Resiliencia de alta gama: vehículos ‘premium’ siguen creciendo

El mercado de los vehículos ‘premium’ en Colombia demuestra su resiliencia y,

lejos de reducir su oferta, la aumenta y va conquistando cada vez más personas que deciden disfrutar de la máquina con la que se identifican.



Este año, el segmento crece a una no despreciable tasa del 41,1% en lo corrido del 2021 y, al cierre de julio, ya se habían colocado 5.706 vehículos de alta gama en el mercado colombiano, según las estadísticas que maneja la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) recopiladas con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



“En ese periodo se registraron 969 unidades: BMW (306), Mercedes-Benz (260), Audi (172), Volvo (126) y Land Rover (43), con un crecimiento del 67,1% con respecto al mismo lapso del 2020”, señala Oliverio García, presidente de Andemos.



Para dar una idea del movimiento de este mercado, una marca como Mercedes-Benz ha realizado este año nueve lanzamientos, sin contar con los que ha hecho Audi, BMW y Land Rover, que han sido las más activas hasta ahora, incluso en estos tiempos de crisis.



“Sin duda, la pandemia nos afectó igual que a todas las industrias productivas del país. Las cifras alcanzadas en el 2019, año previo a la pandemia, aún están lejos de igualarse o superarse, por lo que esperamos que el proceso de reactivación económica siga en curso. Pero nos hemos adaptado a las nuevas condiciones y retos del mercado, y esperamos siempre", dice.



En palo en la rueda



En el segmento de alta gama no todo es positivo. Además de la pandemia, los paros,

la violencia y los bloqueos, este nicho tuvo que sumar otro factor que aún tiene en vilo el futuro cercano en muchas marcas: la crisis de las autopartes y los semiconductores.



Con la crisis sanitaria, en efecto, muchas empresas proveedoras se quebraron y cerraron, al tiempo que otras tratan de sobrevivir pero con el mínimo posible de personal y

tecnología.



“Sin duda eso retrasó las producciones de algunos de nuestros vehículos. Sin embargo, hemos podido sostener la operación y cerrar negocios con base al portafolio presente en Colombia. Hemos tenido, igualmente, algunos clientes que han sido pacientes que separan el vehículo y esperan el tiempo acordado con el concesionario para la llegada de su carro”, explica Mario Correa, director de Ventas y Producto de Inchcape Daimler Colombia, Distribuidora de Mercedes-Benz.



“Este ha sido un año lleno de desafíos, con lanzamientos importantes para la marca y en constante adaptación a las nuevas tendencias de los consumidores debido a la covid-19.

Ya hemos hecho nueve lanzamientos en Mercedes-Benz y se integraron al portafolio el A180 Sedán AMG Line y el E350 AMG Line y Exclusive. En nuestra submarca Mercedes-AMG realizamos una apuesta sin precedentes en Colombia al lanzar un total de siete vehículos, tres de los cuales cuentan con motor EQBoost, es decir, híbridos no enchufables. Ya están disponibles desde el A35 Sedán4MATIChastaelE 63S4MA- TIC+, lo mismo que las SUV GLA 35 4MATIC, GLB35 4MATIC y GLE 534MATIC +”, explica.



El objetivo de la marca para este año es crecer de manera sostenible y aumentar su participación de mercado en la submarca AMG.



RIVALES DE PESO



En los primeros siete meses del año, los cinco fabricantes más vendedores del segmento ‘premium’ han sido BMW, con1.938 unidades (la más facturada ha sido la BMW X1), seguido de Mercedes-Benz, con 1.782 unidades, cuya SUV más demandada es la GLE 4504MATICde la cual, entre enero y julio del 2021, se matricularon 342 unidades, para obtener un ‘marketshare’ del 19,4%. Ello la consolida como la más vendida en su segmento con respecto a la competencia directa.



A las dos marcas alemanas le sigue Audi, con 772 unidades vendidas este año y con las cuales casi duplica sus ventas con respecto al 2020.



En el cuarto lugar se coloca Volvo, con 591 unidades vendidas –con las cuales la firma sueca duplica su volumen de ventas con respecto a los siete primeros meses del año anterior–.



El quinto puesto es para Mini, con257 unidades colocadas, y en el sexto lugar figura Land Rover, con 212 unidades. Vale decir que todas estas marcas guardan aún sorpresas para lo que resta del año, a pesar de que hoy mantienen listas de espera para autos recién lanzados.



César Giraldo Briceño

Subeditor de Portafolio