La cronología de la reforma que rompió la coalición de Gobierno

Eran casi las nueve de la noche del martes 25 de abril, el día en el que con 10 votos a favor y sólo 8 en contra se aprobó el informe de ponencia de reforma de la salud, cuando el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno debía declararse en emergencia y pidió la renuncia de su gabinete ministerial.



Ni la temida reforma tributaria que espera recaudar $20 billones durante el 2023 movió tanto al Ejecutivo.



La relación entre la reforma de la salud, que es la que más problemas le ha generado al mandatario, y la petición de renuncias protocolarias estaba clara. Esa movida fue, sin duda, una apuesta por destrabar el trámite de sus reformas estructurales (pensional, laboral y salud).



Toda esta tragicomedia empezó poco antes del 13 de febrero pasado, cuando se radicó en el Congreso el proyecto.



“Es una reforma que busca un sistema más democrático para garantizar el derecho a la vida. Si no tenemos un derecho universal a la salud, no será posible la paz total”, sentenció ese día el mandatario colombiano en la plaza de Armas de la Casa de Nariño.



Un evento en el que participaron cientos de médicos con sus batas blancas manifestando su apoyo a la iniciativa.



Con el texto en manos de todos se conoció que el elemento principal era hacer foco en la atención primaria, “eliminar a las EPS” y lo que los gremios de Entidades Promotoras de Salud definieron como “estatización del sistema”.



Además, las funciones que según ese articulado dejan de tener las EPS pasan a la Administradora de recursos del Estado (Adres) y se crea un fondo para manejar esos recursos, así como el giro directo de la Adres a las IPS. También se proponen ciertas facultades especiales al presidente.



Los políticos curtidos en el oficio criticaron que el proyecto del Gobierno, que pretende modificar el sistema de salud, un derecho fundamental, se haga vía ley ordinaria y no estatutaria, que es como se deben tramitar las iniciativas que pretenden regular derechos fundamentales.



De entrada, el Partido Liberal anunció que no apoyaba ese texto y que radicarían su propia iniciativa como ley estatutaria en el segundo periodo legislativo. La puja comenzaba.



“Existen elementos más que suficientes para determinar” que “tendrá que ser tramitado como ley estatutaria con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad, lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional”, argumentaron 25 congresistas en una carta enviada a los presidentes del Legislativo.



Tire y afloje

Frente a ello, Gustavo Petro mencionó que no se estaban equivocando con ese trámite. “La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma de la Ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”, dijo el mandatario el 20 de febrero.



Con ese ambiente ya un poco caliente, y con las primeras críticas, también llegaron los grandes reparos, incluso al interior del Gobierno. Fue el caso de Alejandro Gaviria, quien ejercía como ministro de Educación y había sido ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos.



Él consideraba importante que se construyera sobre lo construido y que no se echará en saco roto lo que habían logrado las EPS en 30 años de trabajo, es decir, que no se les eliminaran algunas funciones a las promotoras.



Sus comentarios minaron la confianza al interior de la Casa de Nariño, sobre todo en un gabinete que había sido construido con alfiles de las bases más izquierdistas del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro a la presidencia– y con piezas de centro que le permitían al primer mandatario de izquierda generar confianza, punto importante para la gobernabilidad, como lo dijo mucho tiempo después Roy Barreras, un astuto político que le movía las fichas en el Congreso y que tuvo que dejar su cargo porque el Consejo de Estado tumbó su elección por “doble militancia”.



Gaviria, un académico y político de centro no se guardaba sus comentarios. Los hizo, según afirma, en medio de las discusiones de consejos de ministros y hasta firmó un documento junto al entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la entonces ministra de Agricultura, Cecilia López, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, todos políticos de centro y críticos de ciertas posturas del presidente Petro–. En el documento que se filtró y que sacó a Alejandro Gaviria en lo que sería el primer cambio del gabinete ministerial, el funcionario decía: “Sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas, la reforma propuesta, puede hacer daño, mucho daño”.



