Colombia propondrá ruta para eliminar combustibles fósiles en el COP28

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, afirmó este miércoles que acuden a la COP28, que se celebrará en Dubái desde este 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, con el objetivo de trazar un plan económico conjunto para detener el aumento de los combustibles fósiles en el mundo.





"Según la ciencia, manteniendo lo que tenemos hoy no cumpliríamos con el Acuerdo de París (tratado internacional sobre el cambio climático firmado en 2015). Pero lo que es más aterrador es que los planes de los gobiernos es aumentar más la expansión de la frontera de los combustibles fósiles", señaló la ministra horas antes de viajar.



Para reducir los combustibles fósiles, Colombia cree que se necesita "un plan económico serio" de todos los países para eliminar progresivamente los combustibles, ya que "dejar un vacío de provisión en Colombia sería un desastre".



Como consecuencia del aumento de las emisiones, que contrasta con lo firmado en el Acuerdo de París donde la intención era reducir las emisiones a un 43 % al 2030, Muhamad señaló que el planeta se encuentra en el año más cálido de su historia y que es el primer año que se ha superado los 1,5 grados más de temperatura promedio.



El segundo de los temas críticos que Colombia tratará en la COP28 será la meta global de financiación, mediante un foro en el que participará el presidente colombiano, Gustavo Petro, para adoptar medidas "al canje de deuda" y "las alternativas de cambio financiero internacional" que se adapten a la crisis climáticas.

Durante la COP26 hubo varias protestas hacia el trabajo de los gobiernos para prevenir una crisis climática. EFE

"Los países desarrollados no han cumplido el Acuerdo de París de poner 100.000 millones de dólares anuales para abordar el cambio climático", criticó Muhamad, que además indicó que Colombia lanzará junto con Alemania, Francia y Kenia una comisión de expertos para estudiar la situación de la deuda y tomar decisiones.



El último tema a tratar será la meta de adaptación, con el que el país quiere reemplazar los combustibles fósiles y "no depender de la exportación de petróleo y carbón", para lo que hay que trabajar en sectores alternativos como "la reindustrialización, la reforma agraria y el turismo".



Además, destacó que el país lanzará su portafolio económico de transición climática, que consiste en un programa al que se puede adherir cualquier país y en el que aparecen los pilares del plan económico propuesto.



Por último, Muhamad espera que sea una COP "tensa" por las guerras en Ucrania y Palestina, y lamenta que el objetivo climático "no esté en la primera línea de interés".



EFE