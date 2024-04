‘Para la sostenibilidad en empresas no hay una receta mágica’: Fenalco Solidario

La discusión sobre la sostenibilidad en empresas se viene percibiendo como una herramienta que va a perdurar en el tiempo. Si bien la sociedad está observando con detalle estás prácticas, las compañías deben seguir trabajando para lograr el acceso a nuevos mercados enmarcados en criterios de sostenibilidad.



En conversación con Sandra Sierra, directora ejecutiva de la corporación Fenalco Solidario, se detalló que los empresarios colombianos invirtieron un poco más de $1 billón en implementaciones sostenibles. Explicó que las estrategias de negocio deben estar articuladas con un proceso económico-sostenible.



(Puede leer: Millennials, los que se sienten más empoderados en la actualidad).



¿Por qué es importante esta discusión?



La sostenibilidad es la mejor caja de herramientas que hoy tienen las organizaciones para perdurar en el tiempo. Deben vincular estos conceptos porque la sociedad es más observadora de lo que están haciendo en este tema, porque para poder tener acceso a nuevos mercados, ya dentro de esos criterios, está la sostenibilidad.



Esto no es solamente que la empresa haga acciones sociales o ambientales, sino económicas, y cómo estos dos aspectos le generan mayor rentabilidad y ganancia a la organización.



Eso es lo que buscamos, que a los empresarios les vaya bien, para que puedan hacer una multiplicación en estos factores.



¿Qué tendencias identifican?



El tema de economía circular empieza a ser un factor supremamente importante en el país, no es un concepto nuevo, pero sentimos que viene a quedarse y a pisar fuerte.



Vemos a los empresarios muy inquietos, diciéndonos cómo sus procesos pueden tener conceptos de economía circular y cómo se pueden incorporar en los procesos productivos.



El cambio climático es un tema que sigue, y continuará, siendo una gran preocupación, pero también una oportunidad para los empresarios.



(Puede leer: Lanzan Índice Subnacional de Emprendimiento: cómo hará las mediciones).



Los reportes en el país comienzan a tener un gran movimiento después de la circular de la Superintendencia de Sociedades de reportar los procesos.



Y a nivel social el tema de colaboradores continúa siendo importante, de cómo esos individuos que trabajan en nuestras organizaciones contribuyen y nos fortalecemos conjuntamente en ese propósito.



En su estrategia, ¿solo participan afiliados?



Tenemos cobertura a nivel nacional, pero algo muy bonito es que no está restringido solamente a las empresas afiliadas porque esto no puede ser solamente de unos. Si queríamos que el país y los empresarios crecieran, entendimos que esto había que abrirlo a todas las empresas afiliadas o no afiliadas de todos los sectores, entidades sin ánimo de lucro, emprendedores.



¿Cómo hacen ese acompañamiento?



En el tema de sostenibilidad no hay una receta mágica que la empresa tenga que seguir. Dependiendo mucho de su sector, hay diferentes soluciones.



Nosotros los apoyamos en los temas de formación, traemos a los expertos y mostramos las tendencias. La mayoría de los espacios son sin costo.



Tenemos un portafolio donde hablamos con el empresario de economía circular, los apoyamos en la estrategia o de cambio climático, en cómo buscar hacer esa compensación, en cómo medirse.



(Le recomendamos: ‘Startups’ colombianas arañan el capital de los fondos privados: retos para invertir).



¿Qué resultados ven en su informe anual?



Este año encontramos que los empresarios invirtieron más de $1 billón en temas de sostenibilidad. Es una cifra muy importante. Lo que traduce es que las organizaciones avanzan, están comprometidas, ya lo miden más, tienen más seguimiento de las inversiones, saben cómo medirlo, y es un dato positivo.



Después de ese dato, lo que hacemos es preguntarnos en dónde están esas inversiones o hacia dónde las están canalizando, y encontramos que es medio ambiente el área donde están haciendo inversiones importantes en temas de sostenibilidad.



Las inversiones en el cambio climático son la mayor oportunidad para minimizar impactos ambientales. En estrategias de mitigación y compensación, los empresarios invierten cuantías importantes.



Está todo lo que tiene que ver con colaboradores. Vemos empresarios muy comprometidos con el crecimiento de los mismos, con todo el tema de conciliación vida laboral - familiar, con políticas de equidad, de inclusión.



¿Con cuántas empresas están trabajando hoy?



A 2023 cerramos con más de 600 organizaciones, desde diferentes frentes. Unas desde la economía circular, otras desde la elaboración de informes de sostenibilidad. Tenemos un servicio que lanzamos donde le decimos al empresario, ‘preocúpese por su negocio, yo entiendo su negocio y le hago toda la estrategia de sostenibilidad’, se llama In-House.



En 2024, el crecimiento ha sido exponencial. Hay organizaciones pensando en unos proyectos inmensos.



(Además: Tres ventajas de emprender por medio de aplicaciones).



¿Qué retos identifican?



Primero, la viabilidad comercial de los negocios es súper importante. Yo no puedo hablar de sostenibilidad si no soy viable económicamente. Se trata de buscar entender la realidad del empresario hoy, que tiene un mundo de desafíos importantes, y acompañarlo, fortalecerlo, educarlo, motivarlo, porque en manos de los empresarios está toda la transformación de sostenibilidad.



El segundo es que los líderes se den la oportunidad de acoger todo lo que está pasando en el mundo, de verlo no como un gasto, sino que entendamos que es la mejor oportunidad para que puedan tener viabilidad, entender la dinámica de los consumidores.

Las claves para ser sostenibles

Entre los puntos de importancia para seguir la ruta hacia la sostenibilidad, Sierra comentó que es de importancia que las empresas tengan una visión y un propósito para incluir la perspectiva sostenible dentro del negocio. También detalló la necesidad de entender los entornos, los colaboradores y los factores que impactan los resultados financieros de las compañías.



“No se puede crecer económicamente en entornos no sanos, evidentemente va a haber dificultades en poder minimizar los riesgos, la sostenibilidad es una oportunidad para hacer un mapeo de riesgos sociales”, dijo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio