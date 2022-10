Startups: así es la ruta para ser el próximo unicornio de Colombia

En los últimos años, el ecosistema de innovación y de tecnología en Colombia se ha venido desarrollando de forma acelerada. Tanto es así que para el 2021, de acuerdo con cifras del reporte Colombia Tech, el país contaba con 1.110 startups, de las cuales dos (Rappi y Habi) ya han alcanzado valoraciones por encima de los US$1.000 millones, convirtiéndose en unicornios colombianos.



(Rappi llega a la AppGallery, la tienda de apps de Huawei).

Y si bien el mercado ha estado cambiante en los últimos meses debido a las diferentes crisis que han venido azotando al mundo –como la alta inflación–, el potencial local muestra señales de que la ‘buena racha’ tecnológica se sigue manteniendo al destacar a varias de esas plataformas que tienen todo para alcanzar grandes valoraciones.



Pero, ¿cuáles son los ingredientes que deben tener los emprendimientos hoy día para llegar a ser unicornios?



Fabricio Zabala, head of portfolio & scouting de Wayra Hispam, explica que las startups con gran potencial deben tener cuatro factores claves: mercado, tracción, equipo y financiación. “En primera instancia, es necesario confirmar que las necesidades que están atendiendo estas plataformas son reales.



(La madurez de startups en América Latina es 4,4 años).



Asimismo, es fundamental que su servicio tenga una acogida por parte de los usuarios, que cuenten con un equipo de trabajo sólido y, por último, que la compañía tenga los medios o estrategias para financiarse y cumplir con sus obligaciones, incluso en momentos de poca liquidez en el mercado”, señala.



Bajo esta línea, Nicolás Toro, director de Selección de Emprendedores y Acceso a Capital en Endeavor Colombia, agrega que ser rentables y escalables son dos de los ingredientes “sustanciales” que deben tener hoy día dichas plataformas.



Por su parte, Stefan Krautwald, managing partner latin de la firma de capital Leap VC, explica que si bien no hay una receta definida, hay varios factores que influyen al final, como por ejemplo consolidar una base de inversionistas importantes que apoyen a las empresas en sus rondas de inversión y, en el caso puntual de los emprendimientos colombianos, estar en más de un mercado.



(Conozca a Lupa, la ‘startup’ que conecta al talento local).



“Colombia tiene varias compañías que están en esa línea y hay un gran potencial. No obstante, para que una firma de origen colombiano se vuelva unicornio en el mundo tech tiene que estar en más de un mercado. Aquellas que operan en Brasil o en México tienen más opciones de tener una gran valoración”, destaca Krautwald.



PORTAFOLIO