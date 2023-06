¿Sí conviene la reforma?

La reforma a la salud tendrá un impacto similarmente grave a la destrucción de empleo por la reforma laboral, y el tremendo daño macroeconómico y al sector energético por los despropósitos sobre exploración y tarifas: aunque tiene elementos positivos de necesaria implementación (prevención, cubrimiento territorial), sus graves fallas de diseño garantizan que no va a funcionar.

Sus problemas prácticos han sido señalados por expertos como Ruiz y Vecino. Gravísimos de:



1) Aseguramiento y manejo del riesgo: ausencia de un agente que mancomune contribuciones y distribuya el riesgo con la desaparición de las EPS eliminando los incentivos del aseguramiento individual y la protección financiera que da el manejo del riesgo. Lo cual generará riesgos de desfinanciamiento y filas de espera: frustrará la necesaria priorización y la esperada oportunidad de las respuestas.



2) Estructura de incentivos: la competencia entre EPS alineaba su actividad con los objetivos del sistema, lo que no sucede con funcionario/políticos locales cuyos incentivos la orientaran a su beneficio personal (cuotas burocráticas/desviación de recursos).



3) Concentración de funciones de enormes magnitud y complejidad (manejo de recursos, control -auditar millones de facturas- y desembolso como pagador único, y el crucial manejo del riesgo); todo en una entidad, Adres, carente de capacidades necesarias.

Estos problemas traen implícitas concepciones económicas erróneas sobre la importancia de: 1) Incentivos: desconoce que (como los agentes responden a incentivos) es fundamental que estos estén alineados con los objetivos del sistema y no con su conveniencia individual. 2) Capacidades: desconociendo lo prolongado dispendioso riesgoso y costoso que es acumularlas destruye existentes (organizacionales y de manejo del riesgo acumuladas en las EPS que sobreviven) y asume su disponibilidad (Adres). 3) Centralización, mercados y precios: los dos últimos no cumplen con la función informacional y de asignación de los recursos que les atribuye la economía, mientras que un agente único (Adres) lo hace en forma eficiente. 4) El manejo del riesgo, su transferencia a un asegurador que mancomuna contribuciones y lo distribuye (pooling) no es capital en esta actividad que enfrenta costos de eventos adversos inesperados.



Y estos conceptos económicos y propuestas se derivan de la ideología petrista, fundada en tres principios: 1) estatismo: dualismo maniqueo estado-mercado (panacea-fuente de todas las desgracias). 2) Centralización del procesamiento de información y la toma de decisiones que reflejan una fe implícita en la superioridad de la economía de comando central: el mercado no procesa conocimiento disperso para la asignación de recursos, sino que, como la actividad empresarial (con su objetivo obvio de obtener beneficios), es un mecanismo de explotación; y la competencia no favorece la eficiencia, sino que refleja y estimula la codicia capitalista. 3) Los dispendiosos y costosos procesos de acumulación de capacidades que definen a una firma como organización de aprendizaje colectivo no son tan valiosos pues son expeditos.





RICARDO CHICA

Investigador Desarrollo Económico.