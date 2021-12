Dean R. Koontz es un famoso escritor de libros de terror, de los cuales ha vendido millones de ejemplares. Relató en ‘Los ojos de la oscuridad’, obra publicada en 1981, la irrupción “alrededor del año 2020”, de un arma biológica. En su novela esa realidad es denominada “virus Wuhan-400”. Las alusiones a la epidemia aparecen en el capítulo 39.

Forman parte de una trama secundaria de la historia, pero las coincidencias son sorprendentes. La novela imagina el virus como un arma perfecta que afecta sólo a los seres humanos y doblega a la población. Esta premonición se conoce como serendipia y se ha presentado varias veces en la ciencia o la literatura. La palabra serendipia la acuñó el escritor británico Horace Walpole en 1754. Se basó en el cuento persa ‘los tres príncipes de Serendip’ publicado en 1557 por Michele Trimezzino. Ellos solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Serendip era el nombre persa para Ceilán, hoy Sri Lanka.



En la ciencia hay logros que se atribuyen al azar, pero alguien estaba investigando. En 1922 Alexander Fleming analizaba un cultivo de bacterias y se contaminó una placa de bacterias con un hongo.



Más tarde descubriría que alrededor de ese hongo no crecían las bacterias e imaginó que ahí había algo que las mataba. Aunque él no fue capaz de aislarla, ese episodio dio inicio al descubrimiento de la penicilina. Con el tiempo dos médicos se dedicaron con pasión a aislarla y poderla producir en masa para el público. El buen físico Niels Bohr de Dinamarca llevaba mucho tiempo trabajando en la configuración del átomo. Tuvo un sueño en el cual vio un posible modelo de la configuración, y al despertar, lo dibujó en un papel, sin darle mucha importancia. Poco tiempo después, volvió a ese papel y se dio cuenta de que realmente había hallado la estructura del átomo.



Una serendipia es un hecho o descubrimiento afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera vista como accidental. También podría decirse que es casual, o surge cuando se está buscando una cosa distinta. En realidad se da por la habilidad de quien vive un hecho importante, aunque no tenga relación con lo que busca.



El término latino chiripa, mucho más utilizado en lenguaje coloquial, podría considerarse como un sinónimo de serendipia. Se refiere comúnmente a casualidades o eventos fortuitos en la vida cotidiana, incluso a hechos intrascendentes. La diferencia sustancial entre chiripa y serendipia es que una chiripa implica pura suerte, o azar. Pero la serendipia combina el azar de un evento fortuito con la sagacidad de quien realiza un descubrimiento y percibe su importancia.



La verdad es que el azar o la casualidad no existen y todo se da como debe ser por atracción y habilidades. SUERTE es Saber Utilizar tu Energía para Realizar un Trabajo Excelente.



GONZALO GALLO GONZÁLEZ

​Escritor y conferencista