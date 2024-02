Inversión en soluciones basadas en la naturaleza es reto para la COP16

Al Colombia ganar la sede de la COP 16, que se celebrará el Cali entre el próximo 21 de octubre y el 1 de noviembre, tendrá que enfrentarse en grandes retos en materia de biodiversidad y de desarrollo de la misma.



Si bien la conferencia que tendrá como invitado a varios países del mundo y desde ahora el Gobierno ha realizado acuerdos presupuestales para avanzar en el desarrollo del evento, lo cierto, es que según expertos consultados, esta es la oportunidad del país para exponer y gestionar los compromisos en torno a la biodiversidad y el medio ambiente.



De acuerdo con Marcela Bayona, abogada especialista en recursos naturales y socia de M&M Estudio Jurídico, el evento colocará a Colombia en el ojo del mundo ambiental, gracias a la riqueza natural con la que cuenta el país y el liderazgo del mismo en esa materia.



“Colombia al ser uno de los lugares en el mundo que mayor biodiversidad por unidad de área en el planeta, se pone como un acervo y foco de conservación, lo que implica la justificación de una mayor inversión en la conservación a nivel planetario de la biodiversidad tropical”, explicó.



Por esta razón la experta manifestó que esta sería la oportunidad para que las diferentes ONG, corporaciones, empresas y demás, planteen sus preocupaciones, avances, nuevos escenarios y se firmen compromisos, los cuales deben ser cumplidos a escala planetaria. Por esta razón, añadió que es de importancia que se tengan unas metodologías medibles para hacerle seguimiento a esos compromisos, con el objetivo de potenciar las inversiones ambientales y sostenibles.

“Se puede invertir, por ejemplo, en nuestros sistemas de áreas protegidas, en la escala de nuestros territorios somos uno de los países con más áreas protegidas”, aseguró Bayona.



En la misma línea, Benjamín Quesada, director del pregrado Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, insistió en que las COP tienen un alcance positivo en materia de biodiversidad, teniendo en cuenta que las metas de este sector y las ambientales están “intrínsecamente ligadas”.



Según Quesada, a pesar de que es una oportunidad grande recibir la COP16 en el país, también se tendrá una variedad de retos, ya que como Nación, se tendrá que hacer un trabajo arduo, en hacer que los países evalúen rigurosamente sus planes nacionales de biodiversidad.

“Colombia tiene el papel de ser el líder de este impulso, de presentar informes nacionales que contengan indicadores de biodiversidad para que sean monitoreados, cuantificados en la próxima COP”, aseguró.



Igualmente, Marcela Bayona estimó que otro de los desafíos es entender los retos en materia de conservación de la biodiversidad, pues, donde lo importante es no perder de vista que la sostenibilidad implica el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y no renovables.



Las inversiones

Respecto a los recursos que podría gestionar el desarrollo de la COP16 en el país, Bejamín Quesada detalló que más que un aspecto monetario, Colombia cuenta con ser referente en las soluciones basadas en la naturaleza, por lo que tiene grandes experiencias en conservación, restauración, evitar deforestación, re-deforestar.



“El gran problema es que estas no se han masificado, no se ha generalizado y se vuelve casi una suma de proyectos pilotos. Tocaría hacer una inversión, aunque no es un costo, porque ya se ha calculado que si como país, se invierte en soluciones positivas para la naturaleza, no solo podría crear oportunidades de negocios, sino de empleo”, manifestó. Añadió que “no solo es rentable desde el punto de vista económico, sino que da mucha más resiliencia a nivel ambiental”.



A su turno, Marcela Bayona explicó que un evento mundial de esta naturaleza, requiere una logística desde la Infraestructura hotelera y de transporte, por eso “las inversiones no solo se enfocan en materia logística, sino que requiere preparación del capital humano y los escenarios para que las interacciones de los participantes lleguen a conclusiones que representen el objetivo común”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio