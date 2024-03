En el 2022 se desperdiciaron más de 1.050 millones de toneladas de alimentos

Más de 1.050 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron en 2022 en el mundo, el 60 % procedente de los hogares, según un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma), que señala que sucedió en un año en que un tercio de la humanidad se enfrentaba a la inseguridad alimentaria.



(Lea: Comienzan los preparativos para la cumbre COP16 de la biodiversidad, en Cali)



"El desperdicio de alimentos es una tragedia mundial. Millones de personas pasarán hambre hoy debido al desperdicio de alimentos en todo el mundo", señaló este miércoles en la presentación del informe la directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen.

El informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2024, realizado conjuntamente con la organización asociada WRAP, se titula "Piensa, come, ahorra. Seguimiento de los avances para reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos".



(Vea también: En qué se diferencia la COP16 que se hará en Colombia y la COP29 de Azerbaiyán)



El estudio presenta una estimación mundial sobre el desperdicio de alimentos a nivel de minoristas y consumidores, además de sugerir unas mejores prácticas a fin de reducir a la mitad el desperdicio para 2030 de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas.



Según el Pnuma, en 2022 se generaron 1.050 millones de toneladas de residuos alimentarios (incluidas las partes no comestibles), lo que supone 132 kilogramos per cápita y casi una quinta parte de todos los alimentos disponibles para los consumidores.



(Vea también: ODS de seguridad alimentaria no se lograrían en 2030)



Del total de alimentos desperdiciados, el 60 % (631 millones de toneladas) proviene de los hogares de todo el mundo, un 28 % de los servicios de alimentación y un 12 % del comercio minorista.



Cada persona desperdició 79 kilogramos de comida al año, y en los hogares se desperdició cada día el equivalente a mil millones de comidas, o dicho de otra forma, 1,3 comidas diarias para las personas afectadas por el hambre en el mundo.



(Lea más: Colombia se adhiere al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles)

El desecho de alimentos genera entre un 8 % y un 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. iStock

A su vez, el desecho de alimentos, señala el informe, genera entre un 8 % y un 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI, en inglés), lo que supone casi cinco veces más que las emisiones totales del sector de la aviación.



(Vea: El plan de FAO para ayudar a Colombia y otros países a mitigar El Niño)



El desperdicio de comida sigue perjudicando a la economía mundial y alimentando el cambio climático, la pérdida de naturaleza y la contaminación, si bien el Pnuma recordó que no es solo un problema de los países ricos.



Así, en promedio, los países de diferentes niveles de ingresos desperdician una cantidad similar de alimentos por persona. Por otro lado, únicamente cuatro países del Grupo de los Veinte (G20, bloque de economías ricas y en desarrollo), Australia, Japón, el Reino Unido y EE.UU., además de la Unión Europea (UE), cuentan con estimaciones adecuadas sobre el desperdicio de alimentos para realizar un seguimiento de los progresos hasta el 2030.



(Lea también: Bancolombia reafirma aumento de inversión para desarrollo sostenible)



Por ello, la directora general de WRAP, Harriet Lamb, abogó por "una mayor acción coordinada en todos los continentes y cadenas de suministro". "Esto es fundamental para garantizar que los alimentos alimenten a las personas, no a los vertederos", agregó Lamb.