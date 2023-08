Salir del pantano

Un fuerte golpe de realidad recibimos anteayer con la noticia del decrecimiento del 1% que tuvo la economía colombiana durante el segundo trimestre, comparado con el trimestre anterior.



Aunque si se compara con el mismo trimestre del año pasado algo creció la economía, un 0,3%, lo cierto es que la economía colombiana está en el pantano, estancada.



Como la inflación de precios al consumidor sigue por encima del 10%, incluso quitando la variación del precio de los alimentos, combustibles y energía, ya podemos hablar de que en Colombia hay estanflación.



¿Cómo salir del estancamiento de la economía, cómo evitar una recesión? ¿Es necesario que el Banco de la República baje la tasa de interés de referencia, acelerar el gasto público, y cambiar ministros, viceministro y directores?



Todo lo contrario: para progresar se requiere austeridad fiscal, mantener el equipo de gobierno que se ha alcanzado a conformar y recurrir a políticas públicas viejas.



Que haya una baja ejecución es señal de que las políticas, programas y proyectos de gobierno no estaban listos, les faltaba dirección, contenido, estructura y detalle. La baja ejecución también muestra que los equipos que llegaron al gobierno no contaban con experiencia para diseñar y poner a andar esas políticas. Más que presión y ultimatums, los equipos necesitan liderazgo, coordinación, formación y tiempo.



Apurar el gasto con amenazas de pérdida del empleo sólo dará un aliento pasajero al crecimiento y no nos sacará del pantano; más bien arriesga que ocurra un mal-gasto, facilita la corrupción y puede conducir a errores duraderos de política costosos de revertir.



La baja ejecución sí es una oportunidad para que el Ministerio de Hacienda apure un recorte del gasto, que enviaría una positiva señal de compromiso con la estabilidad fiscal -principio esencial de nuestra Constitución Política-. Un recorte de al menos $22 billones conduciría a un desplome de la tasa de interés que pagamos por el crédito externo, lo que haría más probable la financiación de grandes proyectos de infraestructura, hoy en día también en el pantano. Al fin de cuentas, no se crece con el gasto público.



Lo del cambio de ministros tampoco será efectivo para acelerar el crecimiento si no se cambian las políticas. Mejor sería volver a políticas viejas que funcionaron. En agricultura necesitamos abrir mercados externos; en industria invertir en ciencia y tecnología y renunciar al proteccionismo, así sea inteligente; en infraestructura, respetar contratos y sacar a licitación proyectos listos bajo el viejo modelo de concesión de 5G; en vivienda, poner a andar las políticas con los criterios de asignación de los gobierno del pasado; en protección social, romper el monopolio estatal para el pago de subsidios creado hace poco; en macro, dejar quieto al Banco de la República, ni pedir que cambie la cartilla ni que baje la tasa.



Para salir del pantano, toca volver a lo que funcionó en el pasado, para crecer y progresar.



JORGE RESTREPO

​Profesor de Economía Universidad Javeriana

@jorgearestrepo