En el texto también se manifestaba una preocupación por el costo fiscal de la reforma de la salud “previo a la radicación del proyecto”, cifra que fue suavizada luego por Ocampo, al informar que, en el primer año, dicha reforma costaría $9,04 billones, y que el valor más alto sería de $12,7 billones, estimado para el 2033, con un promedio anual de $11,4 billones. Tal vez esa corrección fue la dejó a Ocampo unos meses más en el Gobierno.

Contra el tiempo

Debate de la reforma a la salud. Cámara de Representantes

Pero ya era marzo y no había ponencia. Los partidos de la coalición de Gobierno, necesarios para que esta pudiese tener los votos y que la reforma pasara, tenían reparos como el que encontraron en la posibilidad de crear fondos para manejar recursos de la salud “la propagación de la burocracia”.



Los gremios de las EPS también veían en riesgo sus funciones y les preocupaba la financiación de los centros de atención primaria de los que se hablaba desde el Gobierno.



Fue así como los partidos Conservador y ‘la U’ entraron a ser pieza clave en la discusión.



Argumentaron que, si no se acogían los puntos que ellos proponían, como la no creación de los fondos regionales y que se mantuviera el papel de las EPS como aseguradoras, pasando a llamarse Entidades Gestoras de Salud y Vida (Egsyv), así como que, si no se eliminaban los que veían riesgoso en la ponencia, no la votarían.



La entonces ministra de salud, Carolina Corcho, seguía defendiendo su reforma a como diera lugar, “sin escuchar a los gremios”, como afirmaron varias veces, y con pocas intenciones de hablarle a la prensa. Fue el primer round.





El Gobierno, en cabeza de sus entonces ministros del Interior, Alfonso Prada, y Carolina Corcho, de Salud, se reunieron con los partidos.



Según Prada, el 27 de marzo ya se había conciliado en un 99% la reforma. Y la prensa tituló: “ya hubo humo blanco en proyecto de reforma de la salud”. Pero nada estaba acordado.



El viernes 31 de marzo, previo al festivo del 1° de mayo, casi a las seis de la tarde y cuando todos se habían ido, se radicó la ponencia de la reforma, proyecto que quedó con la firma sorpresiva de los representantes Gerardo Yepes Caro, del partido Conservador, y Camilo Esteban Ávila, del partido de ‘la U’, colectividades que integraban la coalición de Gobierno–que luego terminó rota por el mismo presidente Gustavo Petro y que no estaban de acuerdo con el texto.



En ese documento, guía para la discusión en el Congreso, se mantenía el giro directo de la Adres, no se permitía la integración vertical y se retomó lo propuesto por los partidos en que las ahora Entidades Gestoras “sólo recibirán hasta el 5% de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para gastos de administración (valor que será esti¬mado en la reglamentación). No recibirán el recurso de la UPC destinado a salud o a pago de prestaciones económicas. Estos dineros estarán centralizados en la Adres y se girarán directamente a los prestadores de servicios de salud y a los proveedores de tecno¬logías en salud”.



Pese a que en el articulado se acogieron algunos puntos propuestos por los partidos, estos no quedaron conformes con el texto e hicieron 133 nuevas proposiciones para que se incluyeran. Las EPS seguían siendo la piedra angular en una discusión que aún no tenía salida.

La luna de miel terminaba

Reforma a la salud. EL TIEMPO

Y el 18 de abril, cuando se tenía agendado el primer debate de la reforma de la salud a las 10:00 am, los conservadores y los de ‘la U’ anunciaron que no iban a votar de manera positiva el texto. Apenas a las 3:00 pm comenzó la sesión en la Cámara. El ambiente no era favorable y se vio en la discusión que, por cuenta de recusaciones, se aplazó para que estas fuesen estudiadas.



Esa misma noche se tenía prevista una reunión de urgencia entre Alfonso Prada, Carolina Corcho, los ponentes del proyecto y una invitada poco usual: Verónica Alcocer, la primera dama, para afinar algunos puntos antes del debate de la ponencia del Ejecutivo, que era al día siguiente.



Visita que motivó críticas porque, al mismo estilo de la serie de televisión estadounidense House of Cards, estaba Alcocer en negociaciones políticas.



