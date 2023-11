Políticas de acción climática se desaceleran en el mundo

De acuerdo con datos del último informe del la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) sobre acciones climáticas, se estimó que durante 2022, las políticas de lucha en esta materia, en especial de las naciones que más producen Gases Efecto Invernadero (GEI), solo aumentó 1%.





Esto, dice la Organización, es el crecimiento anual más bajo registrado desde el 2000, hecho que refleja una desaceleración en las acciones para cumplir el Acuerdo de París, sumando aspectos a las preocupaciones en torno a la seguridad energética.



Vale la pena resaltar que según las cifras de la Ocde, en contraste, entre el 2000 y 2021, la acción de política climática aumentó en promedio 10% por año, en 50 países cubiertos por el ‘ Marco de Medición de Políticas y Acción Climática’.



Con base en el Monitor de Acción Climática 2023 de la Ocde, el Acuerdo de París establece el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC y además resuelve realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media global a unos 1,5ºC.



En ese sentido, se plantearon los objetivos con base en la reducción de los Gases Efecto Invernadero. Frente a esto, la Ocde destaca que el Acuerdo de París cubre a 196 países, que en conjunto generan el 94% de las emisiones globales GEI.



Por esta razón, se detalló que el objetivo de combinado de emisiones “físicas incondicionales de GEI” para 2030 para la Ocde y los países socios es de 29.900 toneladas métricas de CO2 equivalente (MtCO2e).



Esto implica un compromiso de reducción de emisiones entre 2020 y 2030 de 4.600 MtCO2e o alrededor del 13% en comparación con el 2020, con los países de Organización comprometiéndose a reducciones de emisiones del 28% y las naciones socias del 5%.



“Cumplir el objetivo de temperatura del Acuerdo de París requiere reducir las emisiones globales en un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. Si se utiliza como punto de referencia para la Ocde y países socios esto significa que, en conjunto, los objetivos nacionales de la Organización y los países socios no alcanzan esta cantidad estimada en al menos 9.315 MtCO2”, dice el documento.



Sin embargo, según los cálculos de las trayectorias estimadas de las emisiones globales totales de la Ocde y de los países socios, sugieren que los objetivos no se alcanzarán, ya que las políticas actuales no son consistentes con el logro de esos compromisos, es decir que existe “una brecha de implementación”.



Muy por el contrario, la Organización espera que las emisiones globales aumenten más del 10% para el 2030 en comparación con los niveles de 2010.



“Esto implica que las emisiones globales superarán aproximadamente 24.300 MtCO2e la cantidad máxima estimada que se puede emitir para 2030”, afirman.



Ahora bien, el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, aseguró que “no podemos gestionar lo que no medimos. El Programa Internacional de Acción sobre el Clima proporciona información comparable y armonizada para monitorear la acción climática nacional y las trayectorias globales de emisiones netas cero”.



Detalló que el Monitor de Acción Climática de este año muestra que los objetivos actuales de emisiones de GEI están muy por debajo de las disminuciones necesarias para el objetivo de temperatura de 1,5°C.



“Se necesita más para traducir la ambición en acciones y resultados reales garantizando la implementación efectiva de las políticas nacionales, y no hay tiempo que perder”, explicó.



Por otra parte, se sostuvo que los peligros relacionados con el clima pueden manifestarse como eventos de evolución lenta o como un aumento gradual del nivel del mar, e incluso eventos extremos repentinos, como inundaciones o tormentas intensas.



Es así que la Ocde asegura que los impactos de esas variaciones climáticas afectan aspectos de los ecosistemas socioeconómicos y ecológicos.



“Si el mundo continúa con la trayectoria actual de emisiones y no cumple el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, las estimaciones sugieren que el PIB global podría caer 10% para 2050 y si no se toman medidas y las temperaturas siguen aumentando hasta 3,2°C para 2050, el PIB mundial podría caer aún más, aproximadamente un 18%”, concluyen.



