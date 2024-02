¿Los pitillos reutilizables realmente reducen el impacto ambiental?

Archivo particular

Entre los productos de materiales biodegradables más populares figuran los pitillos o sorbetes de bambú, silicona o acero.



Y es que la preocupación que ha generado el pitillo convencional está en que es uno de los elementos de plástico que más contaminan los cuerpos de agua en el mundo. Según un reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza, se han encontrado residuos plásticos en el 90 % de las aves marinas y en la totalidad de las especias de tortugas marinas que nadan en el océano.



Ante este panorama, cabe preguntarse si las versiones biodegradables sí están ayudando a solucionar el problema.



"Usar una botella, bolsa, pitillo, tenedor, mezclador, etc., y tirarlos a la basura después de un uso ¡no tiene sentido! No solo porque el plástico es casi indestructible, sino porque los sistemas de manejo de residuos son incapaces de procesar la cantidad de basura que producimos miles de millones de personas. Por eso, estos van a dar a la naturaleza donde se convierten en una trampa mortal", advierte la World Wildlife Fund (WWF).



¿Pueden reemplazar todo el plástico?

Los plásticos biodegradables no se reciclan como el resto de plásticos, pues la mayoría necesita de un proceso especial para descomponerse, el cual consta de tirarse dentro de un compost industrial orgánico, en donde se podrá degradar cuando el sustrato llega a los 50° de temperatura.



Esto quiere decir que para que estos bioclásticos sean correctamente tratados, habría que poner en marcha toda una red de tratamiento para residuos hogareños, algo que no es accesible para muchos hogares.



Para poder reemplazar la totalidad de los plásticos existentes por opciones biodegradable, estas deberían tener las mismas propiedades físicas y químicas que tienen los diferentes tipos de plástico que se usan a nivel mundial.



Los plásticos biodegradables no pueden reemplazar la totalidad de los plásticos convencionales, pero sí algunos.

En Noruega y Alemania los usan en los empaques de las verduras o en las botellas de jugos exprimidos.



A sabiendas de que no todos los plásticos se pueden reemplazar y la degradación de biodegradables no es tan sencilla, la clave es que empiece a haber cambios en la cultura del desecho, es decir, reutilizar las cosas lo máximo posible u optar por productos con materiales renovables.