El 19 de abril llegó y en la tarde continuó la discusión. Los congresistas Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical, expusieron su ponencia de archivar del proyecto del Ejecutivo, iniciativa que no pasó por 17 votos en contra y sólo 4 a favor.



El ambiente se mantenía tenso, pero no archivar el proceso representaba aire fresco para el Gobierno, que no podía permitir la caída de esta reforma clave.



En el martes 25 de abril hubo el tercer intento para se diera el debate del proyecto del Gobierno. En esa ocasión, los ponentes explicaron y defendieron la iniciativa.



Se votó el informe de ponencia y pasó con 10 votos a favor y sólo 8 en contra, lo que dio paso a que se estudiara el articulado y se votara. El sufragio de la representante liberal María Eugenia Lopera salvó el proyecto del Gobierno, aún cuando su partido no lo apoyaba.



Los pocos votos eran un peligro para el Gobierno, así que sus voceros no se arriesgaron y aplazaron la sesión. Y esa misma noche, a eso de las 9:00 pm, llegó el anuncio de lo que se avecinaba: una coalición rota y un nuevo gabinete ministerial.



Y el presidente Petro aprovechó para hacer público lo que desde hacía un par de días era rumor de pasillo: que la coalición tan variopinta, con partidos de izquierda y con otros pro establecimiento, estaba rota definitivamente. El ambiente seguía cada vez más caliente y sin humo blanco.



Pero al mediodía del 26 de abril ya había una lista con siete nuevos ministros en tanto que Carolina Corcho, la polémica ministra de Salud, tildada por el presidente del Senado, Roy Barreras, como “arrogante”, ya tenía un reemplazo.



Decisión que desconcertó y alivió a los distintos sectores políticos y hasta a los mismos miembros de los gremios de la salud, que tanto la criticaron por no escuchar e incluir sus puntos en la ponencia presentada.



El 1° de mayo se posesionó Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud y, aún con sus investigaciones, fue bien recibido hasta por los congresistas de la oposición. En esta nueva etapa, ya sin Carolina Corcho, su remplazo trajo aires de conciliación y diálogo con los que parecía darle vida a un proyecto que estaba en cuidados intensivos. El nuevo funcionario llegó con una misión clara: lograr que la reforma al sistema de salud se salve.



Y no habían pasado 10 días de su llegada cuando ya se ha reunido con los ponentes del articulado, con los gremios y hasta con los sindicatos de la salud.



Según Alfredo Mondragón, uno de los coordinadores ponentes, en el encuentro con el ministro se “lograron coincidencias que aseguran sostener los principales acuerdos reflejados en la ponencia para primer debate”.



Carmen Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, entidad que agrupa EPS del régimen contributivo, afirmó que fue una reunión en la que los gremios manifestaron sus preocupaciones y “el ministro las escuchó”.



Ambos encuentros mostraron “el carácter mediador que le ven hasta miembros de los partidos de oposición” a Jaramillo, como afirma Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Estudios Internacionales del Rosario.



Hasta el 18 de mayo, fecha de cierre de esta edición de Revista Portafolio, habían sido aprobados en primer debate 117 artículos, es decir el 84% del polémico proyecto, entre ellos el 49, que da un plazo de dos años para trans¬formar las EPS en gestoras de salud y vida.



También tuvo vía libre el 60, que señala que la Adres administra los recursos de la salud al ser “pagador úni¬co del sistema de salud” y será quien gire a los Centros de Atención Primaria (CAP). Así como el 62, que permite crear un Fondo Único Público de Salud.



Pero a la reforma todavía le falta el debate en plenaria de Cámara y la discusión en el Senado, donde se probarán las fuerzas del Gobierno contra los partidos y sus congresistas.



Así que los nuevos capítulos de esta novela aún están por escribirse.

El pasado 1° de mayo se posesionó, en el Ministerio de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, funcionario que fue bien recibido hasta por los congresistas de la oposición



CLAUDIA MILENA QUINTERO RUEDA

Para Portafolio