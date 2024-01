Empresa caleña impulsa la sostenibilidad integrada a las cadenas de valor

En el complejo panorama económico de Latinoamérica, la sostenibilidad se presenta como una carta fundamental en el juego del desarrollo regional. La urgencia de abordar desafíos ambientales, sociales y económicos se fusiona en una narrativa donde el sector privado desempeña un papel crucial, ya que sin su intervención, será imposible generar un verdadero impacto.



Es por ello que cada vez más empresas buscan adaptar sus procesos y políticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas en 2015. Objetivos que representan un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el 2030 y en donde las compañías juegan un papel fundamental en su consecución, en su impulso y en inspirar a otros a hacer su parte.

No obstante, para Santiago Gómez, cofundador y CEO de Trulab, organización caleña enfocada en la dinamización y fortalecimiento de ecosistemas de agronegocios y economía circular en Latinoamérica, el gran desafío que ha persistido a lo largo de estos años en materia de sostenibilidad dentro del sector privado, es que si bien, hay recursos para llevar adelante diferentes proyectos, no existen iniciativas ni estrategias constantes para ver resultados con un verdadero impacto.

Esta situación llevó a Trulab a desarrollar un enfoque que apuesta por construir ecosistemas que aporten al crecimiento de las cadenas productivas de valor a través de modelos de emprendimiento, innovación e inversión. Propuesta, desde donde proyectan llegar a trabajar hasta 2028 con más de 500 pymes y organizaciones e inyectar un capital de inversión en su desarrollo de US$10 millones.

“Desde nuestra organización vemos la sostenibilidad como un elemento que genera un crecimiento económico, equidad social y protección ambiental. Y bajo esta idea, entendimos que lo fundamental es poder acelerar las cadenas de valor de la mano de las empresas, puesto que su crecimiento, va a contribuir a generar ese triple impacto”, destacó Gómez.

Este trabajo, no sería posible sin la cooperación y aporte de diferentes actores que están unidos a través de redes de colaboración, entre los que destacan la Unión Europea, el Gobierno Nacional a través de la Agencia de Renovación del Territorio, el CIAT; DFCD (Dutch Fund for Climate and Development), Carvajal Empaques, Truvalu, entre otras tantas.

Gracias a ese aporte, esta organización colombiana, que busca ser un eje de la sostenibilidad en Latinoamérica al trabajar desde las cadenas de valor, ha llevado adelante proyectos en 18 de los 32 departamentos que tiene Colombia, además de 4 departamentos de Perú en donde han ayudado a crecer a más de 100 organizaciones de pequeños productores, 80 MiPYMEs y 50 asociaciones de recicladores.

Adicionalmente, Trulab brinda apoyo a estas pequeñas organizaciones mediante herramientas, recursos y conexiones para su crecimiento sostenible. Hasta la fecha, han facilitado acuerdos de inversión por más de USD 3,2 millones entre fondos aliados y el sector privado.

El CEO de esta organización asegura que luego de ocho años de estar promoviendo la idea de fomentar el crecimiento de las cadenas de valor entre compañías, organizaciones públicas, cooperativas y poblaciones vulnerables, su nueva misión, es consolidarse como una de las principales aceleradoras agroindustriales y de economía circular de Latinoamérica.

La región enfrenta retos considerables en diferentes ámbitos que van desde la degradación ambiental, hasta la desigualdad económica. La amenaza del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales plantean interrogantes críticos sobre la viabilidad a largo plazo de los modelos de desarrollo tradicionales.

Sin embargo, si bien algunos países de la región han avanzado en la adopción de políticas ambientales y diferentes organizaciones apuestan por desarrollar nuevos proyectos dentro del tejido social, queda pendiente la incorporación efectiva de prácticas sostenibles en el tejido empresarial.

En este contexto, el sector privado no solo tiene la oportunidad, sino la responsabilidad de liderar la transición hacia modelos más sostenibles. Las cadenas de valor agroindustriales son puntos neurálgicos donde la sostenibilidad puede y debe ser integrada de manera estratégica. Organizaciones como Trulab lideran acciones que impactan social, económica y ambientalmente en toda la región.