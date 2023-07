El 'respiro' para el bolsillo y el sector agro por la baja de precios

Diferentes situaciones han afectado a la agricultura en Colombia. El fenómeno de la Niña que prevalece desde hace tres años, la posible llegada de un Niño con sequías en diferentes regiones y la guerra entre Rusia y Ucrania, que encareció los precios de los insumos agropecuarios, han hecho que el sector se debilite y, además, que se piensen nuevas políticas que contribuyan en pro de una actividad con todo el potencial para ser la despensa de alimentos a nivel mundial.



Como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, los fertilizantes alcanzaron sus niveles máximos en varios años. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sólo la región latioamericana importa cerca del 85% de las materias primas como el nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) y la urea, para la producción de estos químicos.



Adicionalmente, la disparada en los precios se dio porque, según los datos de la organización, Rusia era el segundo proveedor de potasio y el tercer exportador de fertilizantes fosfatados en el año 2021 y una vez invadió a Ucrania las restricciones y prohibiciones en las exportaciones llevaron a una tendencia alcista en los valores de los insumos.



Pero ya en el contexto internacional, diferentes medidas han hecho que hoy los precios se estén estabilizando, después de un pico a mediados del año pasado. Por ejemplo, según datos de la Unión Europea, en su tablero de precios edición de marzo del 2023, la úrea ha sido una de las materias primas que más ha caído. Este insumo disminuyó un 64,1% en ese mes, frente al mismo lapso del 2022.



Luego se encuentra el cloruro de potasio, el cual cayó 53,7% para este mismo mes, frente a la variación de marzo del 2022. Le siguen el fósforo diamónico y el superfosfato triple, los cuales bajaron 35,4% y 32,2%, respectivamente, en ese periodo de tiempo.



Cabe resaltar que el documento especifica que “aunque no todos los productos son comparables tanto a nivel de la UE como a nivel mundial, se pretende dar una indicación sobre la evolución más reciente de los precios”.



Se siente en Colombia

Y aunque el país no se desliga del problema de fertilizantes presentados a nivel regional y mundial, para Andrés Valencia Pinzón, exministro de Agricultura, el panorama nacional se traduce en que los productores están racionalizando

el uso de fertilizantes por el costo, y existe la probabilidad de que la productividad descienda o incluso, los cultivos se debiliten.



Según el índice de precios de insumos agrícolas y alimentos balanceados para animales, de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), en marzo pasado los valores de los fertilizantes presentaron la mayor caída de los dos últimos años, siendo de un 3,28% promedio, manteniendo la tendencia a la baja desde julio del 2022.



Cabe destacar que en el mismo mes del año pasado, el comportamiento de los valores fue opuesto al presentarse aumentos del 2,10%.



Frente a la variación acumulada, el registro indica que entre enero y marzo del 2023 el indicador cayó 4,87%, mientras que, para el mismo lapso del 2022, hubo un incremento del 12,98%.



No obstante, aunque los datos reflejan pequeños aumentos a un ritmo lento, no hay que perder de vista que, entre abril del 2021 y marzo del 2022, el precio de los fertilizantes en Colombia aumentó 106,96%.



En el desagregado de subgrupos, los fertilizantes simples en el acumulado enero-marzo de este año presentaron una baja de 5,58% frente al crecimiento 11,89% registrado en el 2022.



A su turno, el dato mensual indica que para el tercer mes del año estos cayeron un 3,51%, en comparación con la tendencia al alza de 1,62% del mismo mes del año pasado.



“En los últimos 12 meses, se observan incrementos de 5,36%, siendo los fertilizantes simples los productos con menor tendencia al alza. No obstante, debido a su incremento acumulado, de 120,24% entre abril del 2021 y marzo del 2022, son los productos con mayor crecimiento dentro del índice”, estipula el informe de la Upra.





Igualmente, los fertilizantes compuestos presentaron reducciones promedio de 4,28%, para el acumulado de este año, mientras que la variación mensual cayó 3,09%.



Para el registro de los 12 meses, la Upra indica que estos tienen un incremento del 9,74%, pero en el mismo periodo entre 2021 y 2022, este dato fue de 96,62%.



Por su parte, Felipe Fonseca, director de la Upra, asegura que si bien los precios de los fertilizantes han disminuido en los últimos nueve meses, el balance del último año sugiere un incremento de 7,70%.



Sin embargo, teniendo en cuenta que los agricultores que realizaron siembras en el segundo semestre del 2022 y que lo hicieron también en el primer semestre del 2023, pueden experimentar un ligero alivio en el gasto incurrido para la compra de estos insumos.



“Cabe resaltar que, en el panorama del mercado de materias primas que presenta el Banco Mundial para abril del 2023, se estima que los precios de los fertilizantes alcanzaron sus máximos históricos en el 2022, junto con los grupos de alimentos. Y se es¬pera que permanezcan inmóviles para el resto del 2023 y mediados del 2024, mejorando así la cadena de suministro y disminuyendo la demanda global”, manifiesta Fonseca.



Mirada al futuro

Si bien los precios de los fertilizantes vienen creciendo a menor ritmo que en el año anterior, diferentes actores del agro están proponiendo diferentes alternativas para que el fenómeno en Colombia pueda ser regulado y en su momento no afecte a los cultivos, garantizando así la seguridad alimentaria del país.



De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), una de las medidas que el gremio le ha propuesto al Gobierno para el tema inflacionario es fortalecer el Observatorio de Libertad Vigilada y hacerlo público en tiempo real para los productores, teniendo en cuenta, según el directivo, que es la mejor manera de saber qué está pasando con los costos de importar la materia prima, a qué dólar se está trayendo, los inventarios que hay y si los precios de comercialización de estos fertilizantes vienen bajando o no.



“Eso estamos viéndolo para determinar si los precios están presentando una reducción efectiva para nuestros productores, ya que en el mercado internacional uno observa tendencias a la baja de esos productos, pero cuando uno mira el panorama nacional, existen sólo algunos que han disminuido su precio, pero lo mejor es tener la información de la fuente oficial”, asegura Bedoya.



A su turno, Andrés Useche, director de la Región Andina de Yara, explica que actualmente se está encontrando que el índice de precios al productor, en abril pasado, ha sufrido una disminución, lo que ha tenido una correlación positiva con el decrecimiento de los precios de fertilizantes a nivel internacional.



“A corto plazo la tendencia sigue siendo a la baja, impacto que ya se ve en el mercado; sin embargo, los factores que causaron la crisis, como la invasión de Rusia a Ucrania, siguen vigentes", indica Useche.



A su turno, Andrés Valencia, exministro de Agricultura, explica que las importaciones de fertilizantes en Colombia siguen cayendo en valor y volumen.

“En los dos primeros meses de este año, ellas llegaron a US$176,5 millones, con una caída del 39%, mientras que los volúmenes pasaron de 381.000 toneladas en el 2022 a 303.000 en el 2023, lo que significa un descenso del 21%”, dice.



Por otra parte, Jorge González, importador de materias primas para insumos como los de los fertilizantes, manifiesta que el precio por bulto ha disminuido entre $15.000 y $20.000.



Así mismo, agrega que su importación proviene de Rusia, “lugar del cual no he tenido afectaciones o problemas de la guerra para exportar. También, dependiendo del producto (urea granulada y DAP, una fuente de fósforo y nitrógeno), traemos entre 5.000, 12.500 y 20.000 toneladas, respectivamente”, concluye



