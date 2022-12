La cara ‘sucia’ del ideal verde

Archivo particular

La industria todavía no ha resuelto del todo el problema del destino de residuos 'verdes'.

Jugar limpio, en el caso de la generación energética, tiene un costo alto y, si se quiere, ‘sucio’. Cuando se habla de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (Fncer) se hace referencia a ellas como energías verdes producidas con base en tecnologías que usan recursos disponibles como viento y sol para generar electricidad, lo cual significa que son renovables, a diferencia de los hidrocarburos.

Sin embargo, también se trata de procedimientos intensivos en el uso directo de materiales provenientes de industrias como la minera o, indirectamente, de los hidrocarburos, por cuenta de subproductos como los polipropilenos.

Ese fenómeno plantea un reto en cuanto al reciclaje que van a tener dichos componentes una vez su vida útil haya terminado. De acuerdo con las compañías fabricantes de estas partes, la duración, por ejemplo, de los paneles solares, es de unos 25 años, tiempo tras el cual se debe evaluar cuáles desechos pueden ser reutilizados y cuáles deben tener otra disposición final.

“La industria todavía no ha resuelto del todo el problema del destino de estos residuos o aún no lo ve como un problema. Pero este va a crecer en la medida en que se acelere la movilidad eléctrica, en la que por ejemplo las baterías eléctricas tienen una vida útil limitada”, asegura Rodolfo Guzmán, líder de Arthur D.0 Little para América Latina, firma con experiencia en el sector energético.

Si se tiene en cuenta que entre el 2021 y el 2027 Colombia espera duplicar su capacidad de generación principalmente con estas tecnologías, el desafío hacia futuro se hace mayor. De hecho, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para ese año entrarían 16.000 nuevos megavatios, de los cuales el 62% correspondería a energía solar fotovoltaica y el 17% a la eólica. Es decir, un79% serían generados por medios que utilizan, por ejemplo, paneles solares –que usan siliconas, cadmio y cobre, entre otros– o turbinas eólicas –que emplean fibra de vidrio y de carbono, hierro, cobre y aluminio, entre otros materiales–.

El país aún no cuenta con una estrategia clara de cómo se hará la recolección y la disposición de estos materiales cuando cumplan su ciclo. Y diseñar una hoja de ruta establecida para eliminarlos permitirá manejar correctamente los efectos que pudiera tener en el medio ambiente.

Por ejemplo, se evitarían esos ‘cementerios’ de aerogeneradores como los que ya existen en grandes extensiones en Estados Unidos. Un estudio de la revista Nature Energy señala que para el 2030 se generarán ocho millones de toneladas de estos residuos, y que para el 2050 esa cifra semultiplicaríapor10, llegando a 80millones y eso solo en los producidos por los paneles solares.

El reporte advierte que el uso de esta tecnología generaría un 10% de desechos electrónicos para la mitad del siglo.

Teniendo en cuenta que estas tecnologías se van a intensificar, la mayor par te de ellas debería empezar a transformarse para ser ‘reutilizable’. Una tesis de la Universidad de América, de William Bernal, Luis E. Martínez y Mateo Valencia, estima que ellas producirán más de 650.000 toneladas de residuos solo en parques solares dentro de 25 y 30 años, cuando acaben su vida.

Las compañías han empezado a dar pasos en esa dirección. Algunas ya cuentan con claras estrategias para que en el futuro una parte importante de sus equipos puedan regresar a la cadena de valor.

Martín García Percinante, líder para la región norte de Suramérica de Vestas, explica que esa empresa tiene un plan ya establecido para que aquellos se puedan reciclar.

“La idea es que para el 2050 todos los componentes de las turbinas se puedan reutilizar. Hoy, el componente más difícil de pasar por este proceso son las palas, que llevan fibras de carbono y de vidrio embebidas en resinas. Esa mezcla hace que una vez cumplan su ciclo sea muy complicado volverla a separar”, afirma.

Sin embargo, indica que, por ejemplo, las torres son de acero que se puede reciclar, lo mismo que algunos de los minerales usados en su fabricación. Por eso, el objetivo actual está enfocado en que las palas puedan volver a la cadena de valor.

Jorge Sierra, CEO de Enersinc, señala a su turno que, hasta el momento, Colombia está trabajando fuertemente en la mayor permeación de esas tecnologías aunque todavía no se cuente con un plan global de recuperación de residuos. No obstante, aclara que es algo en lo que se debe empezar a pensar para crear estrategias de mitigación y manejo.

Como ejemplo asegura que un porcentaje de los componentes de los parques debería estar certificado como reciclable y que se tienen que crear espacios de manejo en el país en las zonas en las que se van a generar desechos.

“Ya hay un porcentaje importante de materiales que se puede volver a usar, como en el caso de los paneles, que es de 85%. Sin embargo, se deben crear sitios destinados para este fin”, dice.

Almacenamiento de energía



De otro lado, las energías renovables no convencionales suelen requerir de baterías que almacenen la electricidad producida, dado que dependen del factor ambiental como sol o viento para generarla y que, cuando ellos no estén presentes, el almacenamiento sirva de respaldo a las necesidades de consumo.

Ahora bien, ello también significa que se debe trabajar en estrategias de manejo de sus desechos, sobre todo ahora que uno de los planes del Gobierno es reducir el consumo de hidrocarburos de la movilidad con el uso de vehículos eléctricos. Esto hace que sea aún más necesario plantear planes de contingencia.

Guzmán señala, por ejemplo, que hay formas de reutilizar las baterías para que tengan múltiples usos.

“Sin embargo –advierte–, eventualmente deben ser desechadas, por lo cual se debe tener una alternativa al respecto”.

Actualmente, en Medellín, la empresa Alterno recicla baterías de litio-ion para que no generen efectos nocivos al medio ambiente. Cabe recordar que este tipo de almacenamiento es catalogado como peligroso por el potencial de daño al ambiente, por lo que esa compañía transforma dichos desechos para que, de forma segura, puedan ser reutilizados.

Para el experto de Enersinc, este tipo de iniciativas deben replicarse y a mayor escala para que se mitiguen los impactos, al tiempo que asegura que las baterías se elaboran de forma que sean en gran medida reutilizables, a diferencia de las anteriores.

“Por eso el reto está relacionado con tener la infraestructura adecuada para su manejo”, afirma.

Ahora bien, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, han enfatizado en que uno de los pilares de trabajo de su cartera será la generación distribuida.

Esto quiere decir que en zonas apartadas se crearán pequeñas fuentes de generación con almacenamiento, para que no dependan de las grandes redes. Ello plantea también que deben implementarse estrategias específicamente para las zonas apartadas, en las que la disposición de los residuos puede ser más compleja. Para Sierra, ese debe ser uno de los ejes de la política pública con respecto a la disposición final.

“Si bien aún no es prioritario –concluye–, sí se requiere empezar a pensar en esto dado que el país espera aumentar la permeación y la capacidad de generación eléctrica con estas tecnologías, por lo que a mediano y largo plazo sí sería una preocupación más acuciante”.

Daniela Morales Soler

Periodista de Portafolio