una ‘startup’ para volverse un unicornio?



El problema del término unicornio es que es un número arbitrario basado en valoraciones que suena difícil alcanzar,pero básicamente es una comparación sencilla entre compañías. Asimismo, dicha evaluación es una variable que se puede manipular.



Por ejemplo, si una empresa levanta US$1 millón para una valuación de US$100 millones, entonces no es un unicornio. Pero si la empresa levanta US$1 millón a una valuación de US$1.000 millones, automáticamente lo es.



Y si bien se venían viendo esas valoraciones tan altas en los últimos años, lo cierto es que por las condiciones macroeconómicas actuales del mercado eso ha cambiado y ha llevado a muchos a decir que hay una crisis en el mundo de las startups. Pero yo no lo veo así: lo que está pasando es que nos volvimos a normalizar a lo que había en el 2019, época en la que las empresas que crecían levantaban capital mientras que otras no levantaban nada.



¿Cómo ve el panorama?



Creo que lo que vamos a ver en los próximos años es un montón de unicornios que no logran levantar su próxima ronda,y otro que puede ahorrar mucho dinero del capital levantado para sobrevivir de aquí al 2024,que es cuando probablemente termine la crisis.



Esto no significa que los unicornios sean malos. De hecho, es una gran muestra de que una industria entera está creciendo. Entonces, al final,llegar a ser unicornio es una combinación de los fenómenos macroeconómicos del mercado, y aquí me refiero a los multiplicadores de la valuación. En segundo lugar, hay que entender cuánto dinero factura la compañía y qué tan rápido la empresa está aumentando la cantidad que factura.



¿Qué fortalezas lo pueden proyectar a ser el próximo unicornio en Colombia?



Hay que entender que nosotros no optimizamos para valuación. Cuando Platzi levanta una ronda de inversión, la optimización que hacemos es con el partner con el que vamos a trabajar. La razón es que la educación es extremadamente difícil y es una de las verticales más complejas que existen.



Y es que para nadie es un secreto que la gente no quiere aprender: desea ganar más plata y, si puede ganar más plata sin aprender, lo va a hacer. Para la educación hay que tener vocación, por lo que para mí es muy gratificante mi trabajo y saber que son cada vez más los jóvenes que aprenden y salen de la pobreza.



Claramente me gustaría lograr ese numerito: suena divertido y si un inversionista me está leyendo y quiere darme esa valoración, adelante. Pero, por ejemplo,yo no cambiaría el control de la compañía por el estatus de unicornio o el bienestar del equipo de Platzi por tener esa valoración.



¿Cómo ha venido creciendo la plataforma en los últimos meses?



Venimos con buen crecimiento y son cada vez más los usuarios que quieren aprender en Platzi. De hecho, los bancos en América Latina forman a sus empleados con nuestra plataforma y nuestros clientes comparativos usan nuestros cursos para entrenar a sus equipos en inglés, en marketing, en habilidades gerenciales, en todas las relacionadas con la economía digital, y eso permite una retribución mucho más alta.



Cabe agregar que actualmente el inglés es uno de nuestros principales focos y tenemos una academia que desde el 2021 está dando frutos de una manera muy interesante. A esto se le suma el apoyo a nuevas empresas, ya que en la historia Platzi hemos logrado que más o menos 32 emprendimientos de estudiantes levanten un millón de dólares en capital o facturen más de un millón de dólares en ventas anuales.



¿Cuáles son los retos que tienen las ‘startups’ hoy día para seguir innovando?



Nuestro objetivo es aumentar el impacto que tenemos, y ser un catalizador para transformar América Latina’. Freddy Vega, CEO de Platzi.



Siento que los unicornios en la región han venido haciendo las cosas muy bien, sobre todo los colombianos.No obstante, el actual proyecto de reforma tributaria, como está escrito, haría imposible que existieran unicornios nuevos en Colombia.



Ahora bien, creo que el Gobierno no tiene un objetivo de matar a las startups: simplemente no consideraron el efecto colateral que tiene su patrimonio intrínseco y tasaron a las compañías por su valuación,pero lo interesante es que notas a la compañía, sino al emprendedor. Al final, en el peor de los casos, los emprendedores terminarán emprendiendo en otros países.



¿Qué se viene para la plataforma en los próximos meses y cómo esperan cerrar el año? ¿Cuáles son los planes para 2023?



Nuestro objetivo es aumentar el impacto que tenemos, y que Platzi sea ese catalizador para transformar América Latina. También que más compañías y más gobiernos usen la plataforma para que sus equipos y colaboradores crezcan, pues cuando las personas crecen,las empresas también lo hacen.



La meta es que la plataforma sea como Netflix o Spotify,y que sea una suscripción natural en donde todo el tiempo los usuarios vengan a actualizar sus conocimientos.



