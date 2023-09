Nuquí limpia: sus playas y usa la basura 

Según la ONU 8 millones de toneladas de residuos plásticos, acaban en los océanos cada año; Y si estas cifras se mantienen, para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Ante esto, es importante tener en cuenta, que los océanos producen cerca del 50% del oxígeno del planeta y albergan la mayor biodiversidad de la Tierra.





Generalmente, los residuos que entran en un proceso de economía circular, después de las limpiezas, son los aprovechables; Sin embargo los no aprovechables terminan nuevamente en los botaderos.



Esta, es la principal razón por la cual Cocosette y Agenda del Mar, suman fuerzas, para lanzar un proyecto piloto que les permita darle una segunda vida, a lo que hoy no la tiene.



“Después de trabajar por más de 30 años en la conservación de los océanos, puedo decir que el reto más grande está en lograr que esos residuos que no son aprovechables y no tienen una cadena de reciclaje, logren transformarse. Hoy, los océanos están invadidos de residuos y cerca de 100.000 animales marinos mueren cada año, debido al plástico”, afirma Maria José Ospina, CEO de Agenda del Mar.



El piloto en el que trabajan las dos entidades, busca transformar productos como las redes de pesca viejas, la tela, el icopor, los desechables, el plástico deteriorado y cartón húmedo, entre otros, en materiales para la construcción.



Esto se logra por medio de una tecnología en donde los desechos se muelen, se aglomeran y se prensan en moldes para formar productos como baldosas o bloques. Este proceso tiene un sistema de control de emisiones de CO2, para garantizar que no genere contaminación del aire.



Bajo este objetivo, los empaques de Cocosette son diseñados para ser reciclados en un 100%, además la marca en el 2021, disminuyó 70 toneladas de plástico de sus envolturas.



Así mismo, continúa con su campaña #PlayaLimpiaCocosette, una plataforma creada con el propósito de transformar residuos recolectados en diferentes productos aprovechables, en la que trabaja en conjunto con empresas y entidades especializadas en la economía circular, entre las cuales se encuentra la Asociación Cempre.



“Desde nuestro programa ‘Juntos Podemos Cambiar La Marea’, en alianza con International Coastal CleanUp, voluntarios de Nestlé, entidades del municipio de Nuquí, la organización de recicladoras de la zona Redciclamos, y la comunidad, queremos llevar un único mensaje de ‘Separemos los residuos en casa’, juntos podemos evitar que los residuos lleguen hasta nuestros océanos”, afirmó Andrea Aragón líder de operaciones de Cempre Colombia.

Conservación Nuquí AFP



De acuerdo con el equipo de Redciclamos lo que cada uno haga desde casa, impacta directamente en las zonas costeras del país.



Para esto nos invitan a tener una forma de consumo responsable y a separar separar correctamente cada uno de los residuos,



El plástico en el océano pacifico equivale a 1,5 veces la superficie de Colombia, por eso, este año la jornada #PlayaLimpiaCocosette, de llevó a cabo en Nuquí Chocó, en la cual se lograron recoger más de 455 kilos de residuos, de los cuales 40 kg fueron aprovechables y entregados a Redciclamos; y de los no aprovechables, se usarán para la prueba piloto que se hará en conjunto con Agenda del Mar, con el fin de transformarlos en material de construcción.



Cabe recordar que una de las mayores densidades de basura en playas, se encuentra en las costas de Colombia, con 2,2 unidades de desechos por metro cuadrado y que el 80% de la contaminación marina es de origen terrestre, según el Muestreo Internacional de macrobasura, realizado por la Fundación Valve en costas de nueve países.



“Queremos generar un impacto positivo a largo plazo para las playas de Colombia, las cuales nos han dado el ingrediente principal de nuestras galletas, el coco. Hasta el momento hemos liderado 4 limpiezas de playas, en las que se han recolectado más 6.455 kilos de residuos, que han sido transformados en productos sostenibles. Durante el 2022 la limpieza se realizó en Playa los Cocos de Santa Marta, se recogieron más de dos toneladas de basura, con la que se confeccionó camisetas, riñoneras y tulas, mediante la alianza con Bohío Playa”,



