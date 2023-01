Los dos factores que marcarán el mundo tecnológico en Colombia

Después de disfrutar las mieles de la recuperación plena en el 2022, con una economía que terminaría creciendo alrededor del 8% según los más recientes pronósticos, el país se alista para entrar en un período de franca desaceleración bajo variables críticas, como una inflación cuyo control tomará más tiempo del previsto y un consumo que, aunque seguirá creciendo, lo hará a un ritmo menor que en los años precedentes.



Bajo este contexto, Revista Portafolio dialogó con cuatro reconocidos empresarios del país –uno del sector del comercio, un agro industrial, una del sector turismo y uno del sector tecnología– para tomarles el pulso a las estrategias que han preparado para afrontar una realidad cada vez más cercana.



Los directivos son conscientes de que será un año de limitaciones no solo para el consumidor sino para las mismas empresas, y entre las tácticas que han diseñado se destaca la adaptación aun entorno muy diferente debido a los precios, que siguen siendo una variable crítica, así como tasas de interés altas y un precio del dólar siempre expuesto a saltos imprevistos en un mercado que resultó muy volátil en el 2022.

También resaltan que esa capacidad de adaptación implicará, desde la tecnología, buscar más altos indicadores de eficiencia, racionalizando los recursos, es decir, hacer más con menos.

La tecnología

Si bien el panorama económico para el 2023 se vislumbra bajo una nube de incertidumbre y de una posible recesión, la industria tecnológica se mantiene optimista frente a la transformación digital de las empresas y de cómo las nuevas herramientas digitales jugarán un papel preponderante.



Bajo esta línea, Jaime Galviz, gerente general Andino Sur para Microsoft, destaca que si se busca avanzar en el país, se deberá dar prioridad a consolidar alianzas y a la innovación, dos factores que podrán marcar el rumbo de Colombia en los próximos años.

¿Cómo ve el panorama en el 2023 y cuáles son las proyecciones de Microsoft?



Creo que es una mezcla interesante de una realidad mundial que no teníamos tan clara.



Hoy, el mundo está hiperconectado y cualquier cosa que pase de un lado afecta lo demás, pero el mundo siempre ha sido así: lo que pasa es que antes las afectaciones no eran tan instantáneas.



Lo primero que se debe analizar es ese contexto es lo que está pasando en la esfera internacional.



Lo segundo es que vemos mucha ansiedad en todos lados. Vuelvo e insisto porque todo está hiperconectado.



Lo tercero es que vemos un mundo no lineal, es decir algo puede crecer exponencialmente o algo puede decrecer muy rápido.



Ahora bien, lo que hemos aprendido es que siempre el mundo ha sido así y que hay países que han tenido que vivir bajo esa constante y que se han adaptado a los cambios para ver no solo los retos, si no las oportunidades.



Es así como vemos la importancia de ser resilientes y consistentes, enfocarnos y tener la capacidad de adaptación.



Cuando se está en este sector, uno tiene tantas nuevas tecnologías que todo va cambiando de forma tan acelerada que uno debe adaptarse y moldearse de forma rápida, de acuerdo a la situación.



Asimismo, es importante ser transparentes y decir lo que sabemos y para dónde vamos.

¿Cuáles serán las nuevas tendencias?



Sin duda, hay que generar una movilidad. En ese sentido,vamos a ver un mundo que va a tener que hacer más con menos, a una velocidad más rápida.



Ese sería uno de los objetivos fundamentales para capturar y habilitar esas oportunidades, porque lo que hagamos en estos próximos cinco o seis años va a definir los siguientes 50 o 100 años en nuestro país.



Aquí entra lo que llamamos imperativos digitales. Hoy vemos entre las empresas que hay una tendencia muy grande en armar estrategias de innovación y son cada vez más las organizaciones que abren centros de innovación, anuncian alianzas de innovación o tienen puntos de innovación porque todo el mundo sabe que tiene que desarrollar nuevos modelos de negocios para volverse más competitivos en tiempo real.



Por eso las dos palabras claves para el próximo año serán innovación y alianzas, porque nadie lo podrá hacer solo.

¿Cómo se puede aprovechar esto?



Para hacer más con menos, vemos que hay una tendencia de las empresas a pasarse a la nube para aprovechar los beneficios de la tecnología, y así poder dedicarse solo a innovar.



La segunda variable es empoderar a los equipos y darles la capacidad a los colaboradores de trabajar dónde quieran, cómo quieran y de la manera que quieran y de atraer esa población de trabajo y esos jóvenes con el fin de que tengan un balance entre el bienestar y la productividad.



El tercer imperativo es la unificación de datos, de información, y como vamos a innovar en alianzas.



Esto no es de tener sistemas tradicionales, sino inteligentes que permitan desarrollar negocios nuevos y cambiar la forma en que se interactúan con nuevos clientes y para eso se debe ser eficiente en la automatización de procesos y empezar autilizar inteligencia artificial de una manera más rápida, en tiempo real.



La cuarta línea es automatizar procesos, aquí tenemos que ser muy agiles y crear más experiencias.

¿Cuál es el aporte que quieren liderar entre las empresas?



Queremos ayudar a hacer más con menos, a reducir costos, en aportar a que las empresas sean más eficientes y en que las organizaciones puedan invertir sus recursos para desarrollar nuevos negocios.



Jaime Galviz, gerente general Andino Sur para Microsoft. Cortesía

¿Cuáles deberían ser esas alianzas?



Diría que entre todos. La economista Mariana Mazzucato dice que si queremos tener un crecimiento basado en innovación, que sea más incluyente y más sostenible, necesitamos unos gobiernos más activos, más propositivos, pero trabajando en cooperación con el sector privado.



Yo celebró que el presidente Petro haya hablado de Corea, como un buen ejemplo. Hoy, lo que vemos de Corea del Sur es que es el segundo país que más invierte en investigación y desarrollo sobre su PIB.



El primero que más invierte es Israel y el segundo es Corea del Sur. Si tomamos esa foto, Colombia es la segunda nación en Latinoamérica que menos invierte.



Entonces no se trata de invertir en desarrollo por invertir. Debemos hacerlo en esas áreas en donde tengamos un gran potencial para aportar.



Y debo hacer en énfasis en la bioeconomía, ya que es un tema de oportunidad, de acuerdo con lo que va a pasar en el mundo y tenemos que empezar a trabajar en ello.



En el campo, si mi memoria no me falla, tenemos hoy en día 22 millones de hectáreas arables,de las cuales 18 millones son irrigables, pero hoy día solo usamos 6 millones. Y entre las variables que no nos permiten ser competitivos está, en primer lugar, la conectividad.



Nosotros en Colombia tenemos menos del 10% del campo conectado y para avanzar tenemos que innovar y hacer alianzas que permitan armar modelos cooperativos, en donde los campesinos sean dueños de sus tierras, pero que la apropiación de tecnología y el incremento de productividad se haga a través de un modelo de cooperativismo con el cual puedan tener la tecnología, hacer mejoras, subir su productividad y optimizar su cadena de producción.

¿Es decir que el 2023 será un año fundamental para el agro colombiano?



Sí, definitivamente. A esto también hay que sumarle la bioeconomía. Pasando a la conectividad, ¿cómo ve al país y qué avances espera? El Gobierno se ha venido sentando en mesas de trabajo con todos los jugadores del ecosistema, con el fin de trabajar en conjunto.



El ministerio de las TIC presentó recientemente una guía de cómo será ese trabajo y ya hay un plan macro que debemos ejecutar entre todos, en el cual, como primer centro,las empresas de telecomunicaciones van a expandir y fortalecer la red.



Luego se vendrá una región dos y tres, en donde entran modelos de tecnologías diferentes, para después pasar a otro centro.



Desde Microsoft hemos trabajado por ese cierre de la brecha digital por medio de pilotos, que han permitido conectar 480.000 campesinos y lo hicimos a través de una tecnología, regulada por el Gobierno, y que usa las antenas de radio y televisión (espacios abiertos), para proveer internet.



JOHANA LORDUY

PERIODISTA PORTAFOLIO