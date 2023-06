Se agota la chequera

Los resultados de las más recientes encuestas de opinión pública muestran que, en camino a cumplir su primer año de mandato, el presidente de la República, Gustavo Petro, registra niveles de desfavorabilidad alrededor del 60%. Estos índices de desaprobación cobijan asimismo a la gestión del Gobierno y a miembros importantes del mismo como la vicepresidente, Francia Márquez.

Pero a estas estadísticas negativas hay que sumarle la comparación con la oleada de optimismo que recorrió el país el año pasado, cuando tomó posesión el primer gobierno de izquierda elegido popularmente.



Entre agosto de 2022 y junio de 2023, la mayoría de los indicadores tanto de imagen como de rumbo de las distintas políticas públicas vienen experimentando una tendencia a la baja, muy marcada en algunos frentes como el económico, social y de seguridad.



La publicación más reciente es de la encuesta Invamer, con cubrimiento en las cinco principales ciudades del país.



De acuerdo a este sondeo, Colombia mantiene una actitud pesimista sobre el rumbo de la Nación: 70% cree que el país está empeorando, tres puntos porcentuales menos que hace dos meses, y solo uno de cada cinco ve el presente con optimismo.



De hecho, los encuestados identifican una amplia gama de problemas a enfrentar desde la economía y el desempleo hasta la “mala función del gobierno”.



En términos de favorabilidad, el primer mandatario registra 61% de rechazo a su gestión frente a 33% de respaldo. No obstante, lo que más debería preocupar a la Casa de Nariño es la magnitud del desplome: mientras en agosto pasado la desaprobación marcó solo 20%, diez meses después este índice se había disparado 41 puntos porcentuales.



El apoyo, por su parte, cayó 23 puntos porcentuales. Indudablemente, el abultado saldo en la chequera política que le significó al presidente Petro su histórica victoria electoral se dilapidó en cuestión de meses.



Esa misma perspectiva de comparación de estos primeros diez meses de gestión en los temas más representativos de la agenda petrista reflejan unas tendencias que muestran dificultades en la narrativa presidencial. Por ejemplo, en cuanto al ambiente, una de las banderas más importantes para el jefe del Estado, la proporción de colombianos que consideran que esta política está mejorando se ha sostenido en 26%. En la lucha contra la pobreza, los optimistas han bajado cinco puntos porcentuales a 28%.



Ni hablar de la propuesta de suspender las exploraciones de petróleo y gas: entre agosto y junio el porcentaje de rechazo subió de 55% a 64% y el de apoyo a la idea presidencial cayó de 41% a 31%. Frente a la paz total la desaprobación creció de 49% a 61% desde febrero y frente a la negociación con la guerrilla del ELN el apoyo ha decrecido de 69% a 53% desde el arranque de la administración.



En conclusión, no solo la imagen del presidente Petro y del rumbo del país se han deteriorado, sino que muchas de las banderas simbólicas del mandatario han venido perdiendo el respaldo de las mayorías ciudadanas.



La inevitable pregunta que le sigue a un escenario de esta naturaleza gira en torno a la estrategia que el Gobierno desplegará para continuar con su paquete de reformas radicales, que incluyen en el segundo año a la educación y los servicios públicos, entre otros temas.



No causa sorpresa que en sus discursos el presidente Petro esté señalando erróneamente a las encuestas y a los medios de comunicación que les dan eco como opositores principales de su agenda. Esta fotografía instantánea de la opinión pública refleja, por ahora, tanto desencanto como una narrativa fallida en materia social, económica y de seguridad.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda