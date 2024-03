Aeropuerto El Dorado, el primero en el mundo en tener la certificación LEED Zero Energy

El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, se convirtió en el primero del mundo en obtener la certificación LEED Zero Energy.



Esta distinción es entregada por el Consejo de la Construcción Sostenible de Estados Unidos y demuestra "el compromiso con la implementación de prácticas sostenibles encaminadas a reducir el impacto ambiental de la terminal aérea", explicó la terminal aérea, la más grande del país.



"Nos llena de orgullo ser el primer aeropuerto del mundo en recibir este reconocimiento que es el resultado de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Llevamos varios años implementando prácticas para lograr una eficiencia energética adecuada a la operación y la generación de energía renovable. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso y dedicación para tener un mejor planeta”, expresó Natalí Leal, gerente General de Opain, empresa concesionaria del aeropuerto El Dorado.



Según destacó la certificación, se resalta la buena gestión y funcionamiento de las edificaciones pertenecientes al aeropuerto, "las cuales han conseguido altos estándares de eficiencia energética que compensan el consumo de energía de fuentes convencionales con el consumo de fuentes de energía alternativa por un periodo de 12 meses".



"En US Green Building Council creemos que el neto cero – neutralidad de carbono- es un objetivo poderoso que llevará adelante a toda la industria. El neto cero influye en el resto del mercado para apuntar aún más alto y lograr la certificación LEED Zero es evidencia de que es posible alcanzar estos objetivos", dijo Peter Templeton, presidente y CEO de US Green Building Council.



Ya en 2019, El Dorado fue el primer aeropuerto del mundo en obtener la certificación LEED para Edificaciones Existentes: Operación y Mantenimiento EB:O+M v4.1 en nivel platino.



