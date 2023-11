‘Colombia puede transformar la sostenibilidad en beneficio económico’

Uno de los principales objetivos de los gobiernos, empresas y otros actores de la cadena productiva mundial es avanzar en la transición energética y en la reducción de emisiones contaminantes, un proceso que consiste en cambiar la forma de producción de energía hacia fuentes más limpias.



El concepto de transición energética se ha ido convirtiendo en parte importante de la agenda en Colombia, debido a que el presidente Gustavo Petro ha manifestado el interés de acelerar el cambio en ese propósito, como parte de su programa.

Si bien la transición energética parece ser un concepto reciente, desde hace varios años algunas empresas vienen desarrollando tecnologías, productos y servicios, enfocados en ofrecer soluciones específicas para ir hacia la neutralidad de carbono en la industria.

Una de ellas es Honeywell, una compañía centenaria, con más de 50 años de presencia en Colombia, que cuenta con soluciones orientadas al desarrollo de cuatro grandes áreas: transformación digital, sostenibilidad, automatización y conectividad.

La empresa, proveedora de varias compañías del sector aeronáutico, minero y de la construcción con operación en Colombia y encargada de gran parte de las tecnologías de refinación y los sistemas de control y seguridad de Ecopetrol, ha enfocado más del 60% de su inversión en innovación en soluciones de sostenibilidad, debido a que el país tiene una posición excepcional en ese aspecto.

“Colombia tiene una gran oportunidad de cambiar su matriz de crecimiento económico hacia actividades de mayor valor agregado. De hecho con algunas empresas del país de sectores como en la minería utilizamos información de nuestros desarrollos en digitalización captada, a través de sensores, para optimizar los procesos productivos e incrementar la productividad y disminuir los tiempos de producción. Además en Colombia también trabajamos con empresas del sector aeronáutico para implementar nuestra tecnología y hacerlas más eficientes con el objetivo de permitirles el ahorro de combustible con motores, entre otros beneficios”, indicó Manuel Macedo, presidente y CEO de Honeywell Latinoamérica.

Manuel Macedo, presidente y CEO de Honeywell Latinoamérica.

Según Macedo, Colombia puede transformar la sostenibilidad en beneficios económicos debido a que tiene una biomasa excepcional “que le permite, desde el punto de vista de acceso a materias primas, tener una posición única para sustituir combustibles”.

Esto quiere decir que la energía que se obtiene del suelo, de la materia orgánica y de las excretas de la fauna, le permite tener una biomasa caracterizada por su bajo contenido de carbono, su elevado contenido de oxígeno y sus compuestos volátiles que la hacen especial.

Sobre la posición del gobierno colombiano de avanzar hacia la transformación energética, Manuel Macedo manifestó que los sectores en los que tiene presencia Honeywell en el país están alineados con este propósito, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Hace unas semanas tuvimos encuentros y contactos con algunas empresas en Colombia con las que hablamos de sostenibilidad. También nos pudimos reunir con la Aeronáutica Civil y todas coinciden en que están en la búsqueda de soluciones sostenibles para cumplir con los objetivos trazados por el PND del Gobierno. Todo el ecosistema está, de alguna forma, alineado con este propósito”.

Agregó que desde hace mucho tiempo, la compañía mantiene un diálogo permanente con entidades gubernamental en Colombia, con productores de materia prima y compañías de aviación para poder avanzar en soluciones sostenibles.

“Honeywell tiene un fuerte compromiso de encontrar las mejores soluciones para fortalecer la infraestructura de Colombia con tecnologías y sistemas avanzados que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social, ofreciendo nuestra experiencia global para ayudar al país en ser más competitivo y sostenible”, manifestó Macedo.

De acuerdo con el presidente y CEO de Honeywell Latinoamérica, las tecnologías desarrolladas por la empresa contribuyen a la seguridad energética del país, pues sus soluciones hacen más eficiente el transporte de la mayoría de los combustibles en Colombia.

“Si no hacemos la transición, si no llevamos todas las economías a carbono cero, vamos a tener muchos problemas a nivel mundial. La solución es que hay que electrificar todo lo que se pueda y las cosas que no, cambiarlas a un combustible que no tenga emisiones de gases de efecto invernadero”, indicó.

