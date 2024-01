¡Ojo, conductor! Este será el pico y placa en Bogotá del 29 de enero al 3 de febrero

Debido a la emergencia que se vive en la capital del país por las conflagraciones en los cerros orientales, la calidad del aire se ha deteriorado, lo que llevó a las autoridades, en días anteriores, a recomendar nuevamente el uso del tapabocas, así como la suspensión de actividades en zonas cercanas a los incidentes.



(Vea: La ruta para restaurar cerros en Bogotá tras incendios: así es la propuesta de Galán).



Además, la Alcaldía local ha mantenido la alerta 1 en el suroccidente de Bogotá por la mala calidad del aire. Es por ello que con el fin de aliviar y reducir la contaminación en el ambiente, desde el fin de semana pasado empezó a regir el pico y placa desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 del medio del sábado para algunos vehículos, mientras que de lunes a viernes se aplica con normalidad desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Esta semana se mantiene de la misma forma.



Entonces, para que evite sanciones, le compartimos qué vehículos pueden salir de lunes a viernes y cuáles tienen restricción para salir en la mañana del próximo sábado.



(Vea. Vegetación no nativa hace a los cerros orientales de Bogotá más propensos a incendios).



Pico y placa para esta semana

Vehículos en Bogotá Portafolio

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, este es el pico y placa de esta semana:



Lunes 29: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.



Martes 30: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9-0.



Miércoles 31: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.



Jueves 1: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.



Viernes 2: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9-0.



Sábado 3: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5.



Por último, tenga en cuenta que se suspendió la emisión de nuevos permisos de pico y placa para solidario durante la alerta zonal, sin embargo, hay que aclarar que se mantienen los permisos vigentes, es decir los que ya se hayan tramitado.



(Vea: Incendios en los cerros orientales de Bogotá se originaron por causas humanas).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio