Juan Manuel Santos dijo la frase más relevante durante la crisis de gobierno de la semana pasada: Serenidad, Presidente Petro. ¿Qué pasó realmente con la crisis ministerial en la cual el Presidente cambió a siete de sus colaboradores más cercanos?



Dos cosas: La primera, hoy tenemos un gobierno de izquierda, petristas reconocidos, sin voceros de los partidos tradicionales. Eso es bueno y malo. Bueno, porque sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos, sin falsas expectativas, ni señales de moderación. Triunfó en las elecciones un presidente de izquierda y así es su gobierno. Y malo, porque no hay nadie dentro de su gabinete que realmente pueda controvertirlo. La capacidad de decirle que no a alguna de sus ocurrencias, disminuyó.



Segundo –para mí lo más importante– todos experimentamos que el poder de Petro tiene límites. Que no puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, porque en la democracia hay otros partidos políticos, unas bancadas legislativas independientes, gremios, prensa libre y muchos contrapesos que ayudan a que el poder presidencial deba ejercerse con prudencia, equilibrio y serenidad. Visto desde esta perspectiva, lo que ocurrió la semana pasada fue un triunfo de la oposición: puso en la cuerda floja la reforma de la salud, a la cual se oponen la mayoría de los actores del sector. La ministra Corcho y el Presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Escaf, pretendían aprobar esta reforma sin ningún debate de contenido.



En resumen, tenemos hoy en el gobierno un gabinete de izquierda, homogéneo, ideológico, pero también tenemos una oposición viva, actuante, empoderada y efectiva. Empate. Pero en medio de la crisis también sucedió algo relevante: con el argumento de que los cafeteros esperaran la posesión del nuevo ministro de hacienda, Petro intentó frenar un proceso que llevaba meses para elegir al nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Ello después de que, de manera improcedente, pidiera el relevo de la dirección de un gremio privado. Los cafeteros siguieron adelante con su proceso estatutario y reglamentario y eligieron su nuevo líder. Petro reaccionó mal, diciendo que de ahora en adelante el diálogo del gobierno sería con las bases cafeteras. Eso no le queda bien si quiere cumplir la promesa que le hizo a 50 millones de colombianos el día de su posesión, que trabajaría por la unión.



Es una hora decisiva para los partidos políticos. La hora de trabajar con sentido nacional y no con la lógica clientelista o burocrática. Las reformas planteadas por el gobierno deben estudiarse a fondo en su contenido. Es lo que merecemos los colombianos. Y al presidente y los ministros les corresponde escuchar y valorar las opiniones distintas a las suyas. Es cierto que como país nos enfrentamos al cambio. Debemos entenderlo y asumirlo. Pero debemos encontrar un terreno común en medio de actores con realidades e intereses diversos, que nos permita algo de armonía, mucho equilibrio y un cambio gradual y sensato.



RICARDO SANTAMARÍA

​Analista