Una cena en altamar

Uno de los placeres que ofrece viajar en cruce- ro es probar exquisitos platillos en medio de la tranquilidad de altamar. Las navieras lo saben y dedican grandes esfuerzos para satisfacer a sus huéspedes en materia gastronómica, esto ha hecho que el mundo reconozca a los mejores. Recientemente, el portal Cruise Critic anunció los ganadores de la novena edición de su premio anual Cruisers Choice Awards, que toma como base las opiniones de los consumidores de cruceros.

Entre los de tamaño mediano, Oceania Cruises se impuso en tres categorías: su barco Riviera fue denominado 'mejor buque y mejor buque para cenar', al tiempo que el Marina fue distinguido por ofrecer las mejores cabinas.



Los ganadores de estos premios se clasifican en cuatro grupos, de acuerdo con el tamaño de los barcos y con la capacidad de pasajeros (grandes: más de 2.000 pasajeros; medianos: 1.200 a 1.999 pasajeros; pequeños-medianos: 400 a 1.199 pasajeros, y pequeños: menos de 400 pasajeros).



La naviera Oceania Cruises, representada en Colombia por Mundial de Cruceros, es una de las más galardonadas y reconocidas en el mundo por ofrecer la mejor cocina en el mar.

Además de contar con el prestigioso master chef Jacques Pépin como director culinario ejecutivo, la memorable gastronomía a bordo de Oceania Cruises se transmite a través de las clases de cocina del Culinary Center presente en los barcos Riviera y Marina, en las que participan reconocidos chefs.



En algunos itinerarios, los cursos se complementan con visitas culinarias, denominadas Culinary Discovery Tours, donde se recorren mercados locales para adquirir los productos que luego serán preparados en la clase de cocina práctica.



Para disfrutar todos sus beneficios, actualmente la naviera ofrece internet incluido y además el pasajero puede elegir una de las siguientes amenidades: excursiones terrestres, bebidas ilimitadas (vinos y cervezas en cenas y almuerzos) o un crédito a bordo.



A través del representante en Colombia de Oceania Cruises, Mundial de Cruceros, o de sus agentes de viajes preferidos, los cruceristas pueden disfrutar de planes y tarifas preferenciales.



Experiencias gastronómicas exquisitas



En un crucero, la gastronomía no es solo un arte: para Oceania Cruises “es un descubrimiento y una expresión de la cultura, una conexión que continúa mucho después de que el banquete ha finalizado”. Por ello, la empresa lista los valores agregados y las opciones que hacen que un viaje con esta naviera sea una experiencia gastronómica exclusiva, al ofrecer un 'menú' de servicios:



- Comedores con asientos no asignados para el desayuno, el almuerzo y la cena, sin cargo adicional.

- Cocina continental en el elegante Grand Dining Room.

- Bistecs, chuletas y mariscos en el Polo Grill.

- Gastronomía gourmet italiana en el restaurante Toscana.

- Sabores modernos y atrevidos de Asia en el Red Ginger.

- Cocina Francesa en Jacques.

- Inspiraciones de Polo Grill y Toscana en el Tuscan Steak.

- Bistró francés todas las tardes en Jacques Bistro.

- Maridaje de comida gourmet y vino añejo en La Reserve by Wine Spectator.

- Cenas privadas en Privée.

- Desayuno, almuerzo y cena al aire libre e informal en Terrace Café.

- Gastronomía junto a la piscina en Waves Grill, que incluye hamburguesas gourmet y malteadas preparadas a la vista.

- Variados menús gourmet veganos en el Grand Dining Room.

- Barra de jugos y batidos en Waves Grill, durante el desayuno.

- Café y pastelería en Baristas.

- Amplia bodega.

- Té inglés clásico de la tarde. X Auténtica pizzería, helado y copas heladas.

- Cocina de Canyon Ranch Spa. X Platos vegetarianos, kosher y dietas especiales a pedido.

- Se sirven canapés gourmet cada tarde en todas las suites y en todos los bares y salas de estar de todo el barco.

- Servicio de cortesía a la habitación las 24 horas del día.