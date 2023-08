Rusia: efectos económicos de la invasión

Esta semana el valor del rublo ruso pasó a los niveles más bajos desde el inicio de la invasión a Ucrania. Ha sido una de las monedas más devaluadas este año, solo superada por el bolívar venezolano o el peso argentino. La reacción inmediata del banco central fue subir las tasas de interés en 3,5%, pero eso no logró detener la caída de la moneda.



Usualmente estás fuertes devaluaciones son reacciones de inversionistas internacionales o la huida de capital doméstico. Pero en el caso de Rusia, las transacciones de divisas son pequeñas y el país está aislado del sistema financiero internacional. En esta oportunidad, se trata más bien del reflejo de los flujos de bienes, dado la reducción de exportaciones frente a un alza importante en las importaciones.



Desde que Occidente impuso las sanciones económicas por la invasión, el valor de las exportaciones rusas ha caído 15% en dólares en el período de enero a julio del 2023 comparado con el año pasado. A su vez, las importaciones han crecido sustancialmente dados los requerimientos para sostener el equipo militar.



Así, la cuenta corriente en ese país cayó en 85% en los primeros siete meses de este año. Lo interesante de estas cifras, es que, si bien el embargo impuesto ha afectado las exportaciones, Rusia sigue encontrado vías para importar bienes.



Ante la situación de la moneda, las autoridades rusas, por ahora, le están apostando a la intervención en el mercado de divisas, con el peligro de la posible caída de reservas en monedas extranjeras. A pesar de esto, hasta la fecha, un aumento del gasto fiscal ha permitido mantener un consumo que no parece haber afectado inmediatamente el nivel de vida. Así mismo, la economía ha tenido un crecimiento modesto, pero no ha sufrido una recesión sostenida.



Ahora bien, para detener el efecto de la caída del rublo de manera más estructural, pareciera que la mejor estrategia sería reducir las importaciones, pero esto debilitaría aún más a unas fuerzas militares desmotivadas y con equipo reducido y antiguo. Pero ante una intensificación del conflicto, Putin no tendría más opción que un aumento del gasto militar.



En ese caso, si se decide no afectar las importaciones militares, será la “economía civil” la que sufrirá las consecuencias, con una mayor inflación y mayores tasas de interés que afectarán el poder adquisitivo de la población rusa. A esto se suma, que el régimen ha aumentado el reclutamiento de civiles para suplir las necesidades de la fuerza en las zonas invadidas.



Lo que esto demuestra es que los efectos económicos de la invasión podrían afectar más a la población en el futuro inmediato con el correspondiente descontento. En ese contexto, Occidente debe continuar apoyando a Ucrania para lograr los éxitos militares en el corto plazo, y no ceder en el caso de las restricciones económicas al país agresor. Así, Putin no tendrá otra opción que negociar una salida al conflicto o asumir un descontento que debilitaría su posición aún más al interior de Rusia.



RAFAEL HERZ

​Analista internacional