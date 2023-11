Cambios a licencia ambiental están en revisión de Ministerio

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que desde la cartera están trabajando en un borrador de decreto para hacer modificación al proceso de licenciamiento ambiental, que integre las nuevas tecnologías y sus especificidades.





Destacó que si bien están trabajando en generar mayor eficiencia en las revisiones de los procedimientos, lo cierto es que se está buscando evitar que se convierta en otra forma de extractivismo.



Señaló que si bien hay que acelerar el proceso de integración, “la energía renovable no puede ir en contravía de los derechos ambientales”, por lo que su objetivo es que los procesos sean más estrictos a la vez que más rápidos y eficientes.



Sin embargo, Muhamad apuntó que las compañías deben comprender que las variables sociales y ambientales no se pueden dejar para el proceso de licenciamiento sino que debe estar integrado en su totalidad en todo el proyecto.



Al respecto, Rodrigo Negrete, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), expuso que “tenemos que avanzar en la transición energética justa, pero eso implica garantizar los derechos para todos y el equilibrio para que no se generen nuevas fuentes de conflictividad social”.



Con respecto al borrador de decreto para modificar este trámite, Negrete señaló que está en revisión en el Ministerio de Ambiente y que una vez esté listo se presentará al Congreso para que haga el trámite legislativo.



Añadió que se está trabajando en una modificación de la metodología para realizar estudios ambientales.

Offshore

Energía eólica costa afuera.

Con respecto a los proyectos de generación eólica costa afuera, Negrete expuso que la entidad ya se ha ido preparando para este reto y que se está trabajando en los términos de referencia para estos proyectos. Apuntó que “no queremos que la transición energética se convierta en el nuevo extractivismo”.



Vale la pena destacar que si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Dirección General Marítima (Dimar) ya lanzaron a comentarios al borrador de los pliegos para proyectos eólicos costa afuera.



No obstante, una de las grandes dudas por parte de expertos del sector es con respecto a los términos de referencia ambientales, que no están delimitados aún.



