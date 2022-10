La receta de la startup RobinFood para llegar a ser un unicornio

La foodtech RobinFood, a través de un modelo de negocio que cuenta tanto con marcas propias como MUY y Pixi, así como con entregas a domicilios, ha demostrado que la tecnología puede impulsar la cadena del food services a otro nivel.



Hoy, esta startup no solo se consolida en el país, sino que en el último año ha reportado un crecimiento exponencial en sus ventas en el Brasil. Su CEO y cofundador, José Guillermo Calderón, explica los planes de la compañía y cuáles son sus fortalezas para llegar a ser un unicornio.



¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una ‘startup’ para volverse unicornio?



Hay varios. Primero, tener claro un problema en el mercado. Segundo, construir una solución que ataque a ese problema. Tercero, contar con un equipo increíble que sea capaz de resolver ese problema. Cuarto, que el modelo de negocio sea bueno y, quinto, que sea rentable.



Otro punto por destacar es que debe existir un gran mercado. Si bien Colombia es uno con mucho potencial, en donde los usuarios son innovadores y los fondos de capital están dispuestos a invertir, toca pensar en expansión global o regional, y ese es otro de los ingredientes que necesitamos las startup colombianas.



Claramente, el mercado actual está más complicado de lo que estaba hace un año, cuando había mucha más liquidez. Sin embargo, hoy hay más capital de lo que había en el 2013, por lo que es cada vez es más importante trabajar en el modelo del negocio.



¿Qué fortalezas los pueden proyectar a ser el próximo unicornio en Colombia?



Sin duda, debo irme por esos cinco puntos que ya mencioné. Y es que cuando se ve el problema claro encontramos que casi el 85% de los restaurantes en Latinoamérica son establecimientos familiares, pequeños, que no tienen una escala ni tienen tecnología, y no cuentan con una marca y mucho menos sus procesos están orientados hacia la data.



Entonces, la solución al problema es mejorar la cadena de food service a través de la tecnología, creando marcas que busquen satisfacer esas necesidades locales y apalanque los procesos.



Eso, sin duda, nos ha llevado a lograr una tecnología muy robusta, que no la tiene otro jugador en el mercado, que une al proveedor con el usuario, que incluye desde cómo cocinamos, cómo manejamos la cocina central hasta la logística y así creemos que nuestra solución es ganadora. A esto se le suma que tenemos un gran talento que busca trabajar en un mercado que mueve más de US$250.000 millones en ventas al año en Latinoamérica.



¿Cómo ha venido creciendo la plataforma en los últimos meses?



Una de las grandes apuestas que venimos consolidando y en la que hemos visto grandes ganancias es en nuestra presencia en Brasil. En ese país venimos creciendo increíblemente bien y hoy somos cinco veces más grandes que en el 2021. Nuestros usuarios nos aman y los cuatro pilares de nuestra empresa (crecer las ventas, tener una mejor rentabilidad, ofrecer la mejor experiencia a los usuarios y a nuestros colaboradores) se están cumpliendo en Brasil.



A nivel Colombia vamos muy bien enfocados en Bogotá y Medellín. Si bien por la pandemia tuvimos muchos cambios en el mercado, seguimos fuertes tanto en domicilios como en los puntos de venta: estamos viviendo lo mejor de los dos mundos. Y aunque ya no estamos en México, nuestra apuesta es concentrarnos tanto en la región de São



Paulo como en el estado de Río de Janeiro, que reúnen cerca de 70 millones de brasileros, y en Colombia.



¿Cuáles son los retos que tienen las ‘startup’ hoy para seguir innovando?



El gran desafío está en entender cuáles son las fortalezas de cada negocio y saber a dónde definitivamente no se puede apostar, sobre todo en estos momentos. Hay que enfocarse en los puntos en donde se puede ganar y en donde se tienen las capacidades para hacerlo.



¿Qué se viene para la plataforma en los próximos meses y cómo esperan cerrar el año? ¿Cuáles son los planes para 2023?



Estamos muy enfocados en que los usuarios amen todo lo que hacemos. Entonces seguiremos trabajando para que cada uno de nuestros módulos de tecnología funcione perfecto.



