Se acerca la hora

Cerca de sesenta aspirantes a la primera magistratura y más del setenta por ciento de quienes dicen tener intención de votar sin haber definido sus preferencias, o anunciar que van a votar en blanco, muestran lo lejos que estamos de tener claridad sobre los resultados electorales. Es bajísima la probabilidad de que alguien sea elegido en la primera vuelta, lo que lleva a que no hay camino diferente de las coaliciones. Si estas no se comienzan a construir desde antes de la primera la fragmentación de candidatos puede llevar a situaciones muy inconvenientes.



El escenario más probable es que Petro sea uno de los candidatos a la segunda vuelta y, si saliera uno cualquiera de los demás aspirantes sin un respaldo claro, se terminará votando es por Petro o contra el, pero no por quien debiera ser el líder de un proceso de unidad y progreso en un momento desafiante de la historia nacional.



Perú y Chile deberían ser puntos de referencia tenidos muy en cuenta para evitar repetir los errores que se están viviendo allá. Pero también hay que mirar a Nicaragua y Venezuela para ser concientes de hasta donde se puede llegar cuando no se toman en serio procesos tan importantes.



No tengo duda de que lo más conveniente para Colombia es una persona de centro que entienda las complejidades del momento que vivimos. Que no caiga en el simplismo de las propuestas resultantes de ver las cosas en blanco y negro, desconociendo los matices y los grises que son indispensables para lograr la fortaleza que da la unidad. En esa franja del todavía son muchos los aspirantes y falta mucho por decantar para saber quien puede tener posibilidades de lograr un respaldo sólido.



Ahora vienen algunas fechas que ayudarán a ir perfilando esos candidatos viables. Por un lado, la elaboración de las listas a Congreso irán dando pauta sobre las posibles coaliciones, por el otro, pronto se sabrá quienes consiguieron las firmas requeridas y esto irá dejando a un lado a muchos espontáneos que solo han metido ruido al proceso. Se deben aclarar también asuntos relevantes como el del Nuevo Liberalismo. En fin, hay que aceptar que puede ser prematuro aspirar a que se den los procesos de unión que serían deseables en el centro; pero todos los aspirantes, más que nadie, deben tener en mente la responsabilidad que tienen por delante.



Por el momento pueden hacerse los difíciles y manifestar su intención de ir hasta el final, pero pronto llegará el momento de actuar con toda la responsabilidad. Un candidato de extrema derecha es, a mi modo de ver, la garantía de un triunfo de Petro en la segunda vuelta. Esa es la responsabilidad que tiene el centro para consolidar un candidato fuerte para la primera vuelta.



RICARDO VILLAVECES P.

​Consultor