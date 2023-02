Sin animo de lucro

La animadversión del presidente Petro por el ánimo de lucro subyace los desencuentros con sus ideas sobre la organización de la sociedad colombiana. No está sólo en el rechazo, lo acompaña nadie menos que el papa Francisco, quien lo califica de egoísmo, como en efecto lo es. No es del caso explicar aquí cómo ese imperfecto egoísmo, creador en un ambiente de competencia, es el sustento de la economía de mercado, que ha sacado de la miseria a buena parte de la humanidad. El rechazo al ánimo de lucro es el hilo conductor del primer cartapacio de reformas propuestas e imaginadas por Petro.



La reforma de la salud, la de las pensiones y la cooptación de la energía eléctrica, todas tienen por objeto remover total o parcialmente al sector privado -el ánimo de lucro-, y sustituirlo por la acción única del Estado. Igual pasa, por ejemplo, con la ya esbozada intervención en la recolección y disposición de basuras (como quiso hacer Petro en la Alcaldía de Bogotá). La misma reforma tributaria al sustraer recursos de la actividad privada forma parte de un pensamiento coherente.



A la caneca con el cuento de que el Estado debe concentrarse en justicia, educación, regulación, conservación del medio ambiente y seguridad, servicios en cuya prestación por lo general no se luce. La narrativa es ahora otra. Y en lo que atiene a las desventajas de no contar con la participación privada, el presidente escucha con mucha atención y luego ignora el disenso de sus propios amigos. La motivación ideológica en lo recóndito de sus mocedades guerrilleras prima sobre cualquier argumento sensato y bien intencionado. Sigue adelante impertérrito (cabe el adjetivo) perorando desde el balcón de palacio con más convicción que conveniencia. Un gobernante avisado debe devolverse si los cambios propuestos no añaden valor, o peor si muy probablemente substraen. Las utopías dejadas a su arbitrio son perversas; cambio sí, pero con polo a tierra en la realidad. En la lógica de eliminar el ánimo de lucro de los servicios públicos, cosa que, por además, dota al gobierno de instrumentos de control social, vale preguntarse desde ya dónde se detiene su eliminación: en los servicios de distribución para que todos los colombianos reciban todos los bienes en todas partes, o quizá en la modesta fabricación de globos para esparcimiento de la niñez. Esa pendiente conduce a que como natural consecuencia de la complejidad asome el fracaso. Ejemplos hay.



Don Sancho Jimeno, el denodado defensor del castillo de San Luis en Bocachica en 1697, alcanzó a apercibirse, ya desde el retiro a sus dehesas, contra las llamadas reformas de la nueva dinastía borbónica. No esperaba nada bueno. El irse de este mundo le ahorró ser testigo de la desmembración del imperio español. Para los que se quedan, mejor manifestarse como se pueda antes de que les eliminen el ánimo de lucro, que es el de supervivencia de la especie, y tan antiguo como la humanidad misma.

RODOLFO SEGOVIA

Exministro e historiador