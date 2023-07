¡Sí, acepto!: tendencias, dinero y todo lo que necesita para una boda

A lo largo de los siglos, el matrimonio ha adoptado diferentes formas y significados según las tradiciones y creencias culturales. Ya sea como un acuerdo político, un enlace religioso o una expresión de amor verdadero, celebrar una boda hoy día requiere de todo un engranaje que termina impulsando a varios sectores económicos y moviendo miles de millones de dólares al año.



Y es que la crisis macroeconómica que se vive en la actualidad, impulsada principalmente por los altos precios de los productos, no ha impedido que las personas destinen grandes presupuestos para celebrar su fecha especial.



Según cifras del informe del Mercado de Bodas, el costo promedio de un matrimonio en los Estados Unidos aumentó un 7,3% en el 2022 frente al 2021. Es así como el gasto total, en promedio, pasó de US$27.063 a US$29.195.



De acuerdo con este reporte, los rubros que más se incrementaron fueron el servicio de catering y bar, decoración y transporte.



A nivel local, si bien ha golpeado fuerte la inflación, expertos en la industria señalan que luego de la pandemia se ha visto un incremento positivo en la celebración de bodas.



De acuerdo con Diego Mazabel, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Wedding & Profesionales en Eventos (AsocolWep), el negocio se ha reactivado, respondiendo a toda la demanda que hay en el mercado.



“La intención de celebrar el amor siempre será una necesidad que predomine. A pesar de los malos momentos, las personas van a invertir en su felicidad. Hoy en Colombia encontramos toda una oferta que se ajusta a todos los presupuestos tanto para los locales como para los extranjeros. Además, hay grandes profesionales que están ofreciendo muy buenos servicios”, comenta Mazabel.



Cifras de Asocolwep destacan que en el país hay más 300 empresas de ‘wedding planner’, como se conoce a las firmas dedicadas a encargarse de todos los detalles de estos eventos, que hacen parte de la asociación.



Asimismo, revelan que la industria de bodas y eventos le aporta un 2,8% al Producto Interno Bruto de Colombia, integrando 52 categorías económicas.



“Por eso se habla de una industria, porque realmente la cadena productiva y la de valor son muy grandes. La apuesta de la asociación es convertir al país en un destino de bodas y estamos alineando esos objetivos con el Gobierno Nacional. Hoy por hoy sabemos que Colombia necesita reconocer a los matrimonios como parte fundamental de ese desarrollo turístico”, señala el directivo.



Oferta que evoluciona

Boda en la playa FOTO: iStock

Pero una boda sin destino no es boda. Y el país ha logrado posicionarse en la región por su variada oferta. Por un lado, Cartagena se ha consolidado entre los sitios más buscados para celebrar tanto matrimonios como para el disfrute de la luna de miel. Sin embargo, las alternativas cada vez más se abren hacia destinos intermedios.



Ciudades como Santa Marta, Cali y Barranquilla, y zonas como el Eje Cafetero y la sabana de Bogotá o departamentos como Santander o Boyacá vienen tomando protagonismo a la hora de planificar el montaje de una unión.



De acuerdo con Benilda Ortiz, empresaria y organizadora de bodas, los colombianos sí se están casando, al punto de que hoy cada uno de los detalles cobra relevancia al momento de armar un “buen presupuesto” para un matrimonio. De hecho, afirma la experta, tanto hombres como mujeres “invierten cada vez más en vivir experiencias memorables”.



“La gente no cree, pero los colombianos sí se quieren casar y buscan celebrar bodas más lindas, exclusivas y llenas de detalles. Si bien se viven momentos de mucha incertidumbre, los novios y las novias quieren planificar todo con antelación, comparar precios, ir con las nuevas tendencias en cuanto a fiesta, decoración, catering y producción”, explica Ortiz.



Con respecto a las preferencias, la experta enmarca que la decoración es lo que se está llevando gran parte del presupuesto de las bodas en el país.



“Los insumos y las materias primas se han incrementado. Por ejemplo, las flores han tenido aumentos significativos en sus precios, pero eso no ha sido impedimento para que se logren bodas grandiosas”, recalca.



‘La Heroica’, polo internacional

Ya sea por la diversidad geográfica, que incluye playas caribeñas y hasta paisajes llenos de montaña, o la hospitalidad de su gente, Colombia cada vez más se posiciona como un destino cinco estrellas para el montaje de matrimonios de lujo.



En este sentido, el presidente de AsocolWep reitera que parte de ese posicionamiento se debe a la amplia oferta de destinos, a la apuesta turística y al alza que ha sufrido el dólar.



“La moneda de cambio ha llevado a que más turistas se acerquen al país con la intención de realizar sus ‘bodas destino’, que normalmente son matrimonios de lujo que tienen, en promedio, una duración de tres días. Aquí sabemos que hay un gran potencial y desde la asociación trabajamos para que se tenga un impacto positivo en la economía nacional”, cuenta el directivo al detallar datos poco conocidos de estos eventos.



La empresaria Soraya Oke, experta en ‘bodas destino’, reconoce que los matrimonios de lujo han venido registrando un crecimiento en Cartagena, tras la pandemia, impactando así su economía ya que se logra impulsar sectores como el hotelero, el aéreo y el gastronómico, además de generar empleo de forma directa e indirecta.



“La Heroica se ha catalogado por sus eventos de calidad y de hecho todos los proveedores de la industria son un referente a nivel nacional. La experiencia que se entrega ha llevado a que este destino se siga posicionando y esté entre los más buscados. Hoy se habla de Cartagena como un destino romántico para los enamorados”, explica Oke.





Frente al presupuesto que se debe tener para realizar una ‘boda sencilla’, digamos con 100 invitados, en Cartagena, y en la que se incluya la locación, alimentos y bebidas, el entretenimiento, el catering y el fotógrafo, Oke apunta que el valor podría comenzar en los $150 millones.



Pero la cifra podría elevarse dependiendo de las experiencias adicionales que quieran incluirse para los invitados.



Cada boda es única y los extranjeros en el país buscan ofrecer una experiencia memorable para los invitados que se trasladan hacia este destino.



Si bien los precios pueden variar, la intención de celebrar el amor en un sitio romántico como Cartagena es único, dice la experta en ‘bodas destino’



El nuevo polo de bodas judías

Boda judía FOTO: iStock

En los últimos años, Santa Marta se ha posicionado entre las parejas que buscan un destino de clase mundial para celebrar su matrimonio judío. Hoteles como el Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida cuentan con un servicio completo que cumple con los estándares y expectativas de la comunidad hebrea.



“Estamos comprometidos en hacer de cada boda una experiencia inolvidable para los novios y sus familias en un entorno realmente idílico”, concluye Mario Mata, director de Marketing y Ventas de este complejo de relax y descanso y, también, del amor en todas sus creencias.



Tips para los que quieren dar el paso

Para aquellas personas que buscan casarse, aquí van algunas recomendaciones de la mano de expertos en la materia.



1- Como primer punto, asesórese de profesionales avalados para desarrollar este tipo de eventos. Evite caer en fraudes y antes de desembolsar algún monto consulte.



2- Determine un presupuesto inicial que le permita tener un punto de partida y tenga en cuenta que los valores pueden variar, dependiendo de la ceremonia que elija, lugar de la fiesta, temática, entre otros detalles.



3. Haga una lista de invitados y no tenga miedo de depurar. Recuerde que el número de personas será clave para el avance de los preparativos.



4- Por último, disfrute, no solo si es quien da el esperado sí, sino si es un invitado a un evento de estos, que, pese a las nuevas tendencias, nunca pasan de moda.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